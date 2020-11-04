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Новости Политика Украины
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Европарламент (467) КС (1011) Галер (3) Виола фон Крамон (19)

Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС. То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС. То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции

Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного Суда Украины.

Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон, передает Цензор.НЕТ.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный Суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного Суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - отметил Галер.

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Фон Крамон опровергла, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного Суда", - отметила она.

Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутат.

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При этом оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

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Топ комментарии
+20
Как можно серьезно воспринимать предложения зеленого попугая ?
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04.11.2020 11:29
+13
Карманные конторы только-только нарисовали всенаротный одобрямс для величайшего, а тут сразу же такая плюха прилетела.)
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04.11.2020 11:32
+12
Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС. То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции - Цензор.НЕТ 7426
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04.11.2020 11:39
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ударили по правой - подставь левую, ударили по левой - подставь правую и т.д.
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04.11.2020 11:47 Ответить
Ликвидировать можно и нужно, но по закону. Зебил с єтим не справится, єто задача для будущего президента.
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04.11.2020 11:48 Ответить
А почему , собственно , нельзя ?
У вас , в Европах , вообще головы ни за что отрезают . И ничего .
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04.11.2020 11:49 Ответить
В Италии вообще нет КС.
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04.11.2020 21:15 Ответить
Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 3000
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04.11.2020 11:50 Ответить
Зеля - юрЫст, ему виднее!
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04.11.2020 11:51 Ответить
Виталий Портников:

Зеленский - сдувающийся популист

Конфликт президента Украины с Конституционным судом стремительно перерастает в полномасштабный политический кризис. Президент настаивает на своем праве разогнать суд, но не находит поддержки не только в парламенте в целом, но даже в собственной фракции. Из ситуации нет хорошего выхода

Разгон суда открывает дорогу к авторитаризму. Поражение президента только подчеркнет его беспомощность, и так уже продемонстрированную результатами местных выборов. Разгон парламента только катализирует политические процессы, так как у Зеленского больше никогда не будет возможности получить не то что монобольшинство в высшем законодательном органе, но и вообще большинство.

С другой стороны, во всем этом нет ничего нового. Такой путь - от конфликта с предыдущей властью до конфликта с законодателями и судебной властью проходит любой политик-популист. Не сложно вспомнить, как после победы революции в Армении ее новый премьер-министр Никола Пашинян добивался досрочных парламентских выборов, вступил в конфликт с судебной системой, провел через парламент поправки о переформатировании Конституционного суда…Чем отличается Зеленский?

А тем, что Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же сдувающийся. На стороне настоящего популиста должен быть не только избиратель, но и улица. Когда Пашинян добивался проведения досрочных парламентских выборов, на улице протестовали его сторонники. Когда Пашинян добивался переформатирования судебной системы, суды блокировали его сторонники. А где улица у Зеленского? Нет у него никакой улицы. Улицу контролируют его оппоненты.

Именно поэтому его никто не боится и поражение его неизбежно. Настоящий популист - когда он идет на сознательное нарушение закона и Конституции страны - должен быть уверен в том, что его поддержит народ. Но Зеленский был силен исключительно поддержкой олигархических элит. Именно они придумали проект "Слуга народа" и задурили голову неопытному телевизионному комику. Именно они обеспечили ему поддержку на выборах. Именно они обеспечили бесправное решение Конституционного суда, которое позволило провести досрочные парламентские выборы. И без поддержки этих элит нет никакого президента Зеленского. Потому что сторонники Зеленского никогда не выйдут на улицы. Даже сторонники Януковича выходили - пускай и за небольшие деньги. У Зеленского и таких сторонников нет. У него есть только зрители.

