РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
45610 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3138 17
КС (1011) электронное декларирование (522) Разумков Дмитрий (1314) Янченко (53)

Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко

В Верховной Раде будет поддержка законопроекта председателя ВР Дмитрия Разумкова, восстанавливающего электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

 Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

"По антикоррупционному законодательству, я думаю, что самый быстрый выход - это законопроект Разумкова. Вчера его антикоррупционный комитет поддержал, я председательствовала на этом заседании, и думаю, что уже завтра его рассмотрит весь депутатский корпус. И я думаю, что этот законопроект будет проголосован, причем с достаточно серьезной поддержкой в зале", - сказала Янченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Янченко быстро переобулась.
Ещё вчера вечером топила за законопроект зели.
Видимо, ночь не спала, думала. Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 5812
показать весь комментарий
04.11.2020 13:32
+4
так, але нам крок за кроком підсовують нового вождя разумкова, такого ж ватника і малороса, але більш інтелегентного, ніж криворізький баклан(
показать весь комментарий
04.11.2020 13:38
+3
Мабуть вночі маестро не збацав їй на роялі.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В 95 кварталі розкол і це добре.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:30 Ответить
так, але нам крок за кроком підсовують нового вождя разумкова, такого ж ватника і малороса, але більш інтелегентного, ніж криворізький баклан(
показать весь комментарий
04.11.2020 13:38 Ответить
Баклан зубами триматиметься за табуретку. Буде в кварталі войнушка, а ми спостарігатимемо як вони гризуть один одного.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:59 Ответить
Можливо що підсовують. Можливо ні.
Цікаво те, що бубочку послали на¥# з його терміновим законопроектом.
По факту ніякого авторитету та рейтингу у осла оманського нема, ситуацію розрулюють без бубочки, він став не потрібен.
Збитий льотчик.
показать весь комментарий
04.11.2020 14:54 Ответить
Янченко быстро переобулась.
Ещё вчера вечером топила за законопроект зели.
Видимо, ночь не спала, думала. Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 5812
показать весь комментарий
04.11.2020 13:32 Ответить
Мабуть вночі маестро не збацав їй на роялі.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:35 Ответить
Огонь баба.... Корабельная сосна -2.
показать весь комментарий
04.11.2020 14:03 Ответить
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:34 Ответить
Этот очень мутно-хитрожопый Разумков просто хочет *мусор*замести под коврик ,а проблему с коллаборантским КС надо решать как то радикально
показать весь комментарий
04.11.2020 13:41 Ответить
Реши вначале с Ермаком, велюром, беней и.т.д
показать весь комментарий
04.11.2020 13:47 Ответить
Как? Мы же хотели их голодом морить, зарплату не давая? Нет. Они должны мучицца. Смотреть на проходящих мимо сытых граждан и мучицца
показать весь комментарий
04.11.2020 13:44 Ответить
А 100 с лишним дел похерили окончательно и бесповоротно?
показать весь комментарий
04.11.2020 13:52 Ответить
Единственный способ для слуг держать нищету в повиновении - иммитировать развитие мудрага нарида, делать шоу в телевизоре и самим богатеть и богатеть, пока срок идёт,
какой там конституционный суд , мля ...вы попробуйте без денег ,чтобы кто-то шевельнул пальцем, провёл тщательное и объективное расследование вашего дела,чтобы защитить вашу правоту или невиновность в суде, чтобы добиться хоть какой -то справедливости и
ваши шансы будут даже не равны нулю, а глубоко в минусе .
показать весь комментарий
04.11.2020 13:58 Ответить
Галя, ты как то определись. за пару часов ты поддерживаеш разумкова хваля его закон и тут же ищеш 226 голосов для закона зели. у тебя что, четыре жопппы?
показать весь комментарий
04.11.2020 16:34 Ответить
І це, обнулить старі справи. Все почнеться з самого початку. Якщо КСУ дозволить.
показать весь комментарий
04.11.2020 16:37 Ответить
Слуги урода пролезли в парламент благодаря Зеленскому а теперь стали слугами рыговского недобитка Разумкова.
показать весь комментарий
04.11.2020 16:43 Ответить
 
 