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Байден (1359) выборы (5752) США (8210) Трамп (1927)

Штаб Байдена ответил на заявление Трампа о "победе": "Неприкрытая попытка лишить американцев демократических прав"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Штаб Байдена ответил на заявление Трампа о "победе": "Неприкрытая попытка лишить американцев демократических прав"

В штабе Джо Байдена отреагировали на преждевременное заявление президента Трампа о победе на выборах.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Глава штаба Джен О’Мэлли Диллон сказала, что заявление Трампа о легитимности еще не подсчитанных бюллетеней "возмутительно, беспрецедентно и ошибочно".

"Это было возмутительно, потому что это неприкрытая попытка лишить американских граждан демократических прав", - сказала она.

"Это было беспрецедентно, потому что никогда прежде в нашей истории президент Соединенных Штатов не пытался лишить американцев права голоса на национальных выборах", - добавила Диллон.

Читайте также: Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве

Она добавила: "Дональд Трамп не решает исход этих выборов. Джо Байден не решает исход этих выборов. Исход этих выборов решает американский народ. И демократический процесс должен и будет продолжаться до их завершения".

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Топ комментарии
+17
Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 3289
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04.11.2020 12:56
+15
А что вы так за Трампа топите?Вся его помощь Украине выбивалась конгрессом,когда он все всегда пытался заблокировать...
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04.11.2020 12:38
+12


Krychek

Россия - если победит Трамп. и Россия - если победит Байден.

Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 8524 Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 8524
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04.11.2020 12:54
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картинка в динамике Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 5040.результат неизвестен.
там же нет "шмяк об ковер"
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04.11.2020 13:44 Ответить
Даже если подарить байдену мичиган.
Изя всьо.
Остается подупать выборцев) штук 10 при удачном раскладе и штук 20-25 при неудачном раскладе для байдена.
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04.11.2020 13:56 Ответить
Сори дарить мичиган байдену, значит байден может набрать 270,.
Арихметика подводит!
У байдена есть таки шанс
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04.11.2020 14:27 Ответить
Таки в динамике, при досчете 3% с 91 до 94 избирателей, трамп потерял ОБЩИХ 1%.
Круто демократы считают)
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04.11.2020 16:29 Ответить
та вряд ли там партии считают... Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 1257
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04.11.2020 16:36 Ответить
Естественно, но влиять пытаются. При любом раскладе по висконсину и мичигану следует ожидать пересчета) разница меньше 1%) ці обиДВА зубами будуть вигризати побьєду
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04.11.2020 16:50 Ответить
Пока по данным BBC, счет 224 на 213 не в пользу Трампа.
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04.11.2020 12:44 Ответить
Накиньте
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15

Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
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04.11.2020 13:13 Ответить
О. Это интересно. Поглядим))
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04.11.2020 13:28 Ответить
Мічиган - може вирішити усе
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04.11.2020 16:10 Ответить
Згоден, я при підрахунках в арихметиці на 1 помилився, тому може, але трамп продовжує відриватися у мічігані, відрис з 0.2 до 0.5%.
Тому можна очікувати перерахунку голсів у вісконсіні та мічігані
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04.11.2020 16:21 Ответить
Опа,за годину картина змінилася, байден вже лідує в мічігані)
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04.11.2020 16:23 Ответить
Та там, зараз, валер'янка, рікою тече
PRESIDENTIAL RESULTS

Я тут слідкую, але якщо нажати на штат, то можна розшири на регіони
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04.11.2020 16:51 Ответить
В любому випадку слід очікувати перерахунку в мічігані та вісконсігі.
Ще не сказала свого останнього слова невада, там теж кінець в кінець 2 старі шкапи пруть
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04.11.2020 16:54 Ответить
Не там слідкуєте , повну ссилку не кину, тільки текст

https://www.google.com/search?q=выборы+сша+2020&oq=выборы&aqs=chrome.2.0i131i433j69i57j0i131i433l3.8884j0j8&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Там результати по асошіейтид прес вони більш актуальні
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04.11.2020 17:15 Ответить
Вибачайте, ігакше не виходить, браузер не дозволяє, смартфон
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04.11.2020 17:17 Ответить
poxoze trump vygrajet, ,konecno ne etogo xotelos
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04.11.2020 12:45 Ответить
Мне жаль, но 300 долларов вы потеряли
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04.11.2020 13:21 Ответить
Накиньте
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15

Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
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04.11.2020 13:37 Ответить
Прикиньте - они ошибаются, а я нет)
На триста баксов спорить не будем, но я лично поздравлю Вас и БК и признаю себя не очень умным человеком).
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04.11.2020 14:07 Ответить
Немного ошибся в арихменике, у байдена есть шанс, если побетит в мичигане, там у трампа минимальный отрыв в 0,2%
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04.11.2020 14:30 Ответить
Байден пока не в отрыве 238 б и 213 т, НО у у трампа железно + 16+20+15. Вот мичиган с его 16 и решит
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04.11.2020 14:33 Ответить
Возможно ваши 300 зеленых подвиснут в воздухе, в мичигане революция в подсчетах)
Байден РЕЗКО ованул вверх, на 3% избирателей получил 2 себе при общей картине 50/50
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04.11.2020 16:34 Ответить
В Штатах сейчас происходит, конечно, главное событие в мире как за последние годы, так и на годы вперёд. Результаты которого будут влиять на все. На всю планету. На нас - особенно.
И вот тот случай, когда я - ни за кого. Один - пропутинский дурачок-попугай, другой -- хоть и антипутинский, но, всё-же, левак, который неизбежно усилит влияние неосоциалистов и полоумных всех мастей. Неомарксистская революция с Америке - чот это какой-то антиутопический кошмар, до которого не додумался даже Голливуд.
Как не вовремя Маккейн умер.
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04.11.2020 12:47 Ответить
однако же в данных обстоятельствах выбор все же очевиден, и это точно не агент КГБ Трамп
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04.11.2020 13:19 Ответить
Это очевидно для нас с Вами, но не для многих американцев: они выбирают президента для себя, а не для других стран. Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 1925
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04.11.2020 13:29 Ответить
тут згоден на 100%!
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04.11.2020 13:36 Ответить
дерьмократов (а они не демократы уже давно, только название) гнать сраной метлой, Трамп - молодец
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04.11.2020 12:48 Ответить
В американців тарганячі перегони, які не мають нічого спільного з демократією..
Та, нажаль, не всім це зрозуміло. В першу чергу - самим американцям
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04.11.2020 12:49 Ответить
Ребята, да наберите в Гугле "выборы в США"! Какой Трамп! Маленький Висконсин всё решил!
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04.11.2020 12:50 Ответить
Он еще не решил. Там голосование продолжается.
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04.11.2020 12:53 Ответить
Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 3289
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04.11.2020 12:56 Ответить
Гугол ето анти трамповский ресурс там все работает на фальсификацию
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04.11.2020 12:54 Ответить
Гугол может на данный момент рисовать победу марсиан в штатах, изменить он ничего не может)
Хотя назвать гугол антитрамповским ресурсом может тольео наполеон из 6й палаты)
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04.11.2020 13:42 Ответить
Висконсин это еще не все, есть Невада и Северная Каролина
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04.11.2020 12:55 Ответить
И там и там опережает трамп
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04.11.2020 13:43 Ответить
Невада нет
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04.11.2020 13:51 Ответить
Накиньте
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15

Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв

Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Северная каролина топят за трампа
В Джорджии и Северной каролине подсчет практически закончен, в Пенсильвании у трампа большой отрыв. Их троих трампу хватит.
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04.11.2020 13:46 Ответить
мне нужна официальная накидка. а не твоя прикидка
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04.11.2020 13:52 Ответить
Счита мою прикидку официальной накидкой)
Можешь даже подарить мичиган байдену, от этого трамп не станет проигравшим,
Прикинь ты волнуешься, ждешь результата, грызешь ногти.
А мне давно все пох, я знаю результат, пью пиво, кушаю попкорн (ненавижу попкорн, просто принято наблюдать со стороны кущая попкорн) и смотрю как другие брызжут слюной и грызут ногти).
Я умный и счастливый человек.

А теперь, в предвкушении брызг, жду коментарии!!!
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04.11.2020 14:17 Ответить
да ты мне не интересен вообще
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04.11.2020 14:25 Ответить
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Президент Словении уже поздравил Трампа.
Но, незадача, как только оказалось, что Байден проиграл - начала рваться канализация, отказал водопровод, перестала работать почта и телеграф
Армагеддон какой-то
А на выборы потрачено 10 миллиардов зелени, украденной в том числе и в Украине.
Для сравнения, Трамп потратил в три раза меньше.
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04.11.2020 12:56 Ответить
У тебя тоже по ночам американцы деньги воруют?
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04.11.2020 13:40 Ответить
Fox News перед виборами крутило передвиборчий ролик байдена, хоч він і суперник. Але CNN передвиборчий ролик Трампа не крутило. Ліваки - це фасад великих грошей Wall Street & Silicon Valley. Саме ці дві індустрії (інвестори та айтішники) роблять гроші з повітря : одні переписують позики під нафейкані опціони та ф'ючерси, інші переписують віндовс та майкрософт-офіс щороку, ще й додумалися річну абонементну плату за це брати, замість "заплатив-забрав". Ну а фасад демократів друкує нічим не забезпечені бонди під ці нафейкані макроекономічні покажчики. Трамп ламає цю систему от вони і опираються.
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04.11.2020 13:01 Ответить
На 11:57 , Байден - 224, Трамп - 213
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04.11.2020 13:01 Ответить
В какой дыре тебя держат?
У байдена давно 238.
Ты в плену у сомалийских пиратов?
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04.11.2020 13:11 Ответить
І що з тих 238, де ще 32 взяти?
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04.11.2020 13:14 Ответить
Послухай сюди майстру , я не знаю де ти там збираєш ці цифирки , я беру з CNN livebog , так ось на 12:21 тобто 5 хвилин назад було 224 на 213
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04.11.2020 13:26 Ответить
Тут можете подивитись 2020 Elections Center | Yahoo , там видно і тенденцію по іншим штатам.
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04.11.2020 13:28 Ответить
Дякую , добрий сайт , але я не знаю за якою версією вони рахують
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04.11.2020 13:29 Ответить
Та в принципі не має, значення, там в деяких штатах дива відбуваються....
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04.11.2020 13:32 Ответить
Ассошиейтед Пресс
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04.11.2020 13:54 Ответить
Liveblog"
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04.11.2020 13:28 Ответить
238 Байден без Невады Висконсина Сев Каролины
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04.11.2020 13:54 Ответить
Байден, мочи клоуна!

Ми віримо в тебе, Джо. Клоуни повинні зникнути з великої політики.

Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 5487

Якби я був громадянином США, то був би республіканцем. Але конкретно сьогодні - хай щастить Байдену.
Після зливу в РФ записів перемовин Байдена з Порошенком, у Байдена є величезний зуб на Зе і всю нашу промосковську шарашку.
Хай їм уже трохи припече сраку.

Andriy Lavrys
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04.11.2020 13:11 Ответить
+100500
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04.11.2020 16:13 Ответить
Рудого клована ф топку! Нехай там ху#ла задовольняє.
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04.11.2020 15:49 Ответить
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