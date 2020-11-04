Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко
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В Верховной Раде будет поддержка законопроекта председателя ВР Дмитрия Разумкова, восстанавливающего электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.
"По антикоррупционному законодательству, я думаю, что самый быстрый выход - это законопроект Разумкова. Вчера его антикоррупционный комитет поддержал, я председательствовала на этом заседании, и думаю, что уже завтра его рассмотрит весь депутатский корпус. И я думаю, что этот законопроект будет проголосован, причем с достаточно серьезной поддержкой в зале", - сказала Янченко.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво те, що бубочку послали на¥# з його терміновим законопроектом.
По факту ніякого авторитету та рейтингу у осла оманського нема, ситуацію розрулюють без бубочки, він став не потрібен.
Збитий льотчик.
Ещё вчера вечером топила за законопроект зели.
Видимо, ночь не спала, думала.
Затеяли сыграть Квартет.
какой там конституционный суд , мля ...вы попробуйте без денег ,чтобы кто-то шевельнул пальцем, провёл тщательное и объективное расследование вашего дела,чтобы защитить вашу правоту или невиновность в суде, чтобы добиться хоть какой -то справедливости и
ваши шансы будут даже не равны нулю, а глубоко в минусе .