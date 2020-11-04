С начала учебного года заболели COVID-19 5 215 учеников и 10 552 учителя, - Степанов
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С сентября на COVID-19 заболели 5 215 учеников - это 0,9% всех учеников, а также 10 552 учителя.
Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду 4 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас, с начала учебного года перенесли COVID-19 всего 0,9% учащихся, что составляет 5 215 человек. С начала учебного года на COVID-19 заболели 10 552 учителя. По состоянию на сейчас на дистанционном обучении находится 912 учебных заведений", - сказал Степанов.
"Посещение учреждений дошкольного, учреждений общего, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования запрещается, когда на самоизоляции через контакт с пациентами, у которых подтвержден COVID-19, находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения", - пояснил министр.
Он также отметил, что родителей не должны заставлять подписывать никаких справок о согласии на то, что ребенок может подхватить вирус в школе.
"Это самодеятельность и такие согласия не предусмотрены ни одним нормативным актом. Обращаю внимание родителей, что никто не может заставить вас подписывать такие информационные согласия" , - добавил Степанов.
Министр еще раз подчеркнул о распределении ответственности: учредитель (городской совет или ОТГ) отвечает за наличие в медицинском пункте школы антисептиков, бесконтактных термометров, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты; руководители учебных заведений отвечают за организацию процесса (разное время начала и перерыва, регулярная проверка температуры); родители должны разъяснять детям, что на уроке они сидят без маски, а на перемене передвигаются в масках.
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