Количество заболевших COVID-19 в рядах ВСУ снова возросло: за сутки выявили 167 новых случаев, всего болеют 1,8 тыс. человек

По состоянию на 10.00 4 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1851 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, всего за время пандемии выздоровели - 4342 человека, летальных случаев - 17.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 29 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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Из них в учреждениях здравоохранения находятся 22 человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 145.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания",- сказано в сообщении.