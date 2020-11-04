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11-летний школьник "заминировал" школу в Кривом Роге. Открыто уголовное производство, к ответственности привлекут родителей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

11-летний школьник "заминировал" школу в Кривом Роге. Открыто уголовное производство, к ответственности привлекут родителей

Школьник сообщил о заложенной взрывчатке в помещении учебного заведения в Долгинцевском районе г. Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"3 ноября на линию "102" поступило сообщение о возможном взрыве в здании школы. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался ученик 4-го класса. Во время досмотра у него изъяли телефон, с которого поступило сообщение о минировании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция

В отношении родителей правоохранителями будет составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Правоохранители напоминают: за ложные сообщения о заминировании предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. За подобные поступки детей к ответственности будут привлечены их родители.

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Топ комментарии
+6
Еще один школьник,из Кривого Рога-заминировал страну. 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 7763
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04.11.2020 10:51
+5
11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 8804
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04.11.2020 10:58
+4
Майбутній маестро гри на роялі.
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04.11.2020 11:00
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Мальчик захотел пожить без родителей. Если не отмажутся, план малолетнего хулигана сработает.
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04.11.2020 10:39 Ответить
так было тут шо мальчик вообще бонбу наложил в машину родаков - батя нашел и наверное мальчику было: 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 7643
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04.11.2020 10:50 Ответить
а шо будет ?на шесть лет посадят двоих родителей ? или по очереди -каждому по три ? 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 2780
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04.11.2020 10:59 Ответить
Обычно папка отдувается.
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04.11.2020 11:09 Ответить
от ) та ладно самый не вероятный максимум это условное папе , и то если это прокурвор Кривого Рога прочитает и ему станет стыдно , хотя , возможно если папка судим , то можно какой то срок реальный сделать, но все равно есть варианты .... 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 9845
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04.11.2020 11:14 Ответить
Ніякого криміналу не буде... Батьки заплатять штраф, по рішенню суду, та й по тому... Ну а батько використає ремінь за непрямим призначенням...
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04.11.2020 11:29 Ответить
Ось що робиться з дитиною, коли батько став президентом та не приділяє уваги сім'ї.
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04.11.2020 10:39 Ответить
Я вот так же подумал,мол поехал к бабушке погостить,ну и развлечься,немножко 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 8371
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04.11.2020 12:06 Ответить
Интересно в требовании он просил ,чтобы приехал Президент на переговоры?
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04.11.2020 10:49 Ответить
Просил один доллар и миллион вертолетов
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04.11.2020 12:03 Ответить
та надо других родителей привлекать...тоже в кривом роге живут 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 6574
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04.11.2020 10:49 Ответить
Еще один школьник,из Кривого Рога-заминировал страну. 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 7763
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04.11.2020 10:51 Ответить
11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 8804
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04.11.2020 10:58 Ответить
Майбутній маестро гри на роялі.
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04.11.2020 11:00 Ответить
Если бы он не позвонил в полицию, школу бы взорвали солдаты НАТО.
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04.11.2020 10:53 Ответить
а шо такое ? никто не предлагает его и родителей за яйца повесить и привселюдно линчевать ( он ведь милицию отвлекал) и снять кожу ,как в случае с мостом Патона ? 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 4030
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04.11.2020 10:57 Ответить
Милицию? 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 9754
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04.11.2020 12:07 Ответить
Спалился.
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04.11.2020 13:02 Ответить
а какая разница?
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04.11.2020 13:36 Ответить
Часом його не Вовою зовуть?
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04.11.2020 10:59 Ответить
Растут кадры для 95 квартала.
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04.11.2020 11:15 Ответить
це, мабуть, майбутній президент з Кривого Рогу
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04.11.2020 11:41 Ответить
 
 