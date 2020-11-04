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Новости Политика Украины
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ВР (9407) Зеленский (10027) роспуск (79) досрочные выборы (104) Кравчук Евгения (320)

Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что сейчас нет юридических оснований для роспуска Верховной Рады, однако они могут появиться.

Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Юридических оснований сейчас нет (для роспуска парламента. - Ред.). Потому что они четко прописаны: если нет коалиции 30 дней, нет Кабинета Министров... Могут ли они появиться в будущем? Конечно, я допускаю, что могут при определенных обстоятельствах. В любом случае, в основе должна быть нормальная работа Верховной Рады. Если Верховная Рада перестанет принимать важные, правильные законы, если ее работа будет заблокирована - тогда да, это, очевидно, может быть либо триггером, или началом этого процесса", - сказала Кравчук.

Читайте также: Зеленский может распустить Раду после местных выборов, - "слуга народа" Потураев

Напомним, Зеленский на днях допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС.

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Топ комментарии
+3
Вот не выполните требование ЗЕ разогнать врагов Украины из КС- пойдёте все работать !!!!😀
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04.11.2020 13:43
+1
Скорее бы поменяли бы этих дебильных депутатов-кухарок и дворников!!
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04.11.2020 13:57
+1
У шмарклі теж не було юридичних передумов достроково розпускати парламент у 2019 році.
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04.11.2020 14:17
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Нужно принимать закон - нет у парламента больше поддержки в обществе,значит нужны новые выборы,взяточник гетьманович достаточно покуралесил с нелепыми законами,выборы парламента назрели.
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04.11.2020 13:40 Ответить
Вот не выполните требование ЗЕ разогнать врагов Украины из КС- пойдёте все работать !!!!😀
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04.11.2020 13:43 Ответить
Попали благодаря Бубочке в Раду и все продались ОПЗЖ
Я не голосовала за БУБОЧКУ, но меня типчики из монобольшинства возмущают своим предательством и непорядочностью . Так пусть их разгонят на хрен
И вообще , верните Ляшко с коровами 😀😉😉
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04.11.2020 13:46 Ответить
Подчеркну еще раз - СЛУГ СКУПИЛ ОПЗЖ
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04.11.2020 13:47 Ответить
Насчет Ляшко с коровами солидарна с вами.
Я надеялась, что ему всё-таки удастся прорваться в Раду, это был бы уже полностью завершенный абсурд и цирк, а то слуги какие-то скучные и просто дурные, и без ляшквского драйва они не веселят.
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04.11.2020 14:02 Ответить
Определились бы кто первым "самораспустится" - КС или ВР, а то мечетесь как обосраный по базару.
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04.11.2020 13:45 Ответить
Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 344 Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 344 Дурь схоже різна, а глюки однакові. І чому б це?
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04.11.2020 13:47 Ответить
Так откуда они возьмуться " эти юридические обоснования"? После очередного закидона а затем ломки Харанта? Типа " мы тут подумали все вместе и я решил".
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04.11.2020 13:48 Ответить
Скорее бы поменяли бы этих дебильных депутатов-кухарок и дворников!!
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04.11.2020 13:57 Ответить
Одно мелкое Тараканище и столько вони
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04.11.2020 14:05 Ответить
ахренеть! А кто определяет какие законы правильные, какие НЕ правильные и нахрена вообще неправильные законы принимать?
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04.11.2020 14:05 Ответить
Есть врачи, смотрю видосики, не пойму что с человеком происходит.
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04.11.2020 14:08 Ответить
У шмарклі теж не було юридичних передумов достроково розпускати парламент у 2019 році.
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04.11.2020 14:17 Ответить
"Если Верховная Рада перестанет принимать важные, правильные законы..." Кто-то может ей подсказать,что если бы ВР принимала такие законы,то мы б уже были не там,где мы есть Нині немає юридичних підстав для розпуску парламенту, але не відкидаю, що вони можуть з'явитися, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2355
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04.11.2020 14:30 Ответить
"Юридических оснований сейчас нет" Источник: https://censor.net/ru/n3229016

Так і у 2019 не було юридичних підстав, але ж нєлох розігнав? Розігнав! То ж "не суєтітєсь під клієнтом": що найвеличнішому накажуть - те він і зробить.
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04.11.2020 14:48 Ответить
А по аналогу 2019 року? Знехтували Конституцію раз, чому б ще цього не зробити? Чи ви цим залякуєте депутатів, щоб вони проголосовали за хотелки Зелі?
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04.11.2020 15:30 Ответить
 
 