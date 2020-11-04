COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга.
"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, соблюдают масочный режим, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не впускать!" - отметил Кличко.
Он пояснил, что такие меры нужны прежде всего для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.
"И я прошу всех не пренебрегать правилами и соблюдать их!" - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Другое дело толку с них - 0, но особо упоротые этого никак не хотят понять и всё заливаются своими "на подбородке"
Японских "разрушителей легенд" оставьте школоте.
И да, правильно я понял, что аргументов в пользу масок никаких нет? Ну как всегда, ага?
Не, не доходит?
Тогда на видосик про ерозоли, 73% очень их *********: видосик для 73%
Чайник Рассела.
ЗЫ: а кричу чтоб люди понимали, что надев маску они в домик не прячутся и потому в магазинах и в метрах пребывание опасно что так, что эдак.
Сцылочку надо было полчаса назад кидать, а не ногами тупотеть.
Чайник Рассела:
Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот - скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся - достойным внимания психиатра в просвещённую эпоху, а ранее - внимания инквизитора.
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30276-0/pdf
Few data exist on the efficacy of filtration, and no quantitative modelling of efficacies to reduce the risk of infection is currently available.
Перевести?
Это говорит о том, что в статье, которую ты привёл, как доказательство, никаких доказательств НЕТ.
Впрочем вроде уже ясно, у кого с логикой проблемы.
Ладно, тут уже всё ясно, идём дальше.
В Італії з 5 листопада буде введена заборона на вихід з дому з 22:00 до 05:00 без поважної причини. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр республіки Джузеппе Конте. Зараз термін закінчення дії обмежень встановлено на 3 грудня. У цей період в країні припинять роботу виставки і музеї, а торгові центри не будуть працювати на вихідних і у святкові дні. Студентів повністю переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%. Додаткові обмеження в окремих регіонах будуть встановлюватися в залежності від розвитку в них ситуації з коронавірусів. Так, в зонi підвищеного ризику, до яких зараз віднесені Ломбардія і П'ємонт, буде заборонений в'їзд всім, що не проживають в них на постійній основі. Також там призупинять роботу всі магазини, за винятком продуктових і котрі торгують предметами першої необхідності.
У Харкові суд оштрафував двох чоловіків, які перебували на станції метро без засобів індивідуального захистуhttps://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-oshtrafuvali-pasazhiriv-metro-yaki-buli-bez-masok-202011021238625
маской и тяжело дышал. Когда встала, чтоб выходить, посмотрела
на него - красное лицо, температура явно выше 38.
И что ж ты, с..ка. в метро с температурой делаешь????