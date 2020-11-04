Годовщина убийства Гандзюк: Евросоюз, США и Канада призывают наказать виновных в смерти активистки

Представительство Евросоюза, посольство США и посольство Канады в годовщину смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк призвали украинские власти привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков нападения на нее.

Их позиции озвучены в Твиттер-аккаунтах дипломатических ведомств, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два года прошло со дня смерти Катерины Гандзюк. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Безопасная среда для общественных активистов в Украине должна быть обеспечена по всей стране", - говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем преданность, волю и незаурядное мужество Екатерины Гандзюк, общественной активистки и борца с коррупцией, которая умерла два года назад в этот день от повреждений, полученных от нападения на нее с использованием кислоты. Мы приобщаемся к тем, кто призывает власть привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения. Ее память сохраняется во все большем осознании того, что гражданское общество является критически важной частью любой успешной демократии", - говорится в заявлении посольства США.

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В свою очередь посольство Канады подчеркнуло, что нападения на активистов в Украине должны быть прекращены.

"Во вторую годовщину со дня трагичной гибели Екатерины Гандзюк, мы оплакиваем потерю молодой незаурядной украинской активистки. Мы разделяем невыносимую боль ее отца Виктора, друзей и родных. В Украине не должно быть места насилию и запугиванию активистов, правозащитников и прессы. Нападения на активистов в Украине должны быть прекращены, все преступления полностью раскрыты и виновники привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства Канады.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

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20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.