Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На последние 2 месяца этого года бюджетный дефицит в Украине составляет 200 млрд гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
"Вот сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд. Это сейчас эти деньги надо привлечь и выплатить, это в основном капитальные, большие расходы на конец года. Они всегда так собираются, это общая стандартная история. Плюс к бюджетному дефициту надо выплатить внешние заимствования... Мы эти деньги должны пойти и позаимствовать где-то на рынке", - сказал Богдан.
По его словам, общая сумма дефицита составляет порядка 270 млрд и есть два варианта их получить.
"Это либо выпустить евробонды, и это наше Министерство финансов пыталось делать. Но у них не получилось. Деньги ему не дают на тех условиях, которые оно предлагало. Есть другой вариант: на внутреннем рынке выпуск ОВГЗ. Минфин объявляет конкурс и каждый вторник заимствует внутри страны гривни или валюту для финансирования бюджета. Вот у нас 2-3 дня назад был очередной конкурс. Им надо минимум за каждый аукцион до конца года брать по 30 млрд гривен, чтобы выполнить запланированный бюджет, - отмечает Богдан, - Вот вам отчет с последнего аукциона. Заняли 400 млн из 30 млрд. У нас на едином казначейском счете - 12 млрд. Этого хватит на неделю! Все!"
Пожалуйста, подождите...
Он жалуется, как все плохо.
Но не он ли сам привел во власть этот ходячий пи...ец?
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
и действительно, государство виновато, шо у него еще, шо то есть в дырявых карманах
Одной абиженки Богдана мало
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
пример беру с дешевых ботов пана парашонки
лепят одно и тоже где попадя
Самой не смешно?
Кто же нам даст денег?