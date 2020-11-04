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Новости Киевские новости
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карантин (15645) Кличко (2395) госпитализация (140) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2005 больных COVID-19, из которых 564 - тяжелые, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2005 больных COVID-19, из которых 564 - тяжелые, - Кличко

В медучреждениях столицы сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом, из них 34 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга.

"Не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. На аппаратах ИВЛ - 28 больных. Еще 439 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация. ВИДЕО

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.

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І незважаючи на це, купа "людей" без масок і купа прихильників показувати "шоу довгоносиків".
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04.11.2020 12:40 Ответить
Закривайтe школи, контролюйтe людeй в транспорті, запускайтe більшe eлeктричок, автобусів
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04.11.2020 13:08 Ответить
Все закривайте, все контролюйте, все збільшуйте, а може просто всім надіти маски. Для початку.
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04.11.2020 13:39 Ответить
не более 1600 человек, откуда еще 400 человек - это нужно разбираться.
По киеву 40 тыс. подтвержденных случаев. медицинской помощи - даже не госпитализации, требуют 20% от выявленных случаев. То есть за все время "эпидемии" в больницы киева не могло попасть более 8000 чел., учитывая среднюю продолжительность лечения 14 дней выисано уже должно быть (40 000 - 14*500)*0,2=6600 чел.

8000-6600=1400 (ЭТО МАКСИМУМ) на текущий момент может быть больных с ковидом в киевских больницах
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04.11.2020 12:46 Ответить
Сходи в лікарню, розберись. Маску можешь не надівати, ти безсмертний.
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04.11.2020 13:41 Ответить
2005 лікується. 564 тяжкий перебіг мають. А що тоді в лікарнях роблять ті 1441? З новини слідує що ті 1441 мають легкий перебіг, може треба їх лікувати вдома, а важких, яким відмовляють у госпіталізації направляти у лікарні?
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04.11.2020 13:01 Ответить
Ці 564 вжe доходяги...
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04.11.2020 13:07 Ответить
легкие в больничках
а тяжелые дома...
а на хер вам тяжелые..чтоб статистику не портили..напишут от сопутствующего заболевания..бронхит например..у меня классный коктейль..бронхит..ковид.ну естественно ж легкие в хлам......и я дома...дома!!
а кличко вылечился..да да...
ладно..мне все равно..слушайте дальше и радуйтесь а кличка
а ваши близкие будут умирать не важно в больничке что поздно привезут или дома..какая разница
скорые не справляются...пцр еще не было..мы не виноваты..ага
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04.11.2020 13:13 Ответить
Саакашвили переболел коронавирусом и даже не заметил
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04.11.2020 14:00 Ответить
на госпитализацию очередь!!!!!!
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04.11.2020 16:39 Ответить
 
 