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COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте

Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга.

"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, соблюдают масочный режим, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не впускать!" - отметил Кличко.

Он пояснил, что такие меры нужны прежде всего для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше"

"И я прошу всех не пренебрегать правилами и соблюдать их!" - отметил Кличко.

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Топ комментарии
+12
А маска или на подбородке или на шее у большинства
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04.11.2020 12:54
+8
По последним исследованием правильное ношение маски сокращает вероятность заболеть на 40%. Не способен искать инфу, иди работать чернорабочим на стройку и не пиши больше свой тупорылый бред!
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04.11.2020 13:03
+7
Брехня. Придурків без масок і з носами купа в кожному вагоні.
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04.11.2020 12:58
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все кто ездит в метро в Киеве сейчас четко понимают - кличко вообще не понимает что происходит в метро, ни одного человека без маски в метро не встречаю уже не первый месяц, все в масках)) Кличко - ты хоть на Хрещатике то спустить - посмотри, придурок
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04.11.2020 12:52 Ответить
А маска или на подбородке или на шее у большинства
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04.11.2020 12:54 Ответить
Маска у всех по правилам.

Другое дело толку с них - 0, но особо упоротые этого никак не хотят понять и всё заливаются своими "на подбородке"
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04.11.2020 12:55 Ответить
По последним исследованием правильное ношение маски сокращает вероятность заболеть на 40%. Не способен искать инфу, иди работать чернорабочим на стройку и не пиши больше свой тупорылый бред!
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04.11.2020 13:03 Ответить
Не видел я никаких действительно научных исследований на этот счёт.

Японских "разрушителей легенд" оставьте школоте.
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04.11.2020 13:10 Ответить
да ваш упоротый брат никогда ничего не видит, если только это не надо ему для его тупорылого хайпа. Вы задолбали уже! То у вас вакцины аутизм вызывают, то земля плоская, теперь вот маски не защищают. Вы имбецилы!
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04.11.2020 13:12 Ответить
Ну куда же без аргумента к личности, между прочим признак отсутствия аргументов... Ты если хочешь ссылку на исследование, будь добр докажи свои слова про то, что маски не действуют совсем. А то ты прямо как религиозный деятель с аргументом "А ты докажи, что бога нет".
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04.11.2020 13:20 Ответить
Нипонял, а кто тут первый написал "тупорылый бред"? Я штоля? Вроде нет.

И да, правильно я понял, что аргументов в пользу масок никаких нет? Ну как всегда, ага?
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04.11.2020 13:23 Ответить
Ай красава... Сначала под каждой новостью пишешь ничем не подтвержденные бредни про "маски совсем не помогают", не приводишь ни одного доказательства. Когда тебе пишут, что это тупорылый бред, так как это не более чем твое мнение основанное лишь на фантазиях твоего воспаленного разума, ты начинаешь поливать всех мочой и требовать доказательств? Ты *****? Давай ссылку на действительно научную работу где используя все инструменты научного метода доказывают, что эффективность масок = 0. Тогда я извинюсь и скажу, что ты был прав. Вот покажешь мне работу, я тогда тебе контраргументом другую покажу. Попробуй быть взрослым и пользоваться взрослыми методами полемики, а не пытаться представить оппонента несмышленым школьником
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04.11.2020 13:29 Ответить
Дядя, ты дурак? Это же ты пишешь, что "памагают" и требуешь доказательств, что бога нет.
Не, не доходит?

Тогда на видосик про ерозоли, 73% очень их *********: видосик для 73%
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04.11.2020 13:32 Ответить
Ты тупой? Про то что не помогают пишешь ты. Я тебе говорю, что помогают. Почему я должен тебе что-то доказывать, если ты не предоставил никаких данных? Может быть у тебя исследования более качественные и я просто извинюсь признав свою неправоту? Но ты ведь просто орешь под каждой новостью как попугай но ничего не приводишь в доказательство. А потому будь добр, сначала твои ))
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04.11.2020 13:34 Ответить
Пипец. Помогают и я ничо доказывать не должен.

Чайник Рассела.

