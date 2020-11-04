В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70%. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на 4 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех регионах Украины, кроме Кировоградской и Черкасской областях. Выше всего заполненность больничных коек в Полтавской (90,5%), Житомирской (83,5%), Ивано-Франковской (81,0%), Ривненской (79,4%) и Сумской (77,0%) областях
Всего по Украине загрузка коек составляет 66,8%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве и всех областях Украины, Наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (553,7), Хмельницкой (469,9) и Житомирской (462,4) областях.
Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.
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Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова.
За інформацією лікарки, у зв'язку з тим, що частину коштів перенаправляють на потреби лікарні, медичні працівники не отримують у повному обсязі обіцяні 300% добавки.
«Десь 240-270% надбавки отримуємо. Бо з «ковідних» грошей, в тому числі із зарплатних, лікарня бере на купівлю ліків, кисневих станцій тощо. Все, що залишиться, то на зарплати», - пояснила завідувачка інфекційним відділенням.
Крім того, Смирнова визнала гострий дефіцит кисневої підтримки у лікарні.
Я уже ні. Наприклад (і це не вперше) з їхньої сторінки у Фейсбук та Телеграм:
На вчора 03.10.20 було проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029
На сьогодні 04.10.20 - 3 386 489
Різниця - 7460
Чи то за добу було проведено 7460 тестувань, а виявлено нових випадків 9524 нових випадків захворювання