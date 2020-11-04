В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2005 больных COVID-19, из которых 564 - тяжелые, - Кличко

В медучреждениях столицы сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом, из них 34 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга.

"Не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. На аппаратах ИВЛ - 28 больных. Еще 439 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

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Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.