11-летний школьник "заминировал" школу в Кривом Роге. Открыто уголовное производство, к ответственности привлекут родителей

Школьник сообщил о заложенной взрывчатке в помещении учебного заведения в Долгинцевском районе г. Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"3 ноября на линию "102" поступило сообщение о возможном взрыве в здании школы. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался ученик 4-го класса. Во время досмотра у него изъяли телефон, с которого поступило сообщение о минировании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция

В отношении родителей правоохранителями будет составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Правоохранители напоминают: за ложные сообщения о заминировании предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. За подобные поступки детей к ответственности будут привлечены их родители.