Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС. То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции

Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного Суда Украины.

Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон, передает Цензор.НЕТ.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный Суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного Суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - отметил Галер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Фон Крамон опровергла, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного Суда", - отметила она.

Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку. ФОТО

При этом оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.