Поэтому даже если Зеленский добьется успеха в своем противостоянии с Конституционным судом и в давлении на парламент, это будет лишь временный, позиционный успех. Нужно думать не о том, что предпримет Зеленский, а что будет после Зеленского и какого нового дутого популиста олигархи попробуют подсунуть украинцам вместо сдувшегося.
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04.11.2020 11:54 Ответить
что-то Портников о Зеленском, и о Зеленском, а о решениях КСу - ни слова, о том, что он угрожает кровью Украине, и о его маетках и миллионах . Даунецкий приперся в Киев , купается в миллионах , завел недвижимость в Крыму - и об этом Портников ни слова.
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04.11.2020 17:41 Ответить
АраХаМия врал зелёный зебил
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04.11.2020 11:56 Ответить
При усій повазі до ресурсу... але чи не здається вам, що Ви маніпулюєте? У вас що у назві статті? Проти ліквідації... а у змісті? проти розпуску складу. Ліквідація це повна ліквідація суду, як інституції. Це можно зробити тільки змінивши Конституцію і це абсолютно законно! Чому ж ви вирішили, що "європейці проти"? Вони проти зміни складу у незаконний спосіб, але ж це зовсім інше питання!!!?
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04.11.2020 11:59 Ответить
а чего бы и нет!? какой толк от КС в нашей стране, кто ни будь ощутил положительную работу Кс за все 30 лет!? я нет!
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04.11.2020 12:08 Ответить
А может быть без КС...ты бы ощутил много отрицательного??
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04.11.2020 12:30 Ответить
отрицательное только и ощущается.. разве нет?
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04.11.2020 12:31 Ответить
для меня нет... судя по состоянию страны, все 30 лет... улучшений , кардинальных , не видать, след, если отрицательное превалирует, то общее = отрицательному, след - кс и нах не нужен....
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04.11.2020 16:41 Ответить
Тогда по Вашей логике надо ликвидировать все государственные институты.До кардинальных изменений с нашими законами и их создателями,- очень далеко.Но их выбирает наш народ,который как был с рабской сущностью такой и остался.Конституция,государственные институты(как нов созданные ,так и старые) и их формирование требуют обязательного реформирования!!!.Изменения происходят:90-е отличаются от нулевых,нулевые отличаются от сегодняшних.И даже несмотря на продажность,тупость и безмозглость нашего общества изменения происходят.Это значит,что скелет государства правильный(устойчивый).Приходящие во власть занимаются не приоритетными вопросами.Их деятельность направлена в первую очередь на самосохранение.И у них в руках хитрожопые законы,которые были написаны и пишутся и сейчас впастью для своего удобства.Отсюда и возникает более страшная для общества политическая коррупция.Особенно она заметна при приходи зелёных.При них экономика по определению никогда не сможет рости.А тем чем они должны заниматься( любая власть) у них отходит на дальнийий план.Все они(власть) у нас какашки.Только кто-то больше,кто-то меньше.Но совсем незначительная часть(отдельные личности) пытается идти по нужному пути для общества.Такие были и в прошлых созывах.Но качество сегодняшнего парламента,а зто самый главный государственный институт, полный абзац.Хуже не было за время независимости.
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05.11.2020 10:28 Ответить
Я вам так скажу, уж слишком много законов понаписывали один другим погоняет и третьим отменяет! Для перезагрузки все институты не нужно ликвидировать, ликвидировать огромное количество законов, сделать их гораздо прощу украл тюрьма, а то получается они воруют и наказания им никакого нет, а если даже и есть то пару лет на поселении проводят и приходят в наш мир опять королями, т.к награбленного хватает на несколько поколений вперед.. риски минимальны.. Если проследить по истории, то экономика ни при какой власти не росла, рисовали графики роста, а на самом деле просто займы и вливания, если бы был рост, была бы стабильность и при любой власти. И еще один не маловажный момент - государство с 1991 года заняло политику доения собственного населения (налоги, поборы, акцизы и т.д.) а вот функцию хозяйственника (зарабатывать, создания собственной гос собственности приносящей доход казне) похерела полностью, тоже самое и на местах городах и т.д. Это как фермер без своего поля , техники обречен на банкротство, нельзя так... у нас свои верфи - мыпокупаем за бугром суда, у нас свой антонов - мы закупаем за бугром и т.д.. можно долго перечислять, и так при всех властях за 30 лет.. разве не так?
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05.11.2020 11:14 Ответить
Отчасти согласен.Экономитка имела тенденции к росту 3 раза.1)когда ввели грмвну (97-99).2)в 2005 отменён бартер и изменения в работе таможне.3)2016-2018 отказ от газовой иглы при Яценюке.Политика доения действительно продолжается и до сегодня.И как не страно народ безсознадельно за это и ратует.О ликвидации институтов я не упоминал.А вот воруют и нет наказания действительно так.Это происходит из-за: или законы такие или исполнение такое.Создание госсобственности был создан при совке,а результат. И вы за это?Без изменения законов нам никогда не добится о том,что вы говорите.В цивилизованном мире законы соблюдаются,а у нас они хитрожопые и в руках власти,а она как хочет так и используют,чтобы даить народ.При этом себя защитили законом свою преступность.
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05.11.2020 13:05 Ответить
Ведущие евродепутаты...? Это кто?
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04.11.2020 12:49 Ответить
а что можно ещё от клоуна ожидать?
ему как сценарий напишут так он и исполнит
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04.11.2020 12:54 Ответить
Видать евродепутатам с закрытой информации тоже чего-то капает, иначе чего они так обеспокоились. У них-то Конституционного суда нет, некому потоки рзруливать..
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04.11.2020 13:03 Ответить
тогда скажите как називается криис спровоцированный кс
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04.11.2020 13:40 Ответить
Неззя? А им мона? Тогда и нам зя-зя-зя. А иначе превратится в трах-мордотрах.
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04.11.2020 14:13 Ответить
тупа шмаркля,як завжди, думає, що все просто - "я думал, шта раз, раз і парєшаєм".

