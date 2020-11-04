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Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе, обвинил демократов в попытке украсть голоса и пообещал обжаловать результаты выборов в Верховном Суде США.

Брифинг Трампа транслировался в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы все же выиграли эти выборы", - сказал Трамп.

Политик заявил о своей победе в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Огайо.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Трамп сокращает разрыв с Байденом, увеличивая шансы на победу (обновлено)

При этом Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в "мошенничестве". Он хочет потребовать остановить подсчет голосов по почте, чтобы за эти три дня "случайно не нашли голоса".

"Мы выиграли в Техасе с преимуществом 700 тысяч голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И внезапно это было отменено", - сказал Трамп.

Что именно имел в виду президент США, неизвестно, ведь подсчет голосов на выборах еще продолжается.

Также на Цензор.НЕТ: Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ

"Это мошенничество по отношению к народу США. Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы обратимся в Верховный Суд США", - добавил Трамп.

После Трампа выступил вице-президент Майк Пенс. Он был не столь категоричен и заявил, что "мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой".

Подсчет голосов на выборах президента США продлится еще как минимум сегодня целый день.

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Топ комментарии
+56
Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве - Цензор.НЕТ 9770
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04.11.2020 11:03
+26
Это вам на ольгинской ботоферме на рассии раздали новые методички по выборам в США?
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04.11.2020 11:03
+26
да нет смотрите Байден как раз молчит и его штаб.... а вот Трамп как заводная игрушка орет караул украли!!!! как говорят без огня дыма не бывает.. значит где то что то пригорает... а еще вопрос зачем Трамп приказал на всякий случай (какой) от народных волнений (опять же по какой причине) огородить по периметру Белый Дом???? чего он опасается то???
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04.11.2020 11:06
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Страница 3 из 3
Пенсільванія це завжди -демократичний штат , лише минулі вибори там більшість отримали республіканці .Там ще рахують . Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 4704 .
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04.11.2020 12:49 Ответить
*******, але поки що Трамп попереду в 10 відсотків, ви так впевнені що Байден там переможе? До речі в 2016 там переміг Трамп.
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04.11.2020 12:53 Ответить
Я ж пояснив - чому . Пенсільванія завжди голосувала за демів , останні вибори скоріше - виняток . Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 881 .
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04.11.2020 12:59 Ответить
Байдену нужно 22 голоса...Евроньюс передает
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04.11.2020 12:20 Ответить
Ой, минулий раз Клінтонша вже пляшку розкорковувала. 22 голоса ще потрібно взяти.
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04.11.2020 12:24 Ответить
і поцька з штанів вискочив ))
з того часу мізків не прибавилось, тільки грошей на всю цю хоботню
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04.11.2020 13:08 Ответить
Там реально победа Байдена висит на волоске, все зависит от трех штатов - Невада, Висконсин и Мичиган. Если он там удержит то минимальное преимущество, которое есть на данном этапе подсчета - то победит. С перевесом в 2 голоса выборщиков.

Если не удержит хотя бы один из этих штатов - то выигрывает Трамп.
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04.11.2020 19:52 Ответить
Оба кандидата подадут в Верховный Суд США....Пересчет голосов неизбежен...
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04.11.2020 12:25 Ответить
А если такую систему выборов сделать в Украине?
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04.11.2020 12:26 Ответить
Система очень плохая и несправедливая. Просто осталась со времен 13 колоний.
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04.11.2020 12:33 Ответить
Питання не в тому. США це, федерація незалежних країн різних за розміром і кількістю населення. Систему створили аби жоден окремий штат не мав домінуючої переваги.
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04.11.2020 12:42 Ответить
Система це рудимент колоніального минулого. Якраз вона дає переваги одним штатам над іншими - 66 голосів Каліфорнії проти 6 Невади, як приклад.
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04.11.2020 12:46 Ответить
55 голосів Каліфорнії, а так да, дивні пропорції.
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04.11.2020 12:54 Ответить
справа навіть не в пропорціях а в "анулюванні" голосів за програвшого в штаті кандидата.
По нормальному Байден вже виграв з 3 мільйонами переваги.
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04.11.2020 13:07 Ответить
Так і минулого разу, в абсолюті Клінтонша перемогла, може ми чогочь не розуміємо в їх системі?
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04.11.2020 13:24 Ответить
У нас будут очень богатые выборщики и очень богатый президент.
Мнение народа у нас при такой системе вообще учитываться не будет.
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04.11.2020 12:44 Ответить
Кацы,перестаньте своих 78летних дедов из муходупинска с Байденом сравнивать))))
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04.11.2020 12:27 Ответить
Трампа понять можно.
Для чувака решается вопрос или второй срок в президентском кресле или первый - совсем в другом месте!!
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04.11.2020 12:27 Ответить
Як і для родини Байдена, Клінтонів та Обами.
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04.11.2020 12:43 Ответить
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ЗІ: два сина Байдена і Хіларі вже під слідством, а на черзі Обама.
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04.11.2020 12:45 Ответить
Если Трамп не заплатит миллиард долларов налогов,будет открыто уголовное дело с 1 января....
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04.11.2020 12:29 Ответить
Руда істеричка ще довго буде верещати. Набираємось терпіння.
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04.11.2020 12:30 Ответить
Ну ситуацию он явно нагнетает. И будет педалить гражданку, с поддержкой своих подельников кремлядей...
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04.11.2020 12:34 Ответить
Та до сраки тих виборщіков! У москалів вже пабєдобєсіє і діди висять на дринах. )))
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04.11.2020 12:34 Ответить
Не розумію, як можна підтримувати таких кандидатів? Невже на всю Америку не знайшлось кращих? Старі, з купою вад і дивакуватостей...
Схоже це вибір без вибору. Яскравого "вашингтона" не бачу.
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04.11.2020 12:49 Ответить
Странный пост избирателя осла
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04.11.2020 13:09 Ответить
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Так, я не мародер, як деякі. І за дострокові, на відміну від мародерів Пєці.
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04.11.2020 13:15 Ответить
Вроде же грозился ,,смести,, если что то пойдет ,,не так,,? Все идет ,,ТАК.. или просто обманул?
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04.11.2020 13:21 Ответить
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Ніколи я не закликав до силових сценаріїв. Закликав і закликаю до узгодження ЄДИНОГО кандидата на дострокові президентські. Але не з платним тролем з ботоферми Пєці про це говорити
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04.11.2020 13:24 Ответить
А чего ж его не посадили за мародерство и воровство при полностью контролируемом зеленским прокуроре, а пытались привлечь за какой-то незаконный ввоз картин ?
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04.11.2020 14:15 Ответить
Бо Пєця і Зєля - одна шобла. А протистояння між ними удаване, постановочне.
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04.11.2020 16:49 Ответить
Якщо почнуться суди за перерахунок то підтримав би за зняття з перегонів їх обох і повторних виборів. Особисто підтримав би Джеймса Меттіса, генерала, що був проти залишення курдів на призволяще в Сирії. Це Меттіс дав наказ родовбати вангерівців під Дейр-ез-Зором. Твереза людина, справжній патріот Америки. Але я не американець
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04.11.2020 13:12 Ответить
Юлю предложи. Может хоть там у нее есть шанс порулить?
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04.11.2020 13:22 Ответить
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Якщо у справжньої мамки свої діти в біді, то вона не стане витрачати своє життя і час на порятунок сусідів, бо просто не буде часу.
_____________
Пєця хоч платню не затримує? Мені треба підсобник на будівництві. Кожен день аванс.
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04.11.2020 13:33 Ответить
Так, а в чому справа ,, це природньо , всі хочуть лише - побєдіть . Найди мені того хто прагне - проіграть . ! Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 3715 .

