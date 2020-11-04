Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук
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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что сейчас нет юридических оснований для роспуска Верховной Рады, однако они могут появиться.
Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Юридических оснований сейчас нет (для роспуска парламента. - Ред.). Потому что они четко прописаны: если нет коалиции 30 дней, нет Кабинета Министров... Могут ли они появиться в будущем? Конечно, я допускаю, что могут при определенных обстоятельствах. В любом случае, в основе должна быть нормальная работа Верховной Рады. Если Верховная Рада перестанет принимать важные, правильные законы, если ее работа будет заблокирована - тогда да, это, очевидно, может быть либо триггером, или началом этого процесса", - сказала Кравчук.
Напомним, Зеленский на днях допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС.
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Я не голосовала за БУБОЧКУ, но меня типчики из монобольшинства возмущают своим предательством и непорядочностью . Так пусть их разгонят на хрен
И вообще , верните Ляшко с коровами 😀😉😉
Я надеялась, что ему всё-таки удастся прорваться в Раду, это был бы уже полностью завершенный абсурд и цирк, а то слуги какие-то скучные и просто дурные, и без ляшквского драйва они не веселят.
Так і у 2019 не було юридичних підстав, але ж нєлох розігнав? Розігнав! То ж "не суєтітєсь під клієнтом": що найвеличнішому накажуть - те він і зробить.