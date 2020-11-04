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Новости Происшествия
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Донбасс (14321) потери (1314) операция Объединенных сил (2984)

За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь

По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь.

По информации штаба Объединенных сил, количество погибших и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины из-за непосредственных боевых действий в районе проведения ООС за период с 27 июля по 4 ноября 2020 составило 14 военнослужащих (безвозвратных - 3, санитарных - 11), а за аналогичный период до введения данного режима - 197 военнослужащих (безвозвратных - 17 санитарных - 180).

"Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование своих позиций, в том числе и со скрытым продвижением в направлении подразделений Объединенных сил, - сказал Бондарь, - указанная тактика действий российско-оккупационных войск сопровождается постоянным ведением разведки, в том числе с широким применением беспилотных авиационных комплексов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства".

По его словам, с целью урегулирования ситуации безопасности на временно оккупированных территориях представителями украинской стороны СЦКК немедленно предоставляется информация в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для принятия соответствующих мер реагирования. Бондарь отметил, что в настоящее время такие действия со стороны украинской стороны демонстрируют свою эффективность.

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"Несмотря на провокации со стороны российско-оккупационных войск, Объединенные силы придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, находятся в готовности к выполнению определенных задач по назначению. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, но контролируемой", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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Топ комментарии
+7
Погибли при перимирии. смищно. Вроде ж при перимирии не погибают, не?
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04.11.2020 13:25
+4
Врет и глазом не моргнет, гнида. А ребят, умерших уже в госпиталях считать не нужно?
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04.11.2020 13:27
+4
Це вже якесь неприкрите знущання над українцями, а особливо над нашими військовими.
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04.11.2020 13:47
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Погибли при перимирии. смищно. Вроде ж при перимирии не погибают, не?
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04.11.2020 13:25 Ответить
Кацапня ж не постраждала, значить- перемир'я. Можна відводити українські війська.
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04.11.2020 13:42 Ответить
Ясно, а скільки за перемиря втратили найманці рєфє.
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04.11.2020 13:27 Ответить
Врет и глазом не моргнет, гнида. А ребят, умерших уже в госпиталях считать не нужно?
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04.11.2020 13:27 Ответить
За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь - Цензор.НЕТ 8262
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04.11.2020 13:29 Ответить
Провал полный.
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04.11.2020 13:31 Ответить
Столько обстрелов и погибших и раненных, и гавнокомандующий который обещал в случае нарушения перемирия ответить врагу вместо етого сдает врагу очередные населенные пункты. Вот и верь после етого властям.
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04.11.2020 13:34 Ответить
Перемирие с террористами...Кто вообще такое мог придумать?! Так выпустите всех маньяков,убийц из тюрем,у нас же перемирие с преступностью.
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04.11.2020 13:37 Ответить
За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь\\\\\\\\\\

двое недавно. еще Журавель(и это только что в памяти за милисекунду)
Знаете, я х.з., но моя ненависть к комми, похоже зря, хуже наши "гниды". они ...... (слов цензурных нет) нас за(то же самое) считают?
Видать имеют какие-то "міркування" и кстати, не особо кривые, так как если мы проглотили шо Шавченко скока там 80-90 дней "голодала", а при выходе из самолета все такие: За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь - Цензор.НЕТ 96 (шоб я так голодал то), то проглотим и этот высер.
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04.11.2020 13:41 Ответить
Це вже якесь неприкрите знущання над українцями, а особливо над нашими військовими.
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04.11.2020 13:47 Ответить
До этого перемирия каждый месяц погибали десятки украинских солдат .. сейчас за 100 дней трое!!! Казалось бы любой нормальный человек тем более украинец обрадуется тому что потери минимальные но только не порохобот.. это люди без морали и совести.
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04.11.2020 13:57 Ответить
Крім того, наші бійці (на превеликий жаль) гинули і за часів ОДНОСТОРОННІХ припинень вогню, які проголошував Президент П. Порошенко. Жертв було навіть більше, але чомусь тоді не було такої реакції, буцімто винен у цьому Президент. Всі розуміли, що винні тут російські окупанти. А тепер наче подуріли.
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04.11.2020 14:21 Ответить
Після капітуляції солдати не гинуть на полі бою.
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04.11.2020 16:08 Ответить
потерь в разы меньше. перемирие работает.
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04.11.2020 14:55 Ответить
Тобто тих, які підірвались на минах, не враховують вбитими фєдєрашкою???
Самі підірвались???
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04.11.2020 15:08 Ответить
Ну да а ***** тут как бы не причём. Это Украина напала на молодые республики...
А ещё зебилы тут с пеной у рта клянут минские соглашения и то, что Пете пришлось взять в переговоры по обмену пленными Медведчука, что способствовало возвращению более 3000 наших войнов, без задачи Цемаха и Беркутни реально растреливавшей Небесную Сотню.
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04.11.2020 15:51 Ответить
Ну вот такое "судители по статистики" и опускают на выборах страну всё глубже в ж....
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04.11.2020 16:47 Ответить
Ну, не троє загиблих.
Не треба так відверта брехати.
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04.11.2020 15:50 Ответить
Тішитися цим перемир'ям все одно що заліпити гнійник на нозі скотчем і думати що його нема.
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04.11.2020 16:14 Ответить
Відносно трьох - це дійсно заниження втрат. Я нарахував 11 хлопців, на жаль. Вічна пам'ять Героям.
Звісно, у таких доповідях потрібно враховувати не лише тих, хто загинув безпосередньо від ворожого пострілу. Підрив на вибуховому пристрої, смерть від поранень у шпиталях та т.і. - це має входити до складу втрат у такій доповіді, інакше це маніпуляція та неповага до тих, хто віддав життя. Наче померти під час гасіння пожежі, що виникла після обстрілу, це менш героїчна смерть ((((
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04.11.2020 20:21 Ответить
Alex N Alex Noyt

4 ч. ·

Окупанти вбили двох наших, ще кількох поранено - чотири дні тому.

В мене питання - кого з російських окупантів було покаране за це?
Я лише тільки пам'ятаю, як нам речники ТКГ розповідали, що це навмисне нахабне системне порушення окупантами домовленостей - зовсім не порушення, а так, випадковий випадок.
Всього через чотири дні, нам з гордістю розповідають, що ТКГ погодила відступ ЗСУ ще на чотирьох ділянках.
Це просто знущання зі здорового глузду та України...
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04.11.2020 21:45 Ответить
 
 