віслюк-юриЗд... придурки зКривого Рогу,признавайтесь,хто йому виписав Диплом?!
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04.11.2020 14:24 Ответить
Нажратые упыри в мантиях это да, Конституция,
Нам тупо навязывают судейско мусорскую шоблу
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04.11.2020 15:08 Ответить
Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС.

Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 5536
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04.11.2020 15:09 Ответить
Когда прочитал заголовок, подумал, что в комментариях точно должна быть картинка с Боромиром.
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04.11.2020 19:39 Ответить
А євродепутати тут при чому? Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 7883
Хтось їх в Україні обирав,, вони реперезентують позицію якихось наших громадян?
Зі "слаболегітимним" польським КС вони там в себе вже розібрались? Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 5661
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04.11.2020 16:24 Ответить
А кто такие эти евродепутаты?
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04.11.2020 16:47 Ответить
ето друзья путина
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04.11.2020 18:58 Ответить
Да как они посмели требовать от властей Украины соблюдать собственную конституцию! Это всё кремлевская пропаганда!
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04.11.2020 18:17 Ответить
просто нельзя и все? а почему ета евродепутат не сказала какой выход из конституционного кризиса в Украине?
ИМХО: раковую опухоль (КС ) надо просто удалить !
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04.11.2020 19:01 Ответить
То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции .... а ему и пох
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04.11.2020 20:46 Ответить
Да Торчок? Это не хером груши окалачивать- правда? Или вернее, хером в клавиши тыкать! Тут думать , а чем думать то?
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04.11.2020 21:15 Ответить
То дуже важко для нього розібратись в Конституції. Букв забагато. В нього є своя конституція, чотири літери - "ХАЧУ". А потім вже йде уточнення: 1) розігнати... 2) на стадіоні... 3) в Оман... 4) пуйлу в очі... 5) шаурму... 6) легалізувати наркоту ...
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04.11.2020 22:38 Ответить
Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения.
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05.11.2020 00:05 Ответить
Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 7110
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05.11.2020 09:23 Ответить
Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 8573
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05.11.2020 09:26 Ответить
МОЖНА! І ДУЖЕ ЛЕГКО ТА ШВИДКО.....
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05.11.2020 09:59 Ответить
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