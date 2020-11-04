Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе, обвинил демократов в попытке украсть голоса и пообещал обжаловать результаты выборов в Верховном Суде США.
Брифинг Трампа транслировался в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы все же выиграли эти выборы", - сказал Трамп.
Политик заявил о своей победе в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Огайо.
Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Трамп сокращает разрыв с Байденом, увеличивая шансы на победу (обновлено)
При этом Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в "мошенничестве". Он хочет потребовать остановить подсчет голосов по почте, чтобы за эти три дня "случайно не нашли голоса".
"Мы выиграли в Техасе с преимуществом 700 тысяч голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И внезапно это было отменено", - сказал Трамп.
Что именно имел в виду президент США, неизвестно, ведь подсчет голосов на выборах еще продолжается.
Также на Цензор.НЕТ: Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ
"Это мошенничество по отношению к народу США. Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы обратимся в Верховный Суд США", - добавил Трамп.
После Трампа выступил вице-президент Майк Пенс. Он был не столь категоричен и заявил, что "мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой".
Подсчет голосов на выборах президента США продлится еще как минимум сегодня целый день.
Читайте также: Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф
Пожалуйста, подождите...
з того часу мізків не прибавилось, тільки грошей на всю цю хоботню
Если не удержит хотя бы один из этих штатов - то выигрывает Трамп.
По нормальному Байден вже виграв з 3 мільйонами переваги.
Мнение народа у нас при такой системе вообще учитываться не будет.
Для чувака решается вопрос или второй срок в президентском кресле или первый - совсем в другом месте!!
Схоже це вибір без вибору. Яскравого "вашингтона" не бачу.
_____________
Пєця хоч платню не затримує? Мені треба підсобник на будівництві. Кожен день аванс.
А мухльож це чи ні , не тобі давати оцінки , для цього є суд ..
Это каким моральным уродом нужно быть. Такой у него и лохторат, как у нашего зеленого стрекозла
байден - это коррупция, "социализм" и "политкорректность"
Трамп 2020!
Це вони ніде не закінчили підрахунки ?
Я лягала спати було 238 - 213, встала - те саме.
Вже працюю - жодного руху.
Чим вони займаються ?
Я не претендую на правильність.
У мене о 16:00 (через майже дві години) вже конференція щодо впливу результатів американських виборів на фін.ринки.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/forecast-president.html
Ось мій прогноз: