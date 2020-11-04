Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС. То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного Суда Украины.
Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон, передает Цензор.НЕТ.
"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный Суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного Суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - отметил Галер.
Фон Крамон опровергла, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного Суда", - отметила она.
Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутат.
При этом оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
У вас , в Европах , вообще головы ни за что отрезают . И ничего .
Зеленский - сдувающийся популист
Конфликт президента Украины с Конституционным судом стремительно перерастает в полномасштабный политический кризис. Президент настаивает на своем праве разогнать суд, но не находит поддержки не только в парламенте в целом, но даже в собственной фракции. Из ситуации нет хорошего выхода
Разгон суда открывает дорогу к авторитаризму. Поражение президента только подчеркнет его беспомощность, и так уже продемонстрированную результатами местных выборов. Разгон парламента только катализирует политические процессы, так как у Зеленского больше никогда не будет возможности получить не то что монобольшинство в высшем законодательном органе, но и вообще большинство.
С другой стороны, во всем этом нет ничего нового. Такой путь - от конфликта с предыдущей властью до конфликта с законодателями и судебной властью проходит любой политик-популист. Не сложно вспомнить, как после победы революции в Армении ее новый премьер-министр Никола Пашинян добивался досрочных парламентских выборов, вступил в конфликт с судебной системой, провел через парламент поправки о переформатировании Конституционного суда…Чем отличается Зеленский?
А тем, что Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же сдувающийся. На стороне настоящего популиста должен быть не только избиратель, но и улица. Когда Пашинян добивался проведения досрочных парламентских выборов, на улице протестовали его сторонники. Когда Пашинян добивался переформатирования судебной системы, суды блокировали его сторонники. А где улица у Зеленского? Нет у него никакой улицы. Улицу контролируют его оппоненты.
Именно поэтому его никто не боится и поражение его неизбежно. Настоящий популист - когда он идет на сознательное нарушение закона и Конституции страны - должен быть уверен в том, что его поддержит народ. Но Зеленский был силен исключительно поддержкой олигархических элит. Именно они придумали проект "Слуга народа" и задурили голову неопытному телевизионному комику. Именно они обеспечили ему поддержку на выборах. Именно они обеспечили бесправное решение Конституционного суда, которое позволило провести досрочные парламентские выборы. И без поддержки этих элит нет никакого президента Зеленского. Потому что сторонники Зеленского никогда не выйдут на улицы. Даже сторонники Януковича выходили - пускай и за небольшие деньги. У Зеленского и таких сторонников нет. У него есть только зрители.
Поэтому даже если Зеленский добьется успеха в своем противостоянии с Конституционным судом и в давлении на парламент, это будет лишь временный, позиционный успех. Нужно думать не о том, что предпримет Зеленский, а что будет после Зеленского и какого нового дутого популиста олигархи попробуют подсунуть украинцам вместо сдувшегося.
ему как сценарий напишут так он и исполнит
віслюк-юриЗд... придурки зКривого Рогу,признавайтесь,хто йому виписав Диплом?!
Нам тупо навязывают судейско мусорскую шоблу
Хтось їх в Україні обирав,, вони реперезентують позицію якихось наших громадян?
Зі "слаболегітимним" польським КС вони там в себе вже розібрались?
ИМХО: раковую опухоль (КС ) надо просто удалить !