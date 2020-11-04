Штаб Байдена ответил на заявление Трампа о "победе": "Неприкрытая попытка лишить американцев демократических прав"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В штабе Джо Байдена отреагировали на преждевременное заявление президента Трампа о победе на выборах.
Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
Глава штаба Джен О’Мэлли Диллон сказала, что заявление Трампа о легитимности еще не подсчитанных бюллетеней "возмутительно, беспрецедентно и ошибочно".
"Это было возмутительно, потому что это неприкрытая попытка лишить американских граждан демократических прав", - сказала она.
"Это было беспрецедентно, потому что никогда прежде в нашей истории президент Соединенных Штатов не пытался лишить американцев права голоса на национальных выборах", - добавила Диллон.
Она добавила: "Дональд Трамп не решает исход этих выборов. Джо Байден не решает исход этих выборов. Исход этих выборов решает американский народ. И демократический процесс должен и будет продолжаться до их завершения".
Пожалуйста, подождите...
там же нет "шмяк об ковер"
Изя всьо.
Остается подупать выборцев) штук 10 при удачном раскладе и штук 20-25 при неудачном раскладе для байдена.
Арихметика подводит!
У байдена есть таки шанс
Круто демократы считают)
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15
Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
Тому можна очікувати перерахунку голсів у вісконсіні та мічігані
PRESIDENTIAL RESULTS
Я тут слідкую, але якщо нажати на штат, то можна розшири на регіони
Ще не сказала свого останнього слова невада, там теж кінець в кінець 2 старі шкапи пруть
https://www.google.com/search?q=выборы+сша+2020&oq=выборы&aqs=chrome.2.0i131i433j69i57j0i131i433l3.8884j0j8&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Там результати по асошіейтид прес вони більш актуальні
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15
Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
На триста баксов спорить не будем, но я лично поздравлю Вас и БК и признаю себя не очень умным человеком).
Байден РЕЗКО ованул вверх, на 3% избирателей получил 2 себе при общей картине 50/50
И вот тот случай, когда я - ни за кого. Один - пропутинский дурачок-попугай, другой -- хоть и антипутинский, но, всё-же, левак, который неизбежно усилит влияние неосоциалистов и полоумных всех мастей. Неомарксистская революция с Америке - чот это какой-то антиутопический кошмар, до которого не додумался даже Голливуд.
Как не вовремя Маккейн умер.
Та, нажаль, не всім це зрозуміло. В першу чергу - самим американцям
Хотя назвать гугол антитрамповским ресурсом может тольео наполеон из 6й палаты)
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15
Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Северная каролина топят за трампа
В Джорджии и Северной каролине подсчет практически закончен, в Пенсильвании у трампа большой отрыв. Их троих трампу хватит.
Можешь даже подарить мичиган байдену, от этого трамп не станет проигравшим,
Прикинь ты волнуешься, ждешь результата, грызешь ногти.
А мне давно все пох, я знаю результат, пью пиво, кушаю попкорн (ненавижу попкорн, просто принято наблюдать со стороны кущая попкорн) и смотрю как другие брызжут слюной и грызут ногти).
Я умный и счастливый человек.
А теперь, в предвкушении брызг, жду коментарии!!!
Но, незадача, как только оказалось, что Байден проиграл - начала рваться канализация, отказал водопровод, перестала работать почта и телеграф
Армагеддон какой-то
А на выборы потрачено 10 миллиардов зелени, украденной в том числе и в Украине.
Для сравнения, Трамп потратил в три раза меньше.
У байдена давно 238.
Ты в плену у сомалийских пиратов?
Ми віримо в тебе, Джо. Клоуни повинні зникнути з великої політики.
Якби я був громадянином США, то був би республіканцем. Але конкретно сьогодні - хай щастить Байдену.
Після зливу в РФ записів перемовин Байдена з Порошенком, у Байдена є величезний зуб на Зе і всю нашу промосковську шарашку.
Хай їм уже трохи припече сраку.
Andriy Lavrys