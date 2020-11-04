Количество заболевших COVID-19 в рядах ВСУ снова возросло: за сутки выявили 167 новых случаев, всего болеют 1,8 тыс. человек
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По состоянию на 10.00 4 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1851 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, всего за время пандемии выздоровели - 4342 человека, летальных случаев - 17.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 29 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 22 человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 145.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания",- сказано в сообщении.
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