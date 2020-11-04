В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2005 больных COVID-19, из которых 564 - тяжелые, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В медучреждениях столицы сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом, из них 34 ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга.
"Не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. На аппаратах ИВЛ - 28 больных. Еще 439 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.
Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов
В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.
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По киеву 40 тыс. подтвержденных случаев. медицинской помощи - даже не госпитализации, требуют 20% от выявленных случаев. То есть за все время "эпидемии" в больницы киева не могло попасть более 8000 чел., учитывая среднюю продолжительность лечения 14 дней выисано уже должно быть (40 000 - 14*500)*0,2=6600 чел.
8000-6600=1400 (ЭТО МАКСИМУМ) на текущий момент может быть больных с ковидом в киевских больницах
а тяжелые дома...
а на хер вам тяжелые..чтоб статистику не портили..напишут от сопутствующего заболевания..бронхит например..у меня классный коктейль..бронхит..ковид.ну естественно ж легкие в хлам......и я дома...дома!!
а кличко вылечился..да да...
ладно..мне все равно..слушайте дальше и радуйтесь а кличка
а ваши близкие будут умирать не важно в больничке что поздно привезут или дома..какая разница
скорые не справляются...пцр еще не было..мы не виноваты..ага