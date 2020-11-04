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Новости Политика Украины
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"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил регионам дополнительно увеличить на 25 тыс. количество коек для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины. Был поднят вопрос увеличения количества койко-мест с подключением к подаче кислорода и расширение коечного фонда за счет других объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул главам ОГА необходимость готовить дополнительные помещения, где будут расставлены койки и будут принимать больных COVID-19.

"Нам нужно 25 тыс. дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койко-места. Без обсуждений", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов

Премьер добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи безотлагательно.

Кроме того, Шмыгаль призвал глав ОГА искать простые способы подведения кислорода к точкам подключения, чтобы как можно сколе подключить койки без строительных работ.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.

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Топ комментарии
+6
Вот и все, что нужно знать о "заботе" зеленой пошести о больных

"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 2503
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04.11.2020 13:37
+6
Це теж майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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04.11.2020 13:41
+3
- Прапорщик, остановите трамвай.
-Трамвай, стой! Раз-два!
©
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04.11.2020 13:50
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Вот и все, что нужно знать о "заботе" зеленой пошести о больных

"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 2503
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04.11.2020 13:37 Ответить
Виготовлятимуть вакцину з асфальту, піску і щебню.
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04.11.2020 13:53 Ответить
Це теж майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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04.11.2020 13:41 Ответить
КМС
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04.11.2020 13:44 Ответить
- Прапорщик, остановите трамвай.
-Трамвай, стой! Раз-два!
©
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04.11.2020 13:50 Ответить
А летом он до этого не додумался?
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04.11.2020 13:51 Ответить
Херня это всё .
В 249 реформе Порошенка было принято ответственное решение лечить через Скайп .
Посредством семейного врача . В самых запущенных случаях возможно засовывание сосательных карамелек в анус . Но это - в самых крайних случаях , не превращая этот метод в панацею и не допуская самолечения .
А эти койко-места - лишнее ...
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04.11.2020 13:52 Ответить
Если зашла тема про анусы, то перед нами 100% кацап. Они любят то на бутылку сесть, то еще поди чего "Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3170
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04.11.2020 13:54 Ответить
Кацапы-то и слова такого не знают . Они думают , что это фамилия киноактриски .
У них - пердак ...
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04.11.2020 14:08 Ответить
"Лєчіть чєрєз скайп"-називається "дистанційна медична консультація" .Це коли дивишся і розмовляєш через інтернет-програму з лікарем,який може знаходитись за багато тисяч кілометрів від тебе.Правда,чудово ?
А засовувати собі карамельки в анус не треба,це не матиме лікувального ефекту.
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04.11.2020 14:30 Ответить
Шморгаль, трымай лайфхак как увеличить количество койкомест в 3 (три!) раза "Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9261
"Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6505
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04.11.2020 13:52 Ответить
Маловато будет .
Зима близко ...
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04.11.2020 14:12 Ответить
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Верните ульянку, она ещё позакрывает больницы.
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04.11.2020 14:12 Ответить
А не сказав,звідки взяти гроші на ці місця ? Може ,фондик там якийсь є ? Чи був ...
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04.11.2020 14:19 Ответить
Он же сказал, что ,,без обсуждений,, Денег нет но вы держитесь.
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04.11.2020 15:36 Ответить
А персонал медицинский он придумал где наберет для спорткомплекса, плюс питание там людишек подкормить, скажем спорткомплекс заставить раскладушками это уже проблема, а дальше, как он это себе представляет, фильмов что ли пересмотрел американских про эпидемии, вертолеты летают, нацгвардия ездит с пулеметами,медики в количестве овер миллион суетятся, у вас в спортзале кто от короны не крякнет, с голодухи или от других инфекций принепременно врежет, куда допустим 200+ больных в спортзале в туалет ходить будут, скажите ему кто то что человечество давно прошло эпоху чумных бараков, пока непоздно просите ввести полное внешнее управление а не фантазируйте под наркотой
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04.11.2020 14:23 Ответить
25 тыс коек - это минимум (крайний) 50 тыс персонала. А хорошо бы 75 тыс., потому что койки инфекционные и приравниваться будут к интенсивной терапии все (только перестал нуждаться в кислороде - сразу домой). Персонал, который Польша, для примера, начала уже принимать без подтверждения диплома, а только с его переводом, и некоторым знанием польского. У нас продолжается совок: койки, ИВЛ, кислород, антибиотики. Но что самое первое и главное - люди, не думает никто.
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04.11.2020 14:26 Ответить
Просто врачим они платить не собираются.
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04.11.2020 15:37 Ответить
Сумно інше...санаторії конче-заспи, ворзеля, ірпіня і всієї України пусті, персонал без роботи. Койкомісця зроблять , але потім всі ці койко будуть пусті і підуть на смітник. Все зроблят як завжди. Коли ж почнете працювати, лікувати системно ???? Жуть.
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04.11.2020 20:19 Ответить
 
 