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Новости Общество
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акциз (145) табак (147)

Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца

Новости Цензор.НЕТ Общество

На необходимости постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭНы настаивают и в Минэкономики.


Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гейца считает, что наиболее оптимальным вариантом для государственного бюджета Украины является постепенное, а не резкое повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Об этом говорится в исследовании Института экономики и прогнозирования НАН Украины, поданном в Европейскую бизнес ассоциацию, передает УНИАН.

- Результаты модельных расчетов дают основание сделать вывод, что постепенное повышение ставок акцизного налогообложения ТИЭНы на 35% ежегодно на протяжении 2021-2025 гг. (постепенный сценарий) является более эффективным для государственного бюджета с точки зрения обеспечения стабильных налоговых поступлений, чем разовое и резкое повышение ("шоковый" сценарий) – говорится в выводах исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

По подсчетам специалистов Института Гейца, "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТИЭНы в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем альтернативный "шоковый" сценарий".

Уже в 2021 г. разница в пользу сценария постепенного повышения акциза составит 1,1 млрд. грн. В дальнейшем она будет ежегодно расти, достигнув 7,4 млрд. грн. в 2025 г.

Эксперты Института уверены: весомых предпосылок для существенного повышения акцизного налога на ТИЭНы нет. Это повышение не предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Более того, эксперты Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины напоминают, что по состоянию на март 2020 г. в 24 странах ЕС ставки акцизов на ТИЭНы были ниже чем ставки налогообложения традиционных сигарет.

Например, в Германии ставки налогообложения ТИЭНы составляли лишь 34% от ставок акцизного налогообложения традиционных сигарет, в Словении – 38%, в Великобритании, что уже вышла из ЕС – 39%, в Испании – 46%.

- По своим масштабам повышение акцизного налога на ТИЭН является беспрецедентным и таким, что не соответствует отечественной и европейской практике акцизного налогообложения – уверены в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

Эксперты Института считают, что"в современных экономических условиях необходимо избегать резких повышений ставок акцизного налогообложения никотиносодержащих изделий".

- Наиболее рациональным является соблюдение достаточно напряженного для бизнеса и домохозяйств графика повышения акцизов до 2025 г., который был заложен в Налоговом кодексе законов №2245-VIII и № 2628-VIII, дополнив его ежегодным повышением ставок акцизного налогообложения ТИЭНы на 35% - делают вывод в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца 01

Напомним, в январе 2020 г. был принят Закон №466-IX, который среди прочего предусматривает резкое (в 4,2 раза) повышение акцизов на ТИЭНы с 1 января 2021 г.

Впрочем, в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства также поддержали постепенный, а не резкий вариант повышения акцизов на ТИЭНы.





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Топ комментарии
+5
народ перестает курить сигареты и переходит на вейпы - и кто-то стал терять деньги ...
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04.11.2020 14:32
+4
Повышение налогов - это единственное что умеют делать идиотские власти,который раз меняют идиотов,но они снова возвращаются под другими цветами и флагами,Стадо баранов - что бы иметь в бюджете достаточно денег нужно нормально заняться экономикой - создание рабочих мест,свобода ведения бизнеса,возможность защиты инвестиций,разгон взяточников в гфс и держпраци,нормальные налоги и нормальные суды.
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04.11.2020 14:26
+4
Ну да, нужен целый институт экономики чтобы решить как грабить народ.
Это ж сцуко ученую степень нужно иметь, чтобы поднимать акцизы...
А если на 350% поднимать в год, то можно и 187 лярдов в бюджет притянуть.
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04.11.2020 14:58
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Правила форума Совет форумчан
вперед ЗЕбилы! этим вы только контрабасс уыеличите!
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04.11.2020 14:18 Ответить
правильна- 1 сигарета- 1 евро, дебилы
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04.11.2020 14:19 Ответить
Курить - вредно Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця - Цензор.НЕТ 1719
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04.11.2020 14:38 Ответить
такие академии и таких академиков на хер с площади, они уже наакадемили
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04.11.2020 14:20 Ответить
Вообще нужно запретить ето говно. Как и кальяны. Если не хотите через 20-30 лет получить епидемию больных раком легких
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04.11.2020 14:22 Ответить
Це їхній вибір.
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04.11.2020 14:55 Ответить
Нет. Ето не ихний выбор. Кто будет оплачивать ихнее лечение и инвалидность, как не мы с вами с наших налогов? К тому же ихний выбор если бы они курили свою дрянь у себя дома а не на улицах, на остановках и ресторанах. То же самое касается сигаретных курильщиков. Если всякую химическую дрянь курить и употреблять можно то почему нельзя разрешить употреблять екