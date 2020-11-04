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Дети погибших от COVID-19 медиков должны учиться в вузах за государственный счет, - поручение Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дети погибших от COVID-19 медиков должны учиться в вузах за государственный счет, - поручение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших вследствие осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

В частности, по поручению Главы государства уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС либо умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Для таких абитуриентов будет предусмотрено несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами.

Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из Таращи, что на Киевщине. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в таращанской больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений практически одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирусом и пребывал в больнице.

Читайте на Цензор.НЕТ: COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын

Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина.

С целью ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Медики сегодня пребывают на передовой борьбы с распространением коронавируса в нашей стране. Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украинское государство будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни", – заявил Андрей Ермак.

Уже 30 октября на счета для Антона поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней". В настоящий момент перечислена помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Кроме того, со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн. Антон как ребенок-сирота имеет право на ряд льгот, в частности на ежегодное бесплатное оздоровление, обеспечение школьной и спортивной формой, обедами на период обучения, бесплатное посещение кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, на проезд в городском общественном транспорте, поступление в учреждения высшего образования разных уровней аккредитации на льготных условиях и т. п.

Украинское государство систематически заботится об усилении защиты детей-сирот. В частности, недавно принят закон, согласно которому социальная помощь для таких детей увеличивается с двух до двух с половиной прожиточных минимумов доходов граждан.

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Топ комментарии
+10
Засідання в Раді нагадує збори в колгоспі:
На повестке дня два вопроса:
1. Ремонт сарая.
2. Построение коммунизма.
Председатель колхоза :
- Досок нет. Перейдем сразу ко второму вопросу.
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04.11.2020 11:17
+8
Ты закатал их родителей в свои пиарные дороги, падло! А теперь учить будешь как им помочь?
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04.11.2020 11:14
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Не волнуйтесь, сейчас даже с дипломом дураков на работе не держат
Кроме того, погибло 200 медиков. Это безусловно много человеческих трагедий, но не Бог весть какая нагрузка на госбюджет по стипендиям.

Не считаете ли Вы, что погибшие медики своим героизмом уже оплатили обучение детей ?
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04.11.2020 12:45 Ответить
Yuriy Yurieff 43c5ea85

"Мы все забыли зачем нужно высшее образование. Оно нужно, чтобы страна имела квалифицированных специалистов."
Нах твою страну. Образование получает человек для себя, а не для страны. Или я плачу кучу бабла для получения образования, чтоб стране было хорошо? Тогда пусть твоя страна заплатит за образование человека, чтоб этой стране было хорошо!
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04.11.2020 23:38 Ответить
Ты закатал их родителей в свои пиарные дороги, падло! А теперь учить будешь как им помочь?
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04.11.2020 11:14 Ответить
комментарий отмечен как спам
За Байдена голосувала?
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04.11.2020 11:35 Ответить
А как насчет детей погибших военньіх за Украину, они тоже должньі учиться за гос.счет или єто касается только детей сепаратюг и террористов из ордло и крьіма?
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04.11.2020 11:15 Ответить
справедливости ради. Они могутучиться за гос.счет. Более того, нашего ребенка только по справке об участии родителя в АТО перевели с контракта на бюджет. Слава Богу, все живы и почти здоровы.
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05.11.2020 06:43 Ответить
Зеля....
Ты СВОЕ правительство иногда слышишь?
Тут твои министры снизили компенсации за коммуналку и говорят что пенсий не будет!!!!
Ты такое слово - бюджет - баланс доходов и расходов знаешь?
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04.11.2020 11:15 Ответить
Засідання в Раді нагадує збори в колгоспі:
На повестке дня два вопроса:
1. Ремонт сарая.
2. Построение коммунизма.
Председатель колхоза :
- Досок нет. Перейдем сразу ко второму вопросу.
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04.11.2020 11:17 Ответить
Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 3927
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04.11.2020 11:30 Ответить
А деньги на все проекты откуда...? Из тумбочки или из ковидного фонда..? Тебе, дурень, уже сказали, - "МВФ, - это не банкомат"
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04.11.2020 11:18 Ответить
Буратинушка у нас как обично - по пиарчику и позитифчику.
По косякам и проблемам его нет.
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04.11.2020 11:18 Ответить
А нормальную страховку для всех рискованных специальностей слабо организовать?
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04.11.2020 11:19 Ответить
Кроме учебы надо еще работу в Украине давать с нормальной зарплатой, толку, что они выучатся, потом 90% за границу уезжают работать.
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04.11.2020 11:23 Ответить
Очень трогательно. Напоминает "заботу" карманника, которые вытащил у старушки пенсию, а потом дал ей пару гривен на хлеб.
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04.11.2020 11:24 Ответить
Добрый ссарь, хоть и плохой.
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04.11.2020 11:26 Ответить
Да, так мы нормальное государство не построим никогда.
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04.11.2020 11:28 Ответить
Підтримую, АЛЕ!!! Вступати діти мають на загальних умовах! Тобто мати високий рівень знань для вступу, а тоді вже навчання за кошти держави.
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04.11.2020 11:33 Ответить
Должны учиться бесплатно дети из ОДЛО, Крыма, военных, медиков, кого еще забыл. там еще список длинный. А может тогда проще вообще сделать образование бесплатным. а то скоро столько "категорий" наберется что бесплатно остальным детям вообще не поступить. А как с детьми беженцев, или с детьми погибших родителей по ошибке или разгильдяйству медиков или не получивших от них нужной и вовремя квалифицированной помощи, или детьми родителей погибших под колесами мажоров и "нужных" людей, или детьми родителей погибших при взрывах военных складов массовых пожаров, наводнений, техногенных катастроф... Что то оно так.. но что то не так.
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04.11.2020 11:34 Ответить
Вумний, аж страшно... Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 9107

Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 5500
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04.11.2020 11:37 Ответить
Головне слово "загинули від КОВІД"... Ні хто медикам не пише в діагнозі - "КОВІД", бо тоді це професійне захворювання на виробництві і потребує розслідування. В Україні існують певні норми, а також список професійних захворювань (Цікаво, а КОВІД туди вже записали?). Чітко прописана і процедура оформлення, яка, як завжди, займає багато часу і зустрічає на шляху безліч перешкод.
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04.11.2020 11:42 Ответить
До того ж гинуть люди не напряму від КОВІД, а від ускладнень інших хвороб і відповідно мають інші остаточні діагнози: інсульт, інфаркт, тромбоемболія і т.д і т.п. Тому вся ця маячні від гідранта - банальний піар на смертях медиків!
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04.11.2020 11:45 Ответить
А це тому, що шановний Президент вчився десь там у закладі, де працював його батько. Для нього це було само собой, як для нас строкова служба в армії - обовязково і безкоштовно.
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04.11.2020 11:43 Ответить
Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 3096
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04.11.2020 11:44 Ответить
І що вам тут не подобається? Все він правильно каже. За те щоб мили руки і насили маски він теж казав, але ж всім було від того смішно. Продовжуйте сміятися, 95-й квартал запалює вогні знову!
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04.11.2020 11:49 Ответить
А чем погибший "при исполнении" своих обязанностей медик лучше погибшего электрика или пожарного или водителя?
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04.11.2020 11:51 Ответить
Мама с папой, когда "толкали" в медицинский не предупреждали , что нужно будет встречаться со смертью?
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04.11.2020 11:54 Ответить
Ну не за копейки же, сталкиваться со смертью из-за идиотов которым тяжело одеть маску и помыть руки.
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04.11.2020 14:11 Ответить
А остальным, значит, надо за копейки из-за идиотов, которые любят "бухнУть" за рулем или из-за идиотов которым закон не писан?
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04.11.2020 21:56 Ответить
Как классно быть щедрым за чужой хлебушек...ещё одни льготники...а кто эти льготы будет обеспечивать ?
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04.11.2020 12:00 Ответить
Це дуже добре! Де брати гроші Зе?
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04.11.2020 12:24 Ответить
Поставить кассовые аппараты и заставить платить налоги, а то придёшь в магазин, кафе, склад стройматериалов , расчитаться картой- -ой , а у нас терминал не работает
- ой какое совпадение, вы наверное тоже на минимальной, да ещё и с частичной занятостью?
- да шо вы, мы вообще , оформлены на испытательный, каждые два месяца заявления переписываем.работаем без зарплаты - за идею!
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04.11.2020 14:17 Ответить
А почему это заявил не Аваков, а шнырь какой-то?
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20.03.2021 11:56 Ответить
 
 