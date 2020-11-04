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226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко

Верховная Рада сможет большинством голосов поддержать президентский законопроект о роспуске действующего состава Конституционного Суда.

Об этом журналистам сказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко перед началом пленарного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход. Кстати, с таким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с просьбой уйти в отставку подписались 226 депутатов. Очень символическое число, которое также намекает, что, если не решится нормальным демократическим способом, то будут приняты другие меры. Например, опять же, поддержан президентский законопроект: 226 подписей есть - 226 депутатов, которые готовы поддержать президентский законопроект, тоже найдутся", - отметила Янченко.

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В то же время на вопрос, удастся ли таки наладить коммуникацию с судьями, политик уточнила, что этот вопрос в процессе, а сами судьи "настроены по-разному, разные судьи также по-разному оценивают ситуацию, по-разному относятся к самому вынесенному решению, были и особые мнения, были и судьи, не поддержавшие такое решение".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

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Топ комментарии
+31
вот эти 226 вместе с вазелином и присядут по статье
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04.11.2020 11:57
+24
226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 214
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04.11.2020 11:58
+23
226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9651 ВЕСНА ПРИЙДЕ ЗЕЛЕНЬ САДЖАТИ БУДУТЬ 226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9651
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04.11.2020 11:59
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И гдавой КС очевидно станет Портнов?
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04.11.2020 15:20 Ответить
Зюзя всетаки хитроопый и не хочет сам лично палится, а подставляет дурачков из Рады.
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04.11.2020 15:23 Ответить
Повторю вже вкотре.
Завдяки 73% дебілів держава стрімко летить в прірву хаосу і безладу. як того вимагає товарісч *****. В даному випадку спостерігаємо спектакль під назвою "протівастаяніє Шмарклі і КС", де вони просто актори, а сценаристи і продюсери в кремлі. Ну а бєня і мертвечук сопродюсери в долі.
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04.11.2020 15:24 Ответить
Не там, тому повторю.
Від дзеркала відійди, щоб мудака не бачити. Хоча...
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
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04.11.2020 15:54 Ответить
При чем Беня и Мудачук в доле с зюзями изначально
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04.11.2020 15:47 Ответить
Бене и Мудачуку выгодны решения КС. Зеленский хочет их(судей) разогнать. У меня ко всем критиканам зеленского только один вопрос. ВЫ сами дебилы или других за дебилов держите.
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04.11.2020 15:51 Ответить
За зєбілов...
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04.11.2020 18:31 Ответить
То називається - кіно і німці.
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04.11.2020 16:46 Ответить
Нужно выносить нафиг этот КСУ - пускай делают импичмент - Зеленский от этого только выиграет.
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04.11.2020 15:53 Ответить
Від дзеркала відійди, щоб мудака не бачити. Хоча...
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
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04.11.2020 15:54 Ответить
Что-то ты Свирид разошелся не на шутку! Сильно любишь зе-клоуна? Тебе надо не тут писать, а выйти на улицу, к людям. Тебе там объяснят куда идти вместе с твоим "зе"
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04.11.2020 17:28 Ответить
Он не клоуна любит, он любит дерьмом бросаться - работа у него такая - провокатор...
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04.11.2020 17:54 Ответить
Тупицам не место на цензоре. Пох всякие КСУ - Зеленский имеет полное право мочить тварей. Если они на него наедут - народ будет за него.
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04.11.2020 16:12 Ответить
Согласен на 100%
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04.11.2020 16:15 Ответить
С тупицами типа Chayka?
Вы с ним дебилы или читать (законы) не умеете.
Просто провокаторы...
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04.11.2020 17:53 Ответить
С каких хренов он имеет такое право? Он всего лишь президент, прописано у него в полномочиях "разгонять Конституционный суд"?
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04.11.2020 17:18 Ответить
Не имеет он такого законного права. Если хотите снести КС незаконно - флаг вам в руки, идите на баррикады!
Ну и народ за него не будет, потому что ваш Бубенчик и есть заказчиком того, что что сейчас творится
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04.11.2020 16:18 Ответить
Свирид
"Ребята депутаты2 сами пойдут на баррикады или ты им поможешь?
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04.11.2020 16:26 Ответить
свирид потапенко - или гнусный провокатор или редкостный дурак...
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04.11.2020 17:51 Ответить
Депутаты Европейского парламента, которые занимаются вопросами Украины, раскритиковали инициативу президента Владимира Зеленского распустить действующий состав Конституционного суда (КСУ).
Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в комментарии изданию Deutsche Welle.
В том числе, Галер отметил, что просто взять и ликвидировать Конституционный суд невозможно.
В Европарламенте это считают нарушением Конституции.
«Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады», - отметил он
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04.11.2020 16:25 Ответить
У всьому винен КС, а Зюзяі його секретарка нєпрічьом!

Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,

МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,

ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,

ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!

Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
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04.11.2020 16:30 Ответить
Ну скільки ж можна дебіле? Розпустити КС, згідно Конституції, може лише сам КС. Все, крапка, дебіле! Все інше - конституційний переворот!
А щоб виправити ситуацію, виродку, не треба тупцяти ножкою. а мобілізувати залишки мозгу, які ще наркота не витравила і виправити все це в ЗАКОННИЙ спосіб. Прийняти відповідні закони, призначити суддів на існуючі вакансії, знайти ДОКАЗИ проти персональних суддів у вчинені ними злочинів, якщо таке є і вивести їх зі складу суду. Кінець-кінців, конституційною більшістю провести зміни до Конституції, а не тупцяти ножкою, придурку. Шмаркля веде себе як царьок. Нице безмозгле створіння, яке помилково попало на посаду президента, от і чудитть. Тим більше, в цій ситуації він лише актор, не більше.
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04.11.2020 16:54 Ответить
Посадить воров могут только... сами воры. Это по твоей логике, Gal
Поэтому у нас страна пасет задних, что воры не сажают сами себя, не увольняют себя за плохую работу.
Они творят, что хотят, и за это не имеют наказания
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04.11.2020 17:25 Ответить
"Розпустити КС, згідно Конституції, може лише сам КС"
Це аналогічно як покарати вбивцю мав би право лише той самий вбивця. Решті нікому не можна чіпати вбивцю. Абсурд абсолютний.
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04.11.2020 18:35 Ответить
Так Конституцією визначено! Змінюй Конституцію. Найгірше в цій ситуації те, що і Зеленський і КС акторики, що розігрують дешевеньку п`єску. Щоб побільше хаосу і безладу. Мало того, продюсери, напевно, використовують їх в темну, використовуючи їх слабкі місця - в суддів КС рильце в пушку, а Зеленський слабовольне чмо. От і показують нам кіно, пілять.
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04.11.2020 18:41 Ответить
И несколько зе-дебилов типа свирида потапенко?
Вы провокатор или дурак?
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04.11.2020 17:50 Ответить
Зеленскому нужно идти в атаку - отступать некуда. Импичмент так импичмент - потом народ их сам вынесет и КСУ и зраду.
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04.11.2020 16:56 Ответить
У тебя блеснула надежда, что Зеленскому объявят импичмент, и вот тогда все порохоботы заживут!
Не так ли?
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04.11.2020 17:27 Ответить
Какой народ - "диванное войско"?
Это когда ж за Зе народ вписывался?
Вы провокатор?
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04.11.2020 17:48 Ответить
Товарисч Чайка, вы хоть читаете прежде статью которую комментируете ?

"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход.
Стаким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с ПРОСЬБОЙ уйти в отставку подписались 226 депутатов."

«...намекает, что, если не решится НОРМАЛЬНЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, то будут приняты другие меры.
«Другие меры», они и сами уже понимают, будут НЕ нормальными и НЕ демократическкими
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04.11.2020 17:13 Ответить
З приходом до влади ЗЕ-бідоносця в країні постійно відбувається якась колотнеча. Коли вже буде своя правда в своїм домі?
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04.11.2020 19:17 Ответить
Не дадим нас дурить. Истерия ЗЕ началась после того, как выяснилось, что КС собрался признать мошенническую земельную реформу неконституционной.
И почему обокравший через Приватбанк народ Украины на более 6 млрд дол Беня еще не сидит в тюрьме? Судьи КС те еще... но грехи судей КС мизерны в сравнении с безнаказанными оборудками людей, кто за зеленым клоуном. Пора импичмент.

Здесь о КС и "земельной реформе" https://biz.censor.net/news/3229004/
ЗЕ хочет запугать всех и все таки провести мошеннический, аферу тысячелетия, катастрофический для Украины дерибан земли.
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04.11.2020 19:44 Ответить
ЗЕ хочет распустить КС и собрать новый с "уважаемых всеми" юристов Коломойского.
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04.11.2020 19:55 Ответить
Мені здається, що він вже сам не знає чого хоче. З найнайуважаємим юристом, дружбаном Богданом - не склалось. Важко йому, дуже важко зібрати команду, нових суддів для КС.
Андрій Богдан впевнений, що Володимир Зеленський не здатний вирішувати проблеми швидко і впевнено, замість цього він відкладає ухвалення необхідних рішень на потім, що вже призвело до серйозних наслідків. Як стверджує екс-глава ОП, у президента сьогодні «проблема на проблемі» та «біда на біді».
«... Конституційний суд - це відкладена проблема. Він її не вирішив, чи він сказав: "Так потім!". Ось бах, на - їж!», - емоційно пояснив свою точку зору Андрій Богдан. Що стосується долі президента, то Андрій Богдан заявив, що він не береться прогнозувати, яке майбутнє чекає Володимира Зеленського, як Ющенко чи як Януковича, однак зізнався, що йому «страшно».
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04.11.2020 20:15 Ответить
Я думаю, що А.Богдан як і мер Дніпра Філатов і як Пальчевський прикидаються опозицією. Перший та третій до до ЗЕ, другий до КО. Це зараз такі технології, щоб перетягнути на себе виборців, яким не подобаються ЗЕ і КО. А всі вони з одного клану.
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04.11.2020 22:02 Ответить
Одно слово, цирк на дроті.
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04.11.2020 22:28 Ответить
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