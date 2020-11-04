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Новости Политика Украины
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В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70%. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 4 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех регионах Украины, кроме Кировоградской и Черкасской областях. Выше всего заполненность больничных коек в Полтавской (90,5%), Житомирской (83,5%), Ивано-Франковской (81,0%), Ривненской (79,4%) и Сумской (77,0%) областях

Всего по Украине загрузка коек составляет 66,8%.

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Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве и всех областях Украины, Наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (553,7), Хмельницкой (469,9) и Житомирской (462,4) областях.

Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70% 01
В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70% 02

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Топ комментарии
+3
В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 7802
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04.11.2020 11:15
+1
похоже борьба с ковидом свелась к публикации статистики. Причем х/з насколько достоверной. .
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04.11.2020 11:00
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КРОПИВНИЦЬКИЙ: МЕДИКАМ УРІЗАЮТЬ 300% ДОПЛАТИ

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова.

За інформацією лікарки, у зв'язку з тим, що частину коштів перенаправляють на потреби лікарні, медичні працівники не отримують у повному обсязі обіцяні 300% добавки.

«Десь 240-270% надбавки отримуємо. Бо з «ковідних» грошей, в тому числі із зарплатних, лікарня бере на купівлю ліків, кисневих станцій тощо. Все, що залишиться, то на зарплати», - пояснила завідувачка інфекційним відділенням.

Крім того, Смирнова визнала гострий дефіцит кисневої підтримки у лікарні.
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04.11.2020 11:00 Ответить
похоже борьба с ковидом свелась к публикации статистики. Причем х/з насколько достоверной. .
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04.11.2020 11:00 Ответить
небольшой город на Днепропетровщине, наши дни...решила сдать тест на коронавирус в частной лаборатории Синево, выделила из семейного бюджета 1000 грн, пришла, заплатила...и ой, а мы не делаем таких тестов, это вам надо в Днепр, вот по такому адресу (справка: до Днепра 1 час на общественном транспорте, все без масок), бинго! деньги вернули, я пошла домой, проблема решена, нет анализа, нет статистики..., статистика в лучшем случае отражает процентов 20-30 реальности...
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04.11.2020 11:12 Ответить
В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 7802
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04.11.2020 11:15 Ответить
Сделайте в 2 раза больше коек и будет загрузка 33,4%
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04.11.2020 11:23 Ответить
Врачей ты будешь делать?
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04.11.2020 12:26 Ответить
Моя фамилия Зеленский или Шмыгаль ?
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04.11.2020 15:09 Ответить
Шановні, а вм вірите статистиці Міністерства охорони здоров"я?
Я уже ні. Наприклад (і це не вперше) з їхньої сторінки у Фейсбук та Телеграм:

На вчора 03.10.20 було проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029
На сьогодні 04.10.20 - 3 386 489
Різниця - 7460
Чи то за добу було проведено 7460 тестувань, а виявлено нових випадків 9524 нових випадків захворювання В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 763
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04.11.2020 11:40 Ответить
Коли учні повeрнулись після літа в школи, одразу почвся спалах вірусу. Нeвжe важко пeрeвeсти хоч сeрeдню та старшу школу на дистанційнe навчання? Вжe нe бeруть в лікарні хворих - кажуть лікуйтeсь вдома. Так люди і будуть помирати по домівках, нe псуючи статистики...
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04.11.2020 11:43 Ответить
идиоты не койки считайте а вводите штрафы за выход на улицу без маски, детвору загоняйте по домам они являются разносчиками этой заразы, мобильные госпиталя открывайте палаточные городки, ещё мороза не ударили а по 10000 человек в сутки, что вы дальше твари делать будете?
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04.11.2020 11:47 Ответить
 
 