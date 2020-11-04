Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19, - американские ученые
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Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для тех, кому не повезет заболеть COVID-19.
Об этом пишут в Journal of the American Board of Family Medicine ученые Флоридского университета в Гейнсвилле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Авторы провели ретроспективное исследование по 2005 ковидным пациентам старше 18 лет в больницах при своем университете – с учетом сопутствующих заболеваний и того, были они привиты от гриппа до заражения SARS-CoV-2 или нет.
Выяснилось, что непривитых в течение последнего года пациентов с ковидом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые от гриппа. Результаты контролировались с учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, ХОБЛ, ожирения, ишемии и застойной сердечной недостаточности.
"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными", – пишут медики.
Они делают вывод, что прививка от гриппа "потенциально защищает от умеренных/тяжелых случаев" ковида, причем защитный эффект сохраняется независимо от сопутствующей патологии. Это позволит не только снизить заболеваемость/смертность от гриппа, но и помочь избежать коллапса систем здравоохранения при COVID-19: меньше инфицированных попадут в больницы.
На чем основан механизм этой возможной защиты, пока не разобрались (антитела к гриппу не реагируют на коронавирус). Они полагают, что причина может быть:
а) в механизме активации вакциной против гриппа Т-клеток. Известно, что SARS-CoV-2 значительно снижает активность этих лимфоцитов-киллеров у пациентов с ковидом, а предварительная прививка от гриппа приводит к их активации;
б) в том, что адъювант (вещество-усилитель иммунного ответа) в вакцине против гриппа – MF59 – дает усиление иммунитета и против SARS-CoV-2.
Авторы уточнили: "Можно предположить, что люди, которые делают прививки от гриппа, более здоровы из-за более здорового образа жизни. Могут быть и другие неизвестные нам переменные, которые могут сыграть роль".
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«Выяснилось, что непривитых [від грипу] в течение последнего года пациентов с ковидом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые от гриппа. Источник: https://censor.net/ru/n3228993
Та це взагалі приголомшливий результат на користь вакцинації від гриппу !
Источник: https://censor.net/ru/n3228993