А мухльож це чи ні , не тобі давати оцінки , для цього є суд ..
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04.11.2020 13:18 Ответить
Только рыжий дебил додумался еще до окончания выборов объявить о "великой победе".
Это каким моральным уродом нужно быть. Такой у него и лохторат, как у нашего зеленого стрекозла
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04.11.2020 13:29 Ответить
Уті-путі Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 1411 ,, та сьо ти казесь ,, не мені Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 7551 .. ! А кому ж іще ?? Поставити рашабидло в стійло , святе діло !!
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04.11.2020 13:43 Ответить
Вот только в суде трамп расставил всех своих, или большинство по крайней мере. Вот к примеру после умершей судьи, совсем недавно.
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04.11.2020 13:26 Ответить
Трампосранцы не удержались от мухлежа ибо трампу после победы Байдена наступит полный писец, его спасает только мухлеж.
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04.11.2020 13:33 Ответить
блм-антифа-байден - на руку кремлю.
байден - это коррупция, "социализм" и "политкорректность"
Трамп 2020!
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04.11.2020 13:19 Ответить
Только киллер спасет Америку. Это рыжее чмо вообще крышей поехало и никакой управы на него нет.
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04.11.2020 13:22 Ответить
А ***** уже поздравил трампа?
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04.11.2020 15:52 Ответить
Петя всю свою ботгвардию выгнал на сайт за Байдена топить....а, что если пролетит...даже страшно представить, что будет)))
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04.11.2020 17:03 Ответить
За останні кілька годин нічого не змінилося по голосах.
Це вони ніде не закінчили підрахунки ?
Я лягала спати було 238 - 213, встала - те саме.
Вже працюю - жодного руху.
Чим вони займаються ?
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04.11.2020 17:37 Ответить
Vedana В Мічигані і Вісконсині лідирує Байден.Скоріше за все,він з мінімальними відривом переможе.Бо в цих штатах вже понад 95 відсотків оброблено даних.Хоча буде видно.
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04.11.2020 19:24 Ответить
Я порахувала решту: у мене виходить, що перемагає Трамп.
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04.11.2020 20:36 Ответить
Vedana А ти як рахувала?
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04.11.2020 20:38 Ответить
Дивлюся на The Associated Press - Swing States.
Я не претендую на правильність.
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04.11.2020 21:07 Ответить
Вони рахуватимуть до кінця сьогоднішнього дня.
У мене о 16:00 (через майже дві години) вже конференція щодо впливу результатів американських виборів на фін.ринки. Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 4620
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04.11.2020 21:10 Ответить
Ось щойно від НЮТ:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/forecast-president.html
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04.11.2020 21:16 Ответить
Я навіть схеми малюю.
Ось мій прогноз:
Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 5621
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04.11.2020 20:39 Ответить
Поки все ще unclear.
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04.11.2020 21:12 Ответить
Трампу надо готовиться к переезду в суровую американскую тюрьму. За работу на кремлёвскую крысу против национальных интересов США.
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04.11.2020 23:54 Ответить
Трамп в компанию с Лукашенко попал, как-то быстро.
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05.11.2020 10:25 Ответить
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