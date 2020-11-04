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Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19, - американские ученые

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19, - американские ученые

Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для тех, кому не повезет заболеть COVID-19.

Об этом пишут в Journal of the American Board of Family Medicine ученые Флоридского университета в Гейнсвилле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы провели ретроспективное исследование по 2005 ковидным пациентам старше 18 лет в больницах при своем университете – с учетом сопутствующих заболеваний и того, были они привиты от гриппа до заражения SARS-CoV-2 или нет.

Выяснилось, что непривитых в течение последнего года пациентов с ковидом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые от гриппа. Результаты контролировались с учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, ХОБЛ, ожирения, ишемии и застойной сердечной недостаточности.

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"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными", – пишут медики.

Они делают вывод, что прививка от гриппа "потенциально защищает от умеренных/тяжелых случаев" ковида, причем защитный эффект сохраняется независимо от сопутствующей патологии. Это позволит не только снизить заболеваемость/смертность от гриппа, но и помочь избежать коллапса систем здравоохранения при COVID-19: меньше инфицированных попадут в больницы.

На чем основан механизм этой возможной защиты, пока не разобрались (антитела к гриппу не реагируют на коронавирус). Они полагают, что причина может быть:

а) в механизме активации вакциной против гриппа Т-клеток. Известно, что SARS-CoV-2 значительно снижает активность этих лимфоцитов-киллеров у пациентов с ковидом, а предварительная прививка от гриппа приводит к их активации;

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б) в том, что адъювант (вещество-усилитель иммунного ответа) в вакцине против гриппа – MF59 – дает усиление иммунитета и против SARS-CoV-2.

Авторы уточнили: "Можно предположить, что люди, которые делают прививки от гриппа, более здоровы из-за более здорового образа жизни. Могут быть и другие неизвестные нам переменные, которые могут сыграть роль".

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Все верно. Только вакцин от гриппа в аптеках до сих пор нет. Что, зебобики, навыбирали представителей сексуальных меньшинств? Жрите, б***ди, не обляпайтесь.
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04.11.2020 12:17 Ответить
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Так саме на цих ЛОХАХ, 73,22% антипрививочників і борців з чіпуванням Гейтса, і 5G, вони й роблять бізнес, розсовуючи гроші виділені на це, по своїх кишенях.
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04.11.2020 12:21 Ответить
«Реже» ?

«Выяснилось, что непривитых [від грипу] в течение последнего года пациентов с ковидом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые от гриппа. Источник: https://censor.net/ru/n3228993

Та це взагалі приголомшливий результат на користь вакцинації від гриппу !
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04.11.2020 12:17 Ответить
адъювант (вещество-усилитель иммунного ответа) в вакцине против гриппа - MF59 - дает усиление иммунитета и против SARS-CoV-2. усиление иммунитета дает цитокиновый шторм - это опаснейшая реакция иммунной системы на коронавирус.

Источник: https://censor.net/ru/n3228993
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04.11.2020 12:44 Ответить
Если бы именно цитокиновый шторм был основной причиной смертей при ковиде, то смертность от него была бы выше у людей с сильным иммунитетом - молодых людей и детей, как это было при эпидемии "испанки". Но смертность от ковида выше среди пожилых людей.
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05.11.2020 07:29 Ответить
у детей еще не сформированный иммунитет,а у стариков иммунитет реактивный, потому как постоянно борется со стариковскими болячками.
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05.11.2020 09:18 Ответить
непривитые чаще = привитые реже.
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04.11.2020 12:47 Ответить
логично. Ведь если они решили защититься от гриппа, то и в случае ковида будут более тщательно соблюдать меры предосторожности
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04.11.2020 12:47 Ответить
"эффект для тех, кому не повезет заболеть COVID-19." а кому повезет заболеть эффекта не будетИсточник: https://censor.net/ru/n3228993
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04.11.2020 13:06 Ответить
В попередній статті писали що два захворювання (грип, ковід19) в сумі дають тяжкий перебіг ковід19 і підвищують смертність. Але навіть якщо це не так, то вакцинація від грипу зменшить кількість хворих з грипом яких перевіряють на ковід19 що добре позначиться в нашій ситуації.
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05.11.2020 07:54 Ответить
 
 