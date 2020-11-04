Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента. Трофимов назначен советником главы государства (вне штата).
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в указе главы государства от 4 ноября.
Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).
В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.
Также на Цензор.НЕТ: Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП. ФОТО
Трофимов 21 мая 2019 года был назначенным новоизбранным президентом Зеленским первым заместителем главы Администрации президента Украины. 25 июня 2019 года после реорганизации АП в Офис президента был назначен первым заместителем руководителя ОП.
До этого с 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".
Пожалуйста, подождите...
Он ещё и на Новинского ( ОПЗЖ) начал работать втихаря И СТУЧАТЬ
"Этот монастырь не скрывает абсолютно украинофобскую и промосковскую сущность, и глава СБУ откровенно признается, что он является прихожанином этого монастыря - в среде МП этот монастырь уже в шутку называют Свято-Бакановский. Вслед за главой СБУ туда по такой обычной малороссийской традиции потянулись и командиры СБ рангом ниже", - говорит эксперт по вопросам религии Андрей Ковалев.
https://youtu.be/4CBxOxqhSsU
При этом, как отмечают журналисты, чиновник первого ранга посещает тайные ритуалы Российской православной церкви в Украине.
Написано в Конституції ніби правильно, а на практиці вже ж не так. Почну з Верховної Ради, яка приймала Конституцію України і наведу всього один приклад.
У 2008 році депутат від фракції БЮТ Ігор Олександрович Рибаков із Одеси і депутат від фракції «Партія Регіонів» Малишев Володимир Степанович із Донецька, у будівлі Верховної Ради (м. Київ, вулиця Садова, 3 а) створили Свято-Володимирський храм (каплицю) від Української православної церкви Московського патріархату. Але ця будівля являється не зовсім парламентом, тут розміщено комітети Верховної Ради, де працюють народні депутати і їх помічники. І тому, якщо хтось скаже, що церкву відкрили саме в парламенті, також буде мати рацію. Дозвіл на будівництво дав тодішній глава парламенту соціаліст Мороз Олександр Олександрович. Руками священників Києво-Печерської лаври, яка в оренді УПЦ МП, писалися ікони і розписувалися стіни. Ви правильно зрозуміли, що українські депутати в українському парламенті (Верховній Раді) з дозволу спікера парламенту відкрили не українську правослоавну церкву, яких на той час в незалежній Україні було три: Українська православна церква Київського патріархату, Українська Автокефальна православна Церква і Українська греко-католицька церква, а Російську православну церккву, яка в Україні фактично, як її філіал, називалася Українська православна церква Московського патріархату, бо її центр управління був і є з Москви. Частину проукраїнськи налаштованих депутатів це обурило, адже молитовна кімната не повинна мати конфесійної ознаки. Бо виходить, що іншого вибору немає, як всім йти тільки в храм УПЦ МП, адже інших тут не було. Це такі депутати, як Тарасюк Б.І., Кириленко І.Г. і Кириленко В.А. Найбільше прийнятним виходом із ситуації було би проведення почергового богослужіння найбільш поширеними конфесіями України. А голова Секретаріату Президента України Балога В.І. запропонував визнати появу храму Московського патріархату доконаним фактом і попросив зважити на те, що каплицю вже освятили, а отже, порекомендував не створювати «нездорову метушню» навколо каплички. «Всі ми ходимо під Богом», філософствував в офіційному документі керівник Секретаріату Президента України.
Відбулося три засідання Регламентного комітету, який спочатку прийняв рішення про неприпустимість почергового богослужіння, бо це суперечить нормам встановлених в Московському патріархаті та інших конфесіях. Комітет виніс ухвалу: «Самовільне обладнання депутатами приміщення в адміністративному будинку Верховної Ради під культове, освячення та відкриття його як Свято-Володимирського храму УПЦ МП було здійснене з порушенням Конституції та закону «Про свободу совісті та релігійної організації». Але її не виконали, і цей храм (капличка) до цього часу діє. По коридорах Верховної Ради без всякого дозволу проходять агенти російської розвідки. Бабусь в хустках і мужиків з іконами назвали помічниками народних депутатів і їм не мають права відмовити заходити. Правового статусу цей храм не має. І сьогодні ця церква (капличка) УПЦ МП працює і там моляться депутати і спікер парламенту від нової влади - партії «Слуга народу», колишній «молодий регіонал» Разумков Д.О., і до нього там були спікери українського парламенту. То як це має називатися? А в Православній Церкві України депутатів і спікерів не було, бо бояться її, як чорт ладана, це ж справжня церква, а не філіал ФСБ. Вони і надалі надають пріоритет російській церкві, хоча після отримання нашою церквою Томосу і об'єднання православних церков в Православну Церкву України УПЦ МП є неканонічною. Наші обранці підтримують брехню російської пропаганди і плюють на віруючих канонічної, незалежної Православної Церкви України, і це навіть в часи війни Росії з Україною. А діючий президент Зеленський В.О. ще до обрання називав Томос, який отримала ПЦУ - термосом і нічого, навіть до цього часу не вибачився. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Крім цих церков є в Україні і Греко-католицька Церква, Римо-католицька Церква, Протестантська Церква, Свідків Єгови,іслам, юдаїзм та інші. Але мудрий президент, спікер Верховної Ради і депутати від «Слуги народу», ОПЗЖ та інших фракцій вам всім показують шлях тільки в одну церкву - московську. Кому служите «слуги»? Недавно перший заступник Керівника офісу президента Трофімов С.В. вінчався в московській церкві, а пан преЗедент Володимир Зеленський нагородив попів московського сатанату орденами і медільками і включив до переговорної групи по Донбасу. І цим молоді регіонали і слуги Бені показеють напрямок свого розвитку і майбутнє.
А що вже говорити про світське і церковне життя поза Верховною Радою, яке проходить в суспільстві. Я не відкрию вам тайну, що в кожній військовій частині була і є церква чи капличка УПЦ МП. У кожному місті чи селі є такі ж самі храми. Біля всіх «Ритуальних послуг» і на цвинтарях відкриті послуги виключно священників УПЦ МП. Куди не ступи - храми, послуги і література тільки конфесій московського патріархату, які відверто не визнають суверенність України. І це свобода світогляду і віросповідання? То ви поважаєте себе і свою державу? Як так могло статися, що за 30 років незалежності України в Україні діє більше 11 тисяч парафій церков московського патріархату, в той час як в ПЦУ всього біля 7 тисяч? І то кількість парафій автокефальної церкви ПЦУ виросла після Майдану, початку війни з Росією і надання Томосу, коли тільки за рік перейшло більше 600 громад. Весь час при комуністах, «регіоналах» державні «мужі» підтримували тільки російську церкву. А при «Слугах» перехід громад із московських церков в ПЦУ призупинився, влада стала на сторону московської церкви і робить все виключно на її користь. То я ще раз хочу їх запитати: «Ви дійсно український президент і українські депутати? Ви збираєтеся будувати заможну Україну, чи малоросію під владою Московії? Як можна топтати своє і підтримувати чуже, яке вас і нас не визнає? І як можуть люди йти до священика, який підтримує Московію (Росію), править чужою мовою і ганьбить вашу державу - Україну, її військо і владу?».