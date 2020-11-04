У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционый кризис в Украине стал результатом лишь одной отложенной проблемы, которых у президента Зеленского накопилось немало.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
"Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "Та потом!". Вот бах, на - ешь!
Верховная Рада - это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! Ковид - это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика - это отложенная проблема? Война - это отложенная проблема? Тогда, когда ты был сильный, ты должен был принять решение", - убежедн Богдан.
Экс-глава ОП продолжил: "Возьми любое министерство - это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль - это огромная проблема, правоохранительная система - огроменная проблема".
Богдан подчеркнул, что в Украине начинается глобальная деградация правоохранительных органов: "Вновь такая ситуация, когда они не боятся, они не просят, а требуют".
"У нас беда на беде. Ты должен принимать решения. А он не принимает", - подытожил Богдан.
Пожалуйста, подождите...
Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
Ведь зарплаты не растут , а это не импортный товары ?
Почему никто из коррупционеров так и не сел ?
Качество и уровень жизни ?
Для душевнобольных повторю - рыночные .
А между тем внутренней добычи газа с лихвой хватает для населения .
Так вот при чём здесь европейский рынок до внутренней добычи ?
Ты спроси у санитара ...
С таким населением можно творить чудеса .
А вот если не учитывать , в частности , переводы маме Кобелева , цифры получаются иные .
Вот ты сам подумай , как в Кацапии , при добыче газа за полярным кругом , по очень сложной технологии и использованием закачки воды под давлением , с последующей сепарацией и расходами на транспортировку себестоимость гораздо ниже ?
А вот у Кобелева , в почти идеальных условиях , гораздо выше ?
Что закладывается в расходы ?
Даже обидно как-то ...
так,для общего развития
* Эмоции того, чьё положение обязывает быть хладнокровным.
* Отсутствие системного мышления.
* Броуновское движение в принятии решений.
* Липовый диплом юриста.
* Кадровый подбор методом случайного тыка или личной преданности.
* Подмена стратегии развития государства мимолётным подыгрыванием группам олигархического влияния.
* Сваливание причин каждого ****** на Порошенко.
* Мгновенный ответ какому-то грёбаному Сарику и отсутствие реакции на многотысячные петиции собственного народа.
* Трускавецкая подготовка исполнителей - как вершина профессионального мастерства исполнителей.
* Полнейший ступор судебной реформы в течение полутора лет абсолютной моновласти.
Это не конституционный кризис, это кризис выбора 2019-го года. Зреть нужно в корень. Нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Даже когда глупцы слишком уверены в себе, а умные полны сомнений. Я не знаю, чем это всё закончится, но знаю, что многие поумнеют. Пусть очень-очень медленно, но поумнеют. Да, я оптимист.
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Може хто забув, а я пам'ятаю, як блаЗЄнь після обрання його на посаду президента (перед виборами до ВР) заявляв: ... ми звернулися до рекрутинґових компаній щоб набрати кваліфікованих держслужбовців...
Я сумніваюся, що з 73% баранів більшість розуміла що таке "рекрутинґ", але їх баранячі голови були в захваті. Тепер вони забули про цю "обіцянку"