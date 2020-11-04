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Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум

Новости Цензор.НЕТ Общество

Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум

Совет судей Украины из-за отсутствия кворума не смог провести внеочередное заседание, на котором собирался выразить позицию относительно событий вокруг Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 ноября 2020 года, Совет судей Украины планировал провести внеочередное заседание с тем, чтобы выразить позицию судейского самоуправления относительно событий, которые происходят вокруг Конституционного Суда Украины. Заседание Совета не состоялось из-за отсутствия кворума", - сказано в сообщении.

В Совете судей отметили, что "отдельные СМИ уже опубликовали проект решения Совета судей Украины, касающегося возможных обращений к Президенту Украины и народным депутатам Украины".

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В Совете судей отметили, что все обращения к президенту, представителям законодательной и исполнительной ветвей власти принимаются исключительно после обсуждения членами Совета.

"Только после этого можно говорить и писать о том, что именно этот документ отражает официальную позицию Совета судей Украины и судейского самоуправления в целом. Следовательно, проект решения, который был опубликован в СМИ, не является утвержденным документом, прошедшим через обсуждение и голосование Советом судей Украины", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+18
Судейская Народная Республика.
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04.11.2020 12:12
+18
Саботаж и круговая порука.
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04.11.2020 12:12
+13
если Совет Судей не смог собраться и обеспечить кворум, значит это недееспособный орган, которые не может выполнять государственные функции.. следовательно, этот состав "Совета Судей, и должен быть автоматический расформирован, и три дня на формирование нового состава.. все..
Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
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04.11.2020 12:20
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Правила форума Совет форумчан
И этих проституток гнать нахер на кол!
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04.11.2020 12:09 Ответить
Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум - Цензор.НЕТ 2377
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04.11.2020 12:17 Ответить
А в тому савєтє часом не ті самі судді засідають, що і в КСУ?
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04.11.2020 12:11 Ответить
Нє, але родичі по крові і духу.
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04.11.2020 12:14 Ответить
Судейская Народная Республика.
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04.11.2020 12:12 Ответить
Народ не приплітай Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум - Цензор.НЕТ 7634
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04.11.2020 12:13 Ответить
СОР - Судейская Олигархическая Республика. Так точнее
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04.11.2020 12:23 Ответить
Саботаж и круговая порука.
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04.11.2020 12:12 Ответить
А то.
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04.11.2020 12:13 Ответить
а это ?
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04.11.2020 12:52 Ответить
Щури поховалися,? - Знайти і в кайданах доставити на кворум-хворум. Нехай обговорюють, а потім на кіл чи в буцегарню. Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум - Цензор.НЕТ 9606
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04.11.2020 12:12 Ответить
Позорище на весь світ!
В перекладі "нет кворума" - не сторгувалися... (((
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04.11.2020 12:13 Ответить
Акт про невихід на роботу та звільнення за прогул!
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04.11.2020 12:17 Ответить
если Совет Судей не смог собраться и обеспечить кворум, значит это недееспособный орган, которые не может выполнять государственные функции.. следовательно, этот состав "Совета Судей, и должен быть автоматический расформирован, и три дня на формирование нового состава.. все..
Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
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04.11.2020 12:20 Ответить
О хто мав сумніви, що 3,14дари 3,14даров осудять)))) Страхи нашіх судей сотоять в тому що вони бояться що НАЗК найде їх незаконні міліони осудять...а Антикорупційна прокуратура посадить... Чуєте ви судійчики..не сціть ..ну народ же не боїться поліціїї і т.п. бо не бере взяток...от і вам не беріть хабарів і не буде вам казатись робота НАЗК давлінням на суд.. Уроди
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04.11.2020 12:20 Ответить
Кворум не собрался? А не заговор ли это, братцы-кролики?
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04.11.2020 12:22 Ответить
Вся эта судейская система в Украине создана Киваловым - підрахуем, что можно от неё ждать. За 5 лет президентства Порошенко можно было давно розогнать это кодло жуликов, а не создавать имитацию судебной реформы.
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04.11.2020 12:23 Ответить
а в полтора года Зеленкого - ZEtwarz и подавно!
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04.11.2020 12:25 Ответить
У нас проголошена демократія. Це тільки недоучка-юрист може всіх розганяти, як тупий лукашенка
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04.11.2020 12:42 Ответить
За 5 лет президентства Порошенко можно было давно розогнать....

Действительно, других же дел не было - казна полная, армия боеспособная, никто не нападает, санкции против Кацапии автоматически ввел весь мир самые жесточайшие с первого дня агрессии...

ты, мудило, почему до сих пор не чемпион мира по прыжкам в высоту, не нобелевский лауреат по физике и не получил пулитцеровскую премию ?

Почему ты требуешь от Пороха 300 процентов от того, что он реально мог успеть сделать

и от ЗЕ не требуешь даже 1 процента от того, что он обещал сделать вместо Порошенко ?
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04.11.2020 14:15 Ответить
За зе я вообще молчу, это ноль, а порядок в судах за 5 лет хотя бы попытаться навести было можно. И при той поддержке населения страны эти авдиевы конюшни можно было вычистить. И тогда было понятно что существующая коррумпированная судебная система одна из самых больших угроз нашей государственности.
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04.11.2020 14:27 Ответить
За зе я вообще молчу...


а не мог бы ты молчать за Пороха в 300 раз меньше, чем молчишь за ЗЕ ?

а то как-то говнище почему-то льётся только на одну голову

и в результате этого говнища на должности президента именно тот дебил, про которого "вообще молчат"
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04.11.2020 15:26 Ответить
Тому що і цей ворожий совєт, теж треба розганяти бо вся ці судівська погань це осине гніздо котре звикло що його ніхто не чіпає тому й почувається на беспредєлє. Як це нема кворуму в робочий день в бюджетній організації. Вони існують за кошти платників податків і якщо нема кворуму то на біса вони поздавались.
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04.11.2020 12:23 Ответить
Може воно і на краще. Наша гнила правоохоронна система може прийняти любе рішення: відмінити закони, перемінити конституцію, призначити себе пожиттєво царями і підтримати продажний КСУ.
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04.11.2020 12:32 Ответить
Та нахрена им ваши проблемы, тут некогда бабло справедливо распределить внутри своего кодлаа.
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04.11.2020 12:33 Ответить
Шифруються пааадлюки, кворуму в них немає в той час як повинні бути на службі!
Документи на стіл, хто, чому і по якій причині відсутній!
Правда вони лікарняних куплять на три роки наперед, вони всі інваліди другої групи!
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04.11.2020 12:38 Ответить
Т.е. на работу ходить не хотят?
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04.11.2020 12:39 Ответить
А у нас на работе мужика уволили за опоздание на 1 час.Как-то так.
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04.11.2020 12:42 Ответить
Кворума не было без него, что ли, чего он такой важный то был ?
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04.11.2020 13:09 Ответить
«Долг судей - вершить правосудие, а их ремесло - оттягивать его. Многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом».© Жан де Лабрюер
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04.11.2020 12:52 Ответить
Классная работа у этих судей. Хочу хожу, хочу - нет. Зарплата не хилая. И главное - никакой ответственности. Даже за вынесенный незаконный приговор. Нужны ли Украине такие судьи?
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04.11.2020 12:54 Ответить
пацієнт смертельно хворий, але лікувати пропонують один із пальців...
Громадяни, вітаю. Ми довго йшли і нарешті прийшли. Точніше після виборів 2019 прибігли. Ми там, куди і поспішали - у дупі!
Але є плюс. Стає очевидним, що існуючий суспільний договір (Конституція) не здатна забезпечити існування країни. Змінювати потрібно де факто УСЕ! Писати нову, з нуля і наповнювати її реальними механізмами, а не популістичним лайном.
Є і мінус, завдяки 73% це робити нікому...
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04.11.2020 13:05 Ответить
Всех все устраивает, сгорел сарай гори и хата, 73% одобряют😁😁😁😁
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04.11.2020 13:20 Ответить
Все судьи заодно. Разве что их сильно напугать.
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04.11.2020 13:27 Ответить
 
 