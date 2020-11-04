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Годовщина убийства Гандзюк: Евросоюз, США и Канада призывают наказать виновных в смерти активистки

Новости Цензор.НЕТ Общество

Годовщина убийства Гандзюк: Евросоюз, США и Канада призывают наказать виновных в смерти активистки

Представительство Евросоюза, посольство США и посольство Канады в годовщину смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк призвали украинские власти привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков нападения на нее.

Их позиции озвучены в Твиттер-аккаунтах дипломатических ведомств, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два года прошло со дня смерти Катерины Гандзюк. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Безопасная среда для общественных активистов в Украине должна быть обеспечена по всей стране", - говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем преданность, волю и незаурядное мужество Екатерины Гандзюк, общественной активистки и борца с коррупцией, которая умерла два года назад в этот день от повреждений, полученных от нападения на нее с использованием кислоты. Мы приобщаемся к тем, кто призывает власть привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения. Ее память сохраняется во все большем осознании того, что гражданское общество является критически важной частью любой успешной демократии", - говорится в заявлении посольства США.

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В свою очередь посольство Канады подчеркнуло, что нападения на активистов в Украине должны быть прекращены.

"Во вторую годовщину со дня трагичной гибели Екатерины Гандзюк, мы оплакиваем потерю молодой незаурядной украинской активистки. Мы разделяем невыносимую боль ее отца Виктора, друзей и родных. В Украине не должно быть места насилию и запугиванию активистов, правозащитников и прессы. Нападения на активистов в Украине должны быть прекращены, все преступления полностью раскрыты и виновники привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства Канады.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

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20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

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Пізно.Гандзюк ЗМІ маргіналізувало..
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04.11.2020 11:57 Ответить
А куди це зникли борцуни за Гандзюк?
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04.11.2020 12:01 Ответить
А зачем кого-то наказывать? Пороха сместили, а больше её труп ни для чего не нужен.
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04.11.2020 12:01 Ответить
Що мається на увазі під "замовником"? Якщо головний замовник, то, безперечно, це Порошенко, який намагався дискредитувати перед виборами Тимошенко, бо помилково вважав саме її своїм головним конкурентом. Якщо ведеться про замовників, що розробляли операцію, безпосередньо давали вказівки і забезпечували прикриття виконавцям, то вони і досі сидять на свої посадах в фСБ(у), Баканов не звільнив жодного. Усі інши, включно з Павловським, ніякі не замовники, і ретранслятори замовлення від замовників до виконавців. А нещасний Мангер взагалі жертва, бо операція і була спрямована через вбивство фСБ(у)шної позаштатної співробітниці Гандзюк саме проти нього.
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04.11.2020 12:15 Ответить
Зачем вы мне пишете этот бред?
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04.11.2020 12:41 Ответить
Более того ,Порошенко сам ее и убил,сам Шарий это сказал а ведь он врать не будет.
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04.11.2020 13:23 Ответить
Порох - известный убийца. Брата маканул, да так, что никто его следа найти не может. А сколько народу он переложил в Чечне на пару с Яценюком....
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04.11.2020 17:24 Ответить
Якщо президент цього не зробив, то шоумен цього ніколи не зробить.
Кандидат в президенти України, телеведучий і шоумен Володимир Зеленський опублікував звернення до свого суперника на виборах, чинного президента Петра Порошенка. Відеозвернення було розміщене 15 квітня 2019 року на сторінці Зеленського в Facebook. «Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост, пост президента України. Пан Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, про що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, це сумно. Дебати 19-го, справи - кожен день», - сказав Зеленський.
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04.11.2020 12:13 Ответить
просулсь. уже все в тюрьме сидят.
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04.11.2020 14:27 Ответить
ещё одно "дело чести"..... нет чести нет и дела....
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04.11.2020 16:11 Ответить
Царство небесне...
Слава справжнім активістам !
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04.11.2020 16:40 Ответить
А про Гонгадзе уже все давно забыли
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04.11.2020 17:33 Ответить
 
 