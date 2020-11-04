За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь
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По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь.
По информации штаба Объединенных сил, количество погибших и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины из-за непосредственных боевых действий в районе проведения ООС за период с 27 июля по 4 ноября 2020 составило 14 военнослужащих (безвозвратных - 3, санитарных - 11), а за аналогичный период до введения данного режима - 197 военнослужащих (безвозвратных - 17 санитарных - 180).
"Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование своих позиций, в том числе и со скрытым продвижением в направлении подразделений Объединенных сил, - сказал Бондарь, - указанная тактика действий российско-оккупационных войск сопровождается постоянным ведением разведки, в том числе с широким применением беспилотных авиационных комплексов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства".
По его словам, с целью урегулирования ситуации безопасности на временно оккупированных территориях представителями украинской стороны СЦКК немедленно предоставляется информация в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для принятия соответствующих мер реагирования. Бондарь отметил, что в настоящее время такие действия со стороны украинской стороны демонстрируют свою эффективность.
"Несмотря на провокации со стороны российско-оккупационных войск, Объединенные силы придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, находятся в готовности к выполнению определенных задач по назначению. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, но контролируемой", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
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двое недавно. еще Журавель(и это только что в памяти за милисекунду)
Знаете, я х.з., но моя ненависть к комми, похоже зря, хуже наши "гниды". они ...... (слов цензурных нет) нас за(то же самое) считают?
Видать имеют какие-то "міркування" и кстати, не особо кривые, так как если мы проглотили шо Шавченко скока там 80-90 дней "голодала", а при выходе из самолета все такие: (шоб я так голодал то), то проглотим и этот высер.
Самі підірвались???
А ещё зебилы тут с пеной у рта клянут минские соглашения и то, что Пете пришлось взять в переговоры по обмену пленными Медведчука, что способствовало возвращению более 3000 наших войнов, без задачи Цемаха и Беркутни реально растреливавшей Небесную Сотню.
Не треба так відверта брехати.
Звісно, у таких доповідях потрібно враховувати не лише тих, хто загинув безпосередньо від ворожого пострілу. Підрив на вибуховому пристрої, смерть від поранень у шпиталях та т.і. - це має входити до складу втрат у такій доповіді, інакше це маніпуляція та неповага до тих, хто віддав життя. Наче померти під час гасіння пожежі, що виникла після обстрілу, це менш героїчна смерть ((((
4 ч. ·
Окупанти вбили двох наших, ще кількох поранено - чотири дні тому.
В мене питання - кого з російських окупантів було покаране за це?
Я лише тільки пам'ятаю, як нам речники ТКГ розповідали, що це навмисне нахабне системне порушення окупантами домовленостей - зовсім не порушення, а так, випадковий випадок.
Всього через чотири дні, нам з гордістю розповідають, що ТКГ погодила відступ ЗСУ ще на чотирьох ділянках.
Це просто знущання зі здорового глузду та України...