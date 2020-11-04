Дети погибших от COVID-19 медиков должны учиться в вузах за государственный счет, - поручение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших вследствие осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

В частности, по поручению Главы государства уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС либо умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Для таких абитуриентов будет предусмотрено несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами.

Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из Таращи, что на Киевщине. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в таращанской больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений практически одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирусом и пребывал в больнице.

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Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина.

С целью ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Медики сегодня пребывают на передовой борьбы с распространением коронавируса в нашей стране. Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украинское государство будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни", – заявил Андрей Ермак.

Уже 30 октября на счета для Антона поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней". В настоящий момент перечислена помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Кроме того, со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн. Антон как ребенок-сирота имеет право на ряд льгот, в частности на ежегодное бесплатное оздоровление, обеспечение школьной и спортивной формой, обедами на период обучения, бесплатное посещение кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, на проезд в городском общественном транспорте, поступление в учреждения высшего образования разных уровней аккредитации на льготных условиях и т. п.

Украинское государство систематически заботится об усилении защиты детей-сирот. В частности, недавно принят закон, согласно которому социальная помощь для таких детей увеличивается с двух до двух с половиной прожиточных минимумов доходов граждан.