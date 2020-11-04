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Новости Политика Украины
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бюджет (997) Богдан Андрей (297)

Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан

На последние 2 месяца этого года бюджетный дефицит в Украине составляет 200 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Вот сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд. Это сейчас эти деньги надо привлечь и выплатить, это в основном капитальные, большие расходы на конец года. Они всегда так собираются, это общая стандартная история. Плюс к бюджетному дефициту надо выплатить внешние заимствования... Мы эти деньги должны пойти и позаимствовать где-то на рынке", - сказал Богдан.

Читайте также: У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан

По его словам, общая сумма дефицита составляет порядка 270 млрд и есть два варианта их получить.

"Это либо выпустить евробонды, и это наше Министерство финансов пыталось делать. Но у них не получилось. Деньги ему не дают на тех условиях, которые оно предлагало. Есть другой вариант: на внутреннем рынке выпуск ОВГЗ. Минфин объявляет конкурс и каждый вторник заимствует внутри страны гривни или валюту для финансирования бюджета. Вот у нас 2-3 дня назад был очередной конкурс. Им надо минимум за каждый аукцион до конца года брать по 30 млрд гривен, чтобы выполнить запланированный бюджет, - отмечает Богдан, - Вот вам отчет с последнего аукциона. Заняли 400 млн из 30 млрд. У нас на едином казначейском счете - 12 млрд. Этого хватит на неделю! Все!"

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Топ комментарии
+40
Порошенко, повертайся назад красти! Бо ці недоумки вгроблять країну.
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04.11.2020 11:55
+35
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 4838
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04.11.2020 12:02
+28
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 421
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04.11.2020 11:56
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Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 340
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04.11.2020 11:55 Ответить
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 421
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04.11.2020 11:56 Ответить
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 9563
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04.11.2020 12:07 Ответить
именно что.
Он жалуется, как все плохо.
Но не он ли сам привел во власть этот ходячий пи...ец?
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04.11.2020 12:22 Ответить
Порошенко, повертайся назад красти! Бо ці недоумки вгроблять країну.
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04.11.2020 11:55 Ответить
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 4838
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04.11.2020 12:02 Ответить
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пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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04.11.2020 12:17 Ответить
а в чем проблема? Государство задолжало - пусть платит. Что не так?
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04.11.2020 12:28 Ответить
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старые быдлоылитные схематозники у государства по карманам шарят

и действительно, государство виновато, шо у него еще, шо то есть в дырявых карманах
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04.11.2020 12:38 Ответить
Власник Тигипко а долги пороха. Ты гавно из трусов вытряхни которое тебе порох подкинул
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04.11.2020 12:29 Ответить
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это он тебе говна в мозги подкинул
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04.11.2020 12:49 Ответить
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И много Барыга настроил школ, больниц и армий? Или в твоей сказочной методичке такое написано? Наоборот при Мародере школы и больницы закрывались по селам. Ето называлось переможной оптимизацией.
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04.11.2020 13:01 Ответить
Конченый дебил, когда ты еще онанировал на последней парте, в школах не было дефицита мест. Рождаемость за 25 лет упала в 2 раза! Сегодня поселках и селах в классах по 3-8 детей. Ты ****** не платишь налоги, кто их должен содержать? Какой идиот лечится в государственных больницах, если там цена выше чем в нормальной. А в армию сходи, сам увидишь.
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04.11.2020 13:18 Ответить
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Ето я тебе мразота должен платить налоги и твоему Ахметову, Фирташу и Парашенку? Кол тебе и твоим хозяевам в горло а не мои налоги Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 7955
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04.11.2020 13:23 Ответить
читай выше- ты конченый дебил! не платишь налоги, значит сиди не кукарекай про зарплаты, пенсии, дороги, школы и больницы. ты падла живешь за мой счет, должен мне целовать ноги.
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04.11.2020 13:50 Ответить
Рада б душа в рай...
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04.11.2020 12:11 Ответить
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 6778
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04.11.2020 11:57 Ответить
Неужто разминировать КПВВ летит. С Богом!
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04.11.2020 13:02 Ответить
Бог добрий, може наїде на якусь противелосипедну міну.
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04.11.2020 13:28 Ответить
Та какая разница!
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04.11.2020 11:58 Ответить
Проклятые барыги. Это без вас такое наделали.
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04.11.2020 11:59 Ответить
Парниша скромно умалчивает, что он тоже к этому хорошо приложил руку..
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04.11.2020 12:00 Ответить
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Нада ещё гиркина спросить, что нам делать
Одной абиженки Богдана мало
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04.11.2020 12:00 Ответить
да да ватница любительница клоуна.. на самом же деле всё шикарно. Кстати танюша помнишь как ты тут орала со своими подельниками -- Парашенка с Гонтаревай незаконна злочинно обвалили курс гривны в 4 раза!!!!! Ну ничего прийдёт наш ЗЕбубачка и вернёт законна справедливый курс па 8. Так когда там будет по 8 а ???
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04.11.2020 12:07 Ответить
Меня удивляет как єти "татьяни" имеют совесть вообще появляться что-то комментить)
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04.11.2020 12:12 Ответить
Вони упороті і не розуміють, що взагалі відбувається. Це національна хвороба така, зебілізм називається.
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05.11.2020 00:17 Ответить
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Доллар по 8- обещала не я, а Порошенко перед своими выборами вадинтур. А после победы Зе вы кричали, что будет по 150. Ни первое, ни второе не сбылось. Так что ватница здесь именно ты, олежка
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04.11.2020 12:24 Ответить
Суки привели Вову чтоб довести страну до послеянуковчевского колапса!
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04.11.2020 12:01 Ответить
Богдан увесь в белом ? На нем нет смертей от COVID? На нем нет ответственности за страну над ПРопастью? Беня дураков в помощниках не держит - АНДРЮША ВСЕ ПОНИМАЛ ЕЩЕ ТОГДА!
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04.11.2020 12:03 Ответить
Это что выходит, шо раньше Порошенко воровал в бюджет страны???
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04.11.2020 12:02 Ответить
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да, примерно так:

пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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04.11.2020 12:19 Ответить
заело?))уже второй раз одно и тоже)) а свежую инфу слабо?))
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04.11.2020 13:32 Ответить
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повторение мать учения
пример беру с дешевых ботов пана парашонки
лепят одно и тоже где попадя
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04.11.2020 13:49 Ответить
Була така інфа, що відкати носили на Банкову для поповнення бюджету. А за які шиши відбудовували армію з порожньою казною під час війни? Платили пенсії, давали пільги, державну допомогу на новонароджених? Платили зовнішні борги, які жуля з яником щедро наралися з МВФ. І це при тому, що Україні з Порохом за 5 років МВФ дали позику всього 5 млрд доларів. А жуля за 2 роки взяла була 26 млрд доларів...
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04.11.2020 12:22 Ответить
Откаты от украденного из бюджета назад в бюджет? Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 962
Самой не смешно?
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04.11.2020 14:59 Ответить
Чето Винни-пух разговорился.
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04.11.2020 12:02 Ответить
ОН поет о неправильных пчелах и неправильном меде типа не он не знал что от этого роя будет страшнее чем ни...уя !
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04.11.2020 12:08 Ответить
Остаток? Ти мариш.
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04.11.2020 12:03 Ответить
пофіг! жопа так жопа! зато без бариги Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 1737
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04.11.2020 12:04 Ответить
Ось ще один - білий і пухнастий тільки морда в гівні.. Перед цим один теж у якого морда в гівні но для багатьох він теж білий і пухнастий вже виступав... ну тепер залишилось Білой з косою щось гавкнуть ..Ну і звісно Вітьок -хер в рятувальному костюмі теж зобов'язаний що проскавучати...методичнки вже прийшли
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04.11.2020 12:06 Ответить
Он @ука, но он прав.
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04.11.2020 12:08 Ответить
крававый марадёр на крави Петро астанавися !!! что ты натварил акаянный год назад денег в казне было как грязи и мы поверили в клоуна на лисапеде но ты продолжаешь марадёрить даже шапито 95 всем составом не может с тобой справица АСТАНАВИСЬ!
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04.11.2020 12:10 Ответить
Вот этим всем и заканчивается власть прастова нариду,этим закончила Венесуэла,Куба,Северная Корея,но 73% хохлов,пролетарско-совковой черни и наивных дурачков все равно решили попрыгать на граблях.
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04.11.2020 12:12 Ответить
в нашій країні треба заборнити телебачення, фейсбуки, твіттери. Може тоді мудрий нарід почне користуватися мізками.. Ну, при умові, звісно, якщо така субстанція є в наявності в їх головах.
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04.11.2020 12:24 Ответить
БОГДАН констатирует успешное рейдесртво своего шефа Бени- нет казны, нет МВФ и будет дефолт?
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04.11.2020 12:15 Ответить
То, что Гиркин - мерзавец, не исключает того, что он может в своих постах говорить правду. Намёк понятен?
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04.11.2020 12:17 Ответить
які ж вони огидні всі! Само крало з тієї скарбниці, поки вдалось присмокталось, а тепер такі заяви робить. А ні гідності, а ні совісті.. Банально, людської порядності немає.. Отакі особі, отакі тваринки керують нашою країною. Вже час заспівати оду виборцям зеленої падалі.
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04.11.2020 12:22 Ответить
за їх вибір.
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04.11.2020 12:22 Ответить
25% Бюджета дефицит. Коррупция, судебный кризис ...
Кто же нам даст денег?
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04.11.2020 12:23 Ответить
***** даст денег в обмен на присоединение Украины к белгородской губернии мухосранского района калужской области, к этому клоун идёт второй год.
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04.11.2020 12:39 Ответить
Він знає хто?..Він це рублячий правду матку , самий чесний, і самий рятівник України - пан Богдан свинячі глазки слуга Бені Коломойшовичя я кий вже має пів паспорта країни Ізраїль..на другу поки не заробив..а ле як бачим старанно працює.. Ой шановні люди ви ще знаєте що буде далі.? Сюжет тільки закручюється..ви ще побачете дуже багато зіркових акторів цієї комедійного триллера "Реформа України"
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04.11.2020 12:44 Ответить
Програма Коломойського в дії. З самого початку зеліного етапу (тоді казна була ще повна, і був ріст економіки), він заявив, що дефолту не треба боятися, а Росія нам дасть 300 млрд доларів. Мабуть, це така ціна України (як порноактриси).
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04.11.2020 12:39 Ответить
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 3862
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04.11.2020 12:41 Ответить
Панове журналісти засуньте свій мікрофоцьому пану в сраку і висуньте і ви чітко побачите на мікрофоні те що являьть собою його слова...Не забувайте масочку надівати... у нас епідемія ну зручніше буде..
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04.11.2020 12:51 Ответить
зато зелеский достраивает дороги, которые начинал достраивать Порошенко
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04.11.2020 12:53 Ответить
Да ниче страшного. Власть для себя деньги найдет. Вот уже пересматривают тарифы на свет и газ(разумеется не в сторону уменьшения), вводятся налоги на Гугл (подорожание интернета для рабов до 20%), введение ТО для рабов, и куча других *ништяков*, чтобы вытрусить у рабов все что они еще имеют...
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04.11.2020 12:58 Ответить
Да не то этого сейчас! Сейчас на слуху "а шо с КС", "а шо в Америке". Народ "взвоет" в декабре.
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04.11.2020 13:06 Ответить
тю, проблема то напечатать
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04.11.2020 13:06 Ответить
Стесняюсь спросить, у нас уже Андрюша Богдан - молодец, или как? Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 6747
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04.11.2020 14:08 Ответить
Бреше шо дизає.
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04.11.2020 14:19 Ответить
без тебя никак не разобраться.
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04.11.2020 14:31 Ответить
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 9321
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05.11.2020 00:06 Ответить
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 7344
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05.11.2020 00:07 Ответить
Кляті Зебіли! ! Шоб ви останній члін без солі доїдали.
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05.11.2020 00:15 Ответить
 
 