Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19, - американские ученые

Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для тех, кому не повезет заболеть COVID-19.

Об этом пишут в Journal of the American Board of Family Medicine ученые Флоридского университета в Гейнсвилле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы провели ретроспективное исследование по 2005 ковидным пациентам старше 18 лет в больницах при своем университете – с учетом сопутствующих заболеваний и того, были они привиты от гриппа до заражения SARS-CoV-2 или нет.

Выяснилось, что непривитых в течение последнего года пациентов с ковидом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые от гриппа. Результаты контролировались с учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, ХОБЛ, ожирения, ишемии и застойной сердечной недостаточности.

"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными", – пишут медики.

Они делают вывод, что прививка от гриппа "потенциально защищает от умеренных/тяжелых случаев" ковида, причем защитный эффект сохраняется независимо от сопутствующей патологии. Это позволит не только снизить заболеваемость/смертность от гриппа, но и помочь избежать коллапса систем здравоохранения при COVID-19: меньше инфицированных попадут в больницы.

На чем основан механизм этой возможной защиты, пока не разобрались (антитела к гриппу не реагируют на коронавирус). Они полагают, что причина может быть:

а) в механизме активации вакциной против гриппа Т-клеток. Известно, что SARS-CoV-2 значительно снижает активность этих лимфоцитов-киллеров у пациентов с ковидом, а предварительная прививка от гриппа приводит к их активации;

б) в том, что адъювант (вещество-усилитель иммунного ответа) в вакцине против гриппа – MF59 – дает усиление иммунитета и против SARS-CoV-2.

Авторы уточнили: "Можно предположить, что люди, которые делают прививки от гриппа, более здоровы из-за более здорового образа жизни. Могут быть и другие неизвестные нам переменные, которые могут сыграть роль".