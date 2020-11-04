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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) Богдан Андрей (297)

У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан

Конституционый кризис в Украине стал результатом лишь одной отложенной проблемы, которых у президента Зеленского накопилось немало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "Та потом!". Вот бах, на - ешь!

Верховная Рада - это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! Ковид - это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика - это отложенная проблема? Война - это отложенная проблема? Тогда, когда ты был сильный, ты должен был принять решение", - убежедн Богдан.

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Экс-глава ОП продолжил: "Возьми любое министерство - это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль - это огромная проблема, правоохранительная система - огроменная проблема".

Богдан подчеркнул, что в Украине начинается глобальная деградация правоохранительных органов: "Вновь такая ситуация, когда они не боятся, они не просят, а требуют".

"У нас беда на беде. Ты должен принимать решения. А он не принимает", - подытожил Богдан.

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Топ комментарии
+10
Щось активізувався шепелявий Бодя. До чого б це?
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04.11.2020 10:49
+9
У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан - Цензор.НЕТ 8498
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04.11.2020 10:56
+8
Выбираешь клоуна - готовься к цирку

* Эмоции того, чьё положение обязывает быть хладнокровным.
* Отсутствие системного мышления.
* Броуновское движение в принятии решений.
* Липовый диплом юриста.
* Кадровый подбор методом случайного тыка или личной преданности.
* Подмена стратегии развития государства мимолётным подыгрыванием группам олигархического влияния.
* Сваливание причин каждого проёба на Порошенко.
* Мгновенный ответ какому-то грёбаному Сарику и отсутствие реакции на многотысячные петиции собственного народа.
* Трускавецкая подготовка исполнителей - как вершина профессионального мастерства исполнителей.
* Полнейший ступор судебной реформы в течение полутора лет абсолютной моновласти.

Это не конституционный кризис, это кризис выбора 2019-го года. Зреть нужно в корень. Нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Даже когда глупцы слишком уверены в себе, а умные полны сомнений. Я не знаю, чем это всё закончится, но знаю, что многие поумнеют. Пусть очень-очень медленно, но поумнеют. Да, я оптимист.
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04.11.2020 10:57
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Щось активізувався шепелявий Бодя. До чого б це?
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04.11.2020 10:49 Ответить
Це його шляки трафляють після оприлюднення розмов з т.зв. "дорадчої_кімнати". Але, як кажуть, нехай жере чорт чорта У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан - Цензор.НЕТ 8807
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04.11.2020 11:14 Ответить
Суспільству України слід врешті покласти край, сказавши й своє слово (на референдумі), що має означати хитро-мудра дефініція "незалежність суддів". При чому -незалежність суддів на всіх рівнях судової системи.

Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:

1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ

Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."

- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
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04.11.2020 11:19 Ответить
Я не вважаю цю баранячу отару за повноцінне суспільство. Тому всякі "референдуми", в яких братиме участь 73% розумово-неповноцінних, я не визнаю. Бо може статися так, що ці 73% після того, коли ще візьмуть участь у "референдумі", заведуть Україну до ще глибшої й темнішої дупи. У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан - Цензор.НЕТ 7975
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04.11.2020 11:23 Ответить
Референдумы нельзя проводить среди стада люмпенов. В Швейцарии можно, Украине - категорически нет! Население Украины голосует за лошадиную голову, которую часто показывают по Ге +Ге. Мы хотим такие же "лошадиные головы" и в закононодательстве?
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04.11.2020 13:00 Ответить
Почему не снижаются тарифы на газ , воду и электричество ?
Ведь зарплаты не растут , а это не импортный товары ?
Почему никто из коррупционеров так и не сел ?
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04.11.2020 10:50 Ответить
А чем вам не нравятся тарифі, саміе дешевіе в Европе. Нахаляву топить хотите? Так собирайте кизяки и кидайте в твердотопливный котел.
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04.11.2020 10:57 Ответить
Доходы европейцев и украинцев тоже сравнимы ?
Качество и уровень жизни ?
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04.11.2020 11:00 Ответить
Чукча не читатель? Я написал самые низкие в европе а не "сравнимые с европой".
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04.11.2020 11:01 Ответить
Кобелев заявлял неоднократно , что цены на газ у него рыночные .
Для душевнобольных повторю - рыночные .
А между тем внутренней добычи газа с лихвой хватает для населения .
Так вот при чём здесь европейский рынок до внутренней добычи ?
Ты спроси у санитара ...
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04.11.2020 11:05 Ответить
при том что в Украине цены адекватны зарплате, а ты скиглишь.В Чехии куб газа стоит 16 гривен.пОПРОСИ мОРГУЛИСА ПУСТЬ ТЕБЯ НАУЧИТ ГУГЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
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04.11.2020 11:10 Ответить
Идийот, любая цена , даже в 1 грывню, является рыночной.
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04.11.2020 11:11 Ответить
Вот что делает нашу страну воистину уникальной , так это то , что почти 90% её населения состоит из полностью необучаемых и полных долбо.бов , неспособных к осмыслению причино-следственных связей , которых , в принципе , всё устраивает .
С таким населением можно творить чудеса .
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04.11.2020 11:20 Ответить
Хорошо, допустим, я необучаемый, тогда почему тебе газ "дорогой", а мне дешёвый?Может ты плохо в школе учился и тебя на нормальную работу не берут?Ну там, дело своё открыть, не?Сколько лет ты строишь претензии обществу?
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04.11.2020 11:34 Ответить
себестоимость добычи газа у нас. если посчитать все расходы, доходит до 200 долларов+ затраты на его распределение.Ну да. это не импортный товар, надо цену в гривны перевести и что???
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04.11.2020 11:20 Ответить
Это при условии , что себестоимость будет считать Кобелев с Яйценюхом .
А вот если не учитывать , в частности , переводы маме Кобелева , цифры получаются иные .
Вот ты сам подумай , как в Кацапии , при добыче газа за полярным кругом , по очень сложной технологии и использованием закачки воды под давлением , с последующей сепарацией и расходами на транспортировку себестоимость гораздо ниже ?
А вот у Кобелева , в почти идеальных условиях , гораздо выше ?
Что закладывается в расходы ?
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04.11.2020 11:29 Ответить
Идийот, цена газа в кацапии складывается в том числе из туркменского и узбекского, цена которого три копейки в обед.Именно он и закладывается в "расходы".
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04.11.2020 11:39 Ответить
Такие умные и осведомлённые люди - и в дурдоме .
Даже обидно как-то ...
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04.11.2020 11:41 Ответить
Пациент, снимите халат и отдайте его врачу. Не стройте из себя доктора.
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04.11.2020 11:43 Ответить
https://112.ua/statji/pochemu-tak-dorogo-skolko-stoit-dobyvaemyy-v-ukraine-gaz-467866.html

так,для общего развития
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04.11.2020 13:44 Ответить
цифровой мир. сегодня, отложенный запуск не праблема во многих девайсах у которых есть админ и который ими управляет ))
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04.11.2020 10:52 Ответить
Так ти ж з ним жрало та плавало,таке саме лайно зЕлене,просто ображене на лоха,решатель каломоська,все інше то ляльки на мотузках.
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04.11.2020 10:53 Ответить
Теперь у страны только одна проблема - кто заменит зельку,а у зельки была только одна ошибка - оставить на свободе таких мразей как петро,ахметка и кола.
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04.11.2020 10:55 Ответить
У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан - Цензор.НЕТ 8498
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04.11.2020 10:56 Ответить
Жителька окупованого Луганська позивається до уряду України через невиплату пенсії ... Есть партия ОПЗЖ которая финансирует Кремлём, вот пусть эта ОПЗЖ переезжает в ЛДНР и выплачивает оккупационными "марками" пенсии ...
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04.11.2020 10:57 Ответить
Навіщо приділяють стільки уваги цьому беніному півню? Його маячня нікого не цікавить.
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04.11.2020 10:57 Ответить
Зебілам не подобаються його слова? А рік тому подобалися.
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04.11.2020 11:15 Ответить
А ти у них спитай свинорил мальдівський.
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04.11.2020 11:17 Ответить
Я у них і питаю, зебіле.
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04.11.2020 11:21 Ответить
Так от у них і питай свинорил.
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04.11.2020 11:26 Ответить
а по суті, ти шмаркляве, сказати щось можеш?
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04.11.2020 11:33 Ответить
По суті я вже казав гражданскіх отсєчь.
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04.11.2020 11:36 Ответить
тобі шмарклявому таки подобається
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04.11.2020 13:33 Ответить
Коли я починав ходити на вибори,тебе смердючку навіть не планували,а обмірковували ,чи не зробити аборт.
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04.11.2020 13:42 Ответить
ну не до всіх людей зі старістю приходить мудрість, а у шмарклявих навпаки навіть залишки розуму покидають.
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04.11.2020 14:38 Ответить
Коли починаєш діалог з дебілом ,їх стає два. Тож визнаю поразку ти переможець,знайди собі такого ж і спілкуйся. У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан - Цензор.НЕТ 3318
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04.11.2020 14:45 Ответить
Шмарк Лі номерний, усвідомив всю свою зебільність і вирішив добровільно піти У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан - Цензор.НЕТ 9543 то ти на правильному шляху
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04.11.2020 16:15 Ответить
хоча де у шмарклявих розум, там його й не було
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04.11.2020 14:40 Ответить
Выбираешь клоуна - готовься к цирку

* Эмоции того, чьё положение обязывает быть хладнокровным.
* Отсутствие системного мышления.
* Броуновское движение в принятии решений.
* Липовый диплом юриста.
* Кадровый подбор методом случайного тыка или личной преданности.
* Подмена стратегии развития государства мимолётным подыгрыванием группам олигархического влияния.
* Сваливание причин каждого ****** на Порошенко.
* Мгновенный ответ какому-то грёбаному Сарику и отсутствие реакции на многотысячные петиции собственного народа.
* Трускавецкая подготовка исполнителей - как вершина профессионального мастерства исполнителей.
* Полнейший ступор судебной реформы в течение полутора лет абсолютной моновласти.

Это не конституционный кризис, это кризис выбора 2019-го года. Зреть нужно в корень. Нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Даже когда глупцы слишком уверены в себе, а умные полны сомнений. Я не знаю, чем это всё закончится, но знаю, что многие поумнеют. Пусть очень-очень медленно, но поумнеют. Да, я оптимист.
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04.11.2020 10:57 Ответить
"...Кадровый подбор методом случайного тыка..."
===
Може хто забув, а я пам'ятаю, як блаЗЄнь після обрання його на посаду президента (перед виборами до ВР) заявляв: ... ми звернулися до рекрутинґових компаній щоб набрати кваліфікованих держслужбовців...
Я сумніваюся, що з 73% баранів більшість розуміла що таке "рекрутинґ", але їх баранячі голови були в захваті. Тепер вони забули про цю "обіцянку"
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04.11.2020 11:19 Ответить
+100500!!!
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04.11.2020 11:23 Ответить
Из какой лужи опять эта жаба выползла?
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04.11.2020 10:59 Ответить
Із зелено-гівняної.
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04.11.2020 11:16 Ответить
Зе-клоун і зєбіли що його обрали президентом наша проблема... І Богдан теж до цього доклав пухкенькі, потні, волохаті лапи!
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04.11.2020 11:02 Ответить
актори не вміє "приймати рішення", а вміє тільки грати роль і читати текст з паперу, написаним сценаристами....
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04.11.2020 11:17 Ответить
Богдан! Такое впечатление, что команда Зеленского подбиралась в основном из одной песочницы/ шашлычной компании/клубной тусовки вокруг "95-тый квартал"... - выросшие дети из потерянного поколения... что и сказалось...
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04.11.2020 11:21 Ответить
А що ,богдан з турчиновим дружить?
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04.11.2020 11:23 Ответить
Зазвичай, питають - "Проти кого дружимо?"
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04.11.2020 11:28 Ответить
"зе" и есть отложенная из мацквы проблема для Украины ,которую Украине и народу придется расхлебывать с десяток лет
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04.11.2020 11:26 Ответить
В нього [Зеленского] одна відкладена проблема- як врятуватися. Решта проблем в українців і невідкладених, на жаль.
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04.11.2020 11:26 Ответить
О вспливло...Беня сирнув в бік зеЗелі і воно вспливло...Тепер буде пливсти і смердіти то там то сям Знов..Пан богдан а вас в молодості не дразнили "многоразовим гівном"? Ну прям ваша характеритика в двух словах.
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04.11.2020 12:30 Ответить
 
 