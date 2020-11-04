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За сутки в МВД выявили 415 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли еще два сотрудника

Новости Цензор.НЕТ Общество

По состоянию на 4 ноября зафиксировано 415 новых случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей, от осложнений болезни умерли еще двое сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (41), в Хмельницкой области (+21) и в г. Киеве (+53).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 14022 работника МВД, выздоровели - 13068, умерли - 37.

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сразу три рекорда COVID-19: умерли 199 человек, 7 536 - выздоровели, выявлены 9 524 новых случая

За сутки в МВД выявили 415 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли еще два сотрудника 01

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бред рассказывают, с неделю взад я написал шо по срав.нению с общей темп. по больнице стране - мусоров, ой, мужественных авакохранителей гибнет от вируса чет в 30 раз меньше в пропорции чем граждан.
ну да, коммунисты тоже лгали, но чет думаю что не настолько нагло
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04.11.2020 11:44 Ответить
 
 