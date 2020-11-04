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100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5 с половиной раз

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5 с половиной раз

С начала перемирия количество обстрелов на Донбассе уменьшилось в 5 с половиной раз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь на брифинге по ситуации в районе проведения операции объединенных сил.

Как отметили в ведомстве, с целью реализации решения Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с 27 июля введено в действие полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Тишина не наступила сразу и не является абсолютной. Почти ежедневно происходили по несколько провокационных обстрелов со стороны оккупантов.

"Несмотря на начало действия режима прекращения огня и усиленного контроля за его соблюдением, противник не прекращает провокационные действия. Так, с 27 июля до сих пор, зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала в более чем 5 раз меньше", - отметил генерал-майор Богдан Бондарь.

Всего с начала года, по состоянию на 1.11.2020 года зафиксировано 2360 обстрелов позиций наших войск, из них 814 - обстрелы с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные - 49, санитарные - 356.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь

Командование объединенных сил фиксирует все нарушения режима тишины российско-оккупационными войсками. Подразделения Объединенных сил готовы предоставить достойный ответ врагу в случае возникновения угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения.

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Топ комментарии
+11
Как этим дибилам объяснить шо если стреляют то это нифига не перемирие? 100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раз - Цензор.НЕТ 9326
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04.11.2020 13:54
+9
Если стреляют каждый день и гибнут бойцы -- то какое это нахрен перемирие?! Это в какой логике?!
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04.11.2020 14:00
+5
А чи не ПОВНЕ ПРИПТНЕННЯ ВОГНЮ і для української сторони, а не лише для кацапських терористів, є ГОЛОВНОЮ УМОВОЮ для перемир'я і подальшого відступу військ?
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04.11.2020 14:02
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Как этим дибилам объяснить шо если стреляют то это нифига не перемирие? 100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раз - Цензор.НЕТ 9326
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04.11.2020 13:54 Ответить
Ніяк. Квартальщики живуть в своєму квартальному світі.
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04.11.2020 14:03 Ответить
Они живут,а на Луганщині: перемогли висуванці ОПЗЖ та "Наш край" и это недалеко от линии фронта
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04.11.2020 14:15 Ответить
Так то власне тому і перемогли, що обіцяли пип ни и обстріли. Тобто все-таки стріляють. І розведення, ініційоване Зєлєнскім і його слугами цю стрілянину не припинило. Якби постріли припинилися, то голосували б за "слуг", а так - за ОПЗЖ.
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04.11.2020 15:26 Ответить
Так какой план был уменьшить количество обстрелов или вернуть свои территории? Если первое,то просто признать их суверенитет и обстрелы автоматически пиекратятся,а если второе,то без войны ни как.
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04.11.2020 13:58 Ответить
так вперед, чего ты за компом??
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04.11.2020 14:02 Ответить
Вперед что?
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04.11.2020 14:28 Ответить
Если признать их суверенитет, то всё только начнётся.
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04.11.2020 15:25 Ответить
Если стреляют каждый день и гибнут бойцы -- то какое это нахрен перемирие?! Это в какой логике?!
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04.11.2020 14:00 Ответить
В гибридно-зеленской.
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04.11.2020 14:14 Ответить
А чи не ПОВНЕ ПРИПТНЕННЯ ВОГНЮ і для української сторони, а не лише для кацапських терористів, є ГОЛОВНОЮ УМОВОЮ для перемир'я і подальшого відступу військ?
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04.11.2020 14:02 Ответить
Маладиє ріспублікі сподівались що їх запхнуть в Україну на правах автономії, та спіймали облизня. Тому і пострілюють.
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04.11.2020 14:07 Ответить
ніхто нічого запихувать в Україну не збирався і не збирається.
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04.11.2020 14:18 Ответить
странно что еще совков не набижало со воплями о Сралине и о том шо "сорак перфый - кровавая армия и Вермахт дахаварились а пирипердии".
Этого говна, вернее у этого говна мозга как у Тиранозавра - вроде крут и мощен,..... но находят в земле лишь мощи, так и совки - вроде сотни нефти и ракет, но на НГ жрут не винегрет(капусту, если повезет "достать")
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04.11.2020 14:09 Ответить
А если бы украинские беспилотники принуждали дырявых к миру, то колличество обстрелов ВСУ уменьшилось бы на 99,9%.
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04.11.2020 14:10 Ответить
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
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04.11.2020 14:49 Ответить
Это не перемирие, а безнаказанное убийство украинских защитников. За это надо судить военно-полевым судом тех пидоров, которые придумали это "перемирие".
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04.11.2020 15:01 Ответить
убиты и раненых в 5 раз меньше.
перемирие работает.
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04.11.2020 15:44 Ответить
 
 