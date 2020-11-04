Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум
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Совет судей Украины из-за отсутствия кворума не смог провести внеочередное заседание, на котором собирался выразить позицию относительно событий вокруг Конституционного Суда Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Совета судей, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 4 ноября 2020 года, Совет судей Украины планировал провести внеочередное заседание с тем, чтобы выразить позицию судейского самоуправления относительно событий, которые происходят вокруг Конституционного Суда Украины. Заседание Совета не состоялось из-за отсутствия кворума", - сказано в сообщении.
В Совете судей отметили, что "отдельные СМИ уже опубликовали проект решения Совета судей Украины, касающегося возможных обращений к Президенту Украины и народным депутатам Украины".
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В Совете судей отметили, что все обращения к президенту, представителям законодательной и исполнительной ветвей власти принимаются исключительно после обсуждения членами Совета.
"Только после этого можно говорить и писать о том, что именно этот документ отражает официальную позицию Совета судей Украины и судейского самоуправления в целом. Следовательно, проект решения, который был опубликован в СМИ, не является утвержденным документом, прошедшим через обсуждение и голосование Советом судей Украины", - сказано в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
В перекладі "нет кворума" - не сторгувалися... (((
Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
Действительно, других же дел не было - казна полная, армия боеспособная, никто не нападает, санкции против Кацапии автоматически ввел весь мир самые жесточайшие с первого дня агрессии...
ты, мудило, почему до сих пор не чемпион мира по прыжкам в высоту, не нобелевский лауреат по физике и не получил пулитцеровскую премию ?
Почему ты требуешь от Пороха 300 процентов от того, что он реально мог успеть сделать
и от ЗЕ не требуешь даже 1 процента от того, что он обещал сделать вместо Порошенко ?
а не мог бы ты молчать за Пороха в 300 раз меньше, чем молчишь за ЗЕ ?
а то как-то говнище почему-то льётся только на одну голову
и в результате этого говнища на должности президента именно тот дебил, про которого "вообще молчат"
Документи на стіл, хто, чому і по якій причині відсутній!
Правда вони лікарняних куплять на три роки наперед, вони всі інваліди другої групи!
Громадяни, вітаю. Ми довго йшли і нарешті прийшли. Точніше після виборів 2019 прибігли. Ми там, куди і поспішали - у дупі!
Але є плюс. Стає очевидним, що існуючий суспільний договір (Конституція) не здатна забезпечити існування країни. Змінювати потрібно де факто УСЕ! Писати нову, з нуля і наповнювати її реальними механізмами, а не популістичним лайном.
Є і мінус, завдяки 73% це робити нікому...