Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что сейчас нет юридических оснований для роспуска Верховной Рады, однако они могут появиться.

Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Юридических оснований сейчас нет (для роспуска парламента. - Ред.). Потому что они четко прописаны: если нет коалиции 30 дней, нет Кабинета Министров... Могут ли они появиться в будущем? Конечно, я допускаю, что могут при определенных обстоятельствах. В любом случае, в основе должна быть нормальная работа Верховной Рады. Если Верховная Рада перестанет принимать важные, правильные законы, если ее работа будет заблокирована - тогда да, это, очевидно, может быть либо триггером, или началом этого процесса", - сказала Кравчук.

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Напомним, Зеленский на днях допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС.