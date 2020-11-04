226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада сможет большинством голосов поддержать президентский законопроект о роспуске действующего состава Конституционного Суда.
Об этом журналистам сказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко перед началом пленарного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход. Кстати, с таким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с просьбой уйти в отставку подписались 226 депутатов. Очень символическое число, которое также намекает, что, если не решится нормальным демократическим способом, то будут приняты другие меры. Например, опять же, поддержан президентский законопроект: 226 подписей есть - 226 депутатов, которые готовы поддержать президентский законопроект, тоже найдутся", - отметила Янченко.
В то же время на вопрос, удастся ли таки наладить коммуникацию с судьями, политик уточнила, что этот вопрос в процессе, а сами судьи "настроены по-разному, разные судьи также по-разному оценивают ситуацию, по-разному относятся к самому вынесенному решению, были и особые мнения, были и судьи, не поддержавшие такое решение".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Завдяки 73% дебілів держава стрімко летить в прірву хаосу і безладу. як того вимагає товарісч *****. В даному випадку спостерігаємо спектакль під назвою "протівастаяніє Шмарклі і КС", де вони просто актори, а сценаристи і продюсери в кремлі. Ну а бєня і мертвечук сопродюсери в долі.
Від дзеркала відійди, щоб мудака не бачити. Хоча...
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
Вы с ним дебилы или читать (законы) не умеете.
Просто провокаторы...
Ну и народ за него не будет, потому что ваш Бубенчик и есть заказчиком того, что что сейчас творится
"Ребята депутаты2 сами пойдут на баррикады или ты им поможешь?
Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в комментарии изданию Deutsche Welle.
В том числе, Галер отметил, что просто взять и ликвидировать Конституционный суд невозможно.
В Европарламенте это считают нарушением Конституции.
«Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады», - отметил он
Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,
МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,
ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,
ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!
Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
А щоб виправити ситуацію, виродку, не треба тупцяти ножкою. а мобілізувати залишки мозгу, які ще наркота не витравила і виправити все це в ЗАКОННИЙ спосіб. Прийняти відповідні закони, призначити суддів на існуючі вакансії, знайти ДОКАЗИ проти персональних суддів у вчинені ними злочинів, якщо таке є і вивести їх зі складу суду. Кінець-кінців, конституційною більшістю провести зміни до Конституції, а не тупцяти ножкою, придурку. Шмаркля веде себе як царьок. Нице безмозгле створіння, яке помилково попало на посаду президента, от і чудитть. Тим більше, в цій ситуації він лише актор, не більше.
Поэтому у нас страна пасет задних, что воры не сажают сами себя, не увольняют себя за плохую работу.
Они творят, что хотят, и за это не имеют наказания
Це аналогічно як покарати вбивцю мав би право лише той самий вбивця. Решті нікому не можна чіпати вбивцю. Абсурд абсолютний.
Вы провокатор или дурак?
Не так ли?
Это когда ж за Зе народ вписывался?
Вы провокатор?
"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход.
Стаким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с ПРОСЬБОЙ уйти в отставку подписались 226 депутатов."
«...намекает, что, если не решится НОРМАЛЬНЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, то будут приняты другие меры.
«Другие меры», они и сами уже понимают, будут НЕ нормальными и НЕ демократическкими
И почему обокравший через Приватбанк народ Украины на более 6 млрд дол Беня еще не сидит в тюрьме? Судьи КС те еще... но грехи судей КС мизерны в сравнении с безнаказанными оборудками людей, кто за зеленым клоуном. Пора импичмент.
Здесь о КС и "земельной реформе" https://biz.censor.net/news/3229004/
ЗЕ хочет запугать всех и все таки провести мошеннический, аферу тысячелетия, катастрофический для Украины дерибан земли.
Андрій Богдан впевнений, що Володимир Зеленський не здатний вирішувати проблеми швидко і впевнено, замість цього він відкладає ухвалення необхідних рішень на потім, що вже призвело до серйозних наслідків. Як стверджує екс-глава ОП, у президента сьогодні «проблема на проблемі» та «біда на біді».
«... Конституційний суд - це відкладена проблема. Він її не вирішив, чи він сказав: "Так потім!". Ось бах, на - їж!», - емоційно пояснив свою точку зору Андрій Богдан. Що стосується долі президента, то Андрій Богдан заявив, що він не береться прогнозувати, яке майбутнє чекає Володимира Зеленського, як Ющенко чи як Януковича, однак зізнався, що йому «страшно».