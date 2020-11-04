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Новости Политика Украины
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Италия (616) тюрьма (334) Национальная гвардия (811) Маркив (138)

Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, где сидели осужденные за тяжкие преступления: меня поместили на этаж с ограниченными правами, - Маркив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, где сидели осужденные за тяжкие преступления: меня поместили на этаж с ограниченными правами, - Маркив

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив рассказал, какими для него были 3,5 года, которые он провел в заключении в Италии.

Об этом рассказал украинский нацгвардеец Виталий Маркив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пребывание в тюрьме - это отдельный урок. Когда ты теряешь все и остаешься ни с чем, начинаешь обращать внимание на те вещи, которых раньше не замечал. На Майдане я научился ценить жертвенность, свободу и вдохновение, которую проявлял украинский народ, несмотря на препятствия. На востоке Украины, на войне, я научился ценить мужскую дружбу. Речь идет о моих побратимах, которые несмотря на все, не оставили меня в тюрьме, писали мне письма, были готовы приехать и свидетельствовать в суде. Это давало мне надежду, что я не один. Я обратился к греческой мифологии - или со щитом, или на щите - мы своих не оставляем. Я был уверен в побратимах, что они меня не оставят ни на поле боя, ни в тюрьме", - рассказал Маркив.

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"Если говорить об итальянском законодательстве, то теоретически человек считается невиновным до третьей стадии осуждения. Но в действительности это не так. Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все - твои права, кем ты был - становится второстепенным. И входить в эти рамки для человека очень трудно. Особенно гражданским. Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине. Я был в одной из крупнейших тюрeм Ломбардии, там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами", - добавил он.

"День в тюрьме зависит от самого человека, тото, как ты сам себе его организуешь. Начинаешь свое свободное время приспосабливать к тамошним условиям. Буду откровенным, чего не хватает в тюрьме, так это свободного времени. И альтернатива такова: либо ты должен себя чем-то занять, или просто дуреть. Мне запрещали ходить в библиотеку. Все книги, которые я там читал, я получал благодаря моей жене Диане и моим родным. Они передавали мне разную литературу, и на патриотическую тематику тоже. Я прочитал Василия Шкляра "Черный ворон". Шкляр мне понравился как писатель. Еще поддерживал физическую форму, чтобы соответствовать образу военнослужащего", - добавил Маркив.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии
+20
Теперь надо многомиллионный иск вкатить против Италии.
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04.11.2020 13:44
+16
не судей, а присяжных, их купить не так уж и сложно.
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04.11.2020 13:43
+12
Это все класнно. Остается вопрос как фсб купило итальянских судей в первой инстанции.
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04.11.2020 13:32
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Это все класнно. Остается вопрос как фсб купило итальянских судей в первой инстанции.
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04.11.2020 13:32 Ответить
не судей, а присяжных, их купить не так уж и сложно.
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04.11.2020 13:43 Ответить
Вы уже это сказали, я бы удалил свое примечание, но на "Цензоре..." нет такой функции.
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04.11.2020 14:12 Ответить
Хм. Каким переводчиком вы переводили свое предложение? Не правильная последовательность слов, не правильные по смыслу слова... интересно
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04.11.2020 14:14 Ответить
Странно, почему вы прикопались к моему тексту, я ведь специально обратил внимание, что вы первый обратили внимание, что приговор выносили присяжные, и сожалел, что оставил свой комментарий, а то что их люди читают пятое-через десятое, так это естественно.
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04.11.2020 14:44 Ответить
Просто удивляет манера написания текста. Так обычно пишут через переводчик )
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04.11.2020 14:51 Ответить
Как просто вас удивить, меня давно уже ничто не удивляет.
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04.11.2020 14:53 Ответить
Скорее привык обращать внимание на мелочи )
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04.11.2020 14:55 Ответить
так само, як і Берлусконі
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04.11.2020 13:52 Ответить
А хіба тільки Берлусконі? Шредер, ексканцлер Німеччини.
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04.11.2020 14:07 Ответить
Купити італьяшку чи французишка - це як раз плюнути.
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04.11.2020 14:06 Ответить
Там были присяжные, их покупали, или подбирали соответсвующих "по убеждениям".
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04.11.2020 14:07 Ответить
Мне интересно как итальянцы компенсируют 3, 5 года отсидки в тюрьме человеку, который признан невиновным в последней инстанции. Это просто правовой шабаш. Так можно любого запереть в тюрьму на многие годы и потом сказать - ах да, нет доказательств, мы вас осудили незаконно, вы теперь свободны. Бардак в итальянском правосудии такой же как у нас и никто не отвечает.
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04.11.2020 14:46 Ответить
Плюс не правдиві покази "свідків".
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04.11.2020 16:58 Ответить
Присяжные решают виновен или нет, срок дает судья. И судья дал 24 вместо 17. Так что не надо про неподкупных судей.
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07.11.2020 11:12 Ответить
Теперь надо многомиллионный иск вкатить против Италии.
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04.11.2020 13:44 Ответить
Давай Виталик, ищи хороших адвокатов. Европейский суд по правам человека уже заждался твой иск против фемиды продажных макаронников. Лямов 10 евро легко можно будет отсудить за незаконное содержание тебя в тюрьме.
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04.11.2020 14:19 Ответить
Угадал! Я насмотрелся документальных фильмов с пьером вудманом. Где показывают как француз рвет днища гражданкам рф.
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04.11.2020 14:32 Ответить
А тепер треба посадити суддів з Італії в яких на рахунках у банках з'явилися незрозумілі гроші..
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04.11.2020 17:07 Ответить
І ще запитання, а чому не судять російських вбивць??? Там за Боїнг можна сміливо садити до тюрми і Путіна і Шойгу
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04.11.2020 17:09 Ответить
 
 