ЗЫ: а кричу чтоб люди понимали, что надев маску они в домик не прячутся и потому в магазинах и в метрах пребывание опасно что так, что эдак.
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04.11.2020 13:37 Ответить
А ты не кричи. Ты ссылку на исследование дай. Или ты действительно тупой и не понимаешь принципа "бремя доказательства"? Кто первый выдвинул гипотезу, тот ее и доказывает. Вот сначала приведи обоснование для своей гипотезы, мы ее прочитаем и тогда сможем говорить дальше. Реально ощущение, что говорю с человеком очень далеким от науки.
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04.11.2020 13:39 Ответить
И опять аргумент к личности, ну почему в дегенераты и ублюдки так любят это примитивный прием. Неужели так сложно найти учебник по демагогии и освоить хоть что-то более сложное?
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04.11.2020 13:50 Ответить
Ида, про "докажи что нет" - этож какраз вы тут пытаетесь голословно утвеждать, что польза таки ОГОГО, а как спрашивают покажи? так сразу в крик.

COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 7594
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04.11.2020 13:25 Ответить
Понимаешь, у меня вот прямо сейчас открыт документ из Journal of Hospital Infection. Я готов тебе дать на него ссылочку если ты попробуешь хоть как-то доказать свой бред ))
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04.11.2020 13:32 Ответить
А у нас тут такие приборы... но мы их вам не покажем.

Сцылочку надо было полчаса назад кидать, а не ногами тупотеть.
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04.11.2020 13:35 Ответить
Чувак! Моя ссылка сразу после твоей. У меня нет желания обмениваться научными документами с человеком у которого их нет ))
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04.11.2020 13:36 Ответить
Где?
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04.11.2020 13:38 Ответить
"Сцылочку надо было полчаса назад кидать, а не ногами тупотеть." Это сейчас такой элегантный слив был или ты таки предоставишь доказательства своих слов?
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04.11.2020 13:37 Ответить
Видосик сотрел? Видал, как ерозоль разлетается во все бока? Отож.

Чайник Рассела:

Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот - скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся - достойным внимания психиатра в просвещённую эпоху, а ранее - внимания инквизитора.
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04.11.2020 13:42 Ответить
мда, а ты друг мой монохромный просто дебил... Чайник Рассела это очень круто! Но он не отменяет того факт, что ты не можешь доказать отсутствие эффекта масок, у тебя нет ничего по этой теме. Видосик? И ты мне после этого будешь про доказательства говорить? Научный метод? Не, не слышали... И вот таких как ты нахватавшихся по верхам основы демагогии - очень много. Вы тупые и не способны даже за слова свои отвечать. Читай ссылку, если конечно английский знаешь, но гугл переводчик создавали для таких как ты, а потому справишься.
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30276-0/pdf
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04.11.2020 13:46 Ответить
И тишина... Слив защитан ))
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04.11.2020 13:56 Ответить
Некогда было развлекаться с тобой, вот из твоей сцылочки:

Few data exist on the efficacy of filtration, and no quantitative modelling of efficacies to reduce the risk of infection is currently available.

Перевести?
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04.11.2020 14:07 Ответить
И что, это доказывает, что маски не помогают? У тебя с логикой совсем беда? Ну хотя о чем это я. Ты ведь до сих пор ни одной ссылка на научные работы не привел )
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04.11.2020 14:09 Ответить
Это говорит о том, что данных на сейчас НЕТ.
Это говорит о том, что в статье, которую ты привёл, как доказательство, никаких доказательств НЕТ.

Впрочем вроде уже ясно, у кого с логикой проблемы.
Ладно, тут уже всё ясно, идём дальше.
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04.11.2020 14:23 Ответить
Хм. Вырвал фразу из контекста и гордишься этим? Браво! Ты истинный последователь наших политиков. Ты следующее предложение прочитай и переведи )) А также можешь заглянуть по ссылка указанным в документе. Но тебе ведь главное отмазаться от того, что ты как лошара на базаре орешь *****, но не способен ответить за свои слова. Знаешь, еще не так давно за такие выходки могли и убить. Видимо ты реально из поколения рожденных после 2000 с их "чувством бога" в интернете. Ты дашь доказательства, что маски не работают?
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04.11.2020 14:27 Ответить
Ну и закономерный, окончательный слив... у вас всегда так. Или просто сливаетесь или в ЧС добавляете. Классика.
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04.11.2020 16:30 Ответить
COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 1937
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04.11.2020 16:08 Ответить



В Італії з 5 листопада буде введена заборона на вихід з дому з 22:00 до 05:00 без поважної причини. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр республіки Джузеппе Конте. Зараз термін закінчення дії обмежень встановлено на 3 грудня. У цей період в країні припинять роботу виставки і музеї, а торгові центри не будуть працювати на вихідних і у святкові дні. Студентів повністю переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%. Додаткові обмеження в окремих регіонах будуть встановлюватися в залежності від розвитку в них ситуації з коронавірусів. Так, в зонi підвищеного ризику, до яких зараз віднесені Ломбардія і П'ємонт, буде заборонений в'їзд всім, що не проживають в них на постійній основі. Також там призупинять роботу всі магазини, за винятком продуктових і котрі торгують предметами першої необхідності.
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04.11.2020 16:04 Ответить
Просто, одни носят маски, а у другие намордники! COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 2066
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04.11.2020 13:11 Ответить
У какого большинства?наоборот что в метро 95% носят маску как положено остальные 5% нос открыт,езжу много раз в день по работе а не утром и вечером есть с чем сравнить,также и в магазинах
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04.11.2020 13:29 Ответить
К окулисту не пробовали сходить?
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04.11.2020 13:36 Ответить
Во скажите на милость, какое упрямое хамло, а? COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 1482
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04.11.2020 13:39 Ответить
ссылку от тебя я дождусь когда то или так и дальше будешь играть в обиженно двуногое дерьмо?
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04.11.2020 13:41 Ответить
Я тебе уже видосик отправил, даже зебилам понятно там всё, отвянь.
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04.11.2020 13:43 Ответить
Все в масках и дышут открытым носом))))
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04.11.2020 12:56 Ответить
Брехня. Придурків без масок і з носами купа в кожному вагоні.
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04.11.2020 12:58 Ответить
Не бреши.
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04.11.2020 13:00 Ответить
храбрый в интернете, да?
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04.11.2020 13:05 Ответить
Хто ти, безлікоє ч.м.о.? Як там погода у Моськвє?
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04.11.2020 13:25 Ответить
Хм... последние 2 недели регулярно наблюдал в метро как заходя в вагон люди или снимали маски или опускали их ниже носа... Вы наверное в метро не ездите.
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04.11.2020 13:04 Ответить
Харе балаболити вже.
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04.11.2020 20:43 Ответить
Це ти сам собі?
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05.11.2020 07:34 Ответить
Всі хто їздить київським метро знають, що Віталя *******. Більше тут нема що обговорювати про цю "новину".
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04.11.2020 20:41 Ответить
Нада в каждый вагон по коршуну Авакова поставить, как вам идея? COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 6742
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04.11.2020 12:53 Ответить
Ідея чудова. Плюс електрошокер та гумовий кійок і бажано застосовувати його до правопорушника мовчки. Неможливо поянити придурку, що він придурок тому що він придурок.
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04.11.2020 13:36 Ответить
Да в Киеве порядок везде в транспорте. Кроме маршруток. Это настоящий рассадник Covid. Но там бизнесовые интересы ничем не перебьёшь!!
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04.11.2020 12:56 Ответить
У Харкові оштрафували пасажирів метро, які були без масок

У Харкові суд оштрафував двох чоловіків, які перебували на станції метро без засобів індивідуального захистуhttps://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-oshtrafuvali-pasazhiriv-metro-yaki-buli-bez-masok-202011021238625

COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 6616
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04.11.2020 13:02 Ответить
Пока не будет штрафов, и не маленьких - толку будет мало...
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04.11.2020 13:08 Ответить
А лучше как в Пакистане, бамбуковыми палками, сразу доходит!
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04.11.2020 13:16 Ответить
Усиливает? А почему метро забито попрошайками и продавцами?
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04.11.2020 13:24 Ответить
Вчера ехала в метро. Рядом сидел мужчина со спущенной с носа
маской и тяжело дышал. Когда встала, чтоб выходить, посмотрела
на него - красное лицо, температура явно выше 38.
И что ж ты, с..ка. в метро с температурой делаешь????
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04.11.2020 21:28 Ответить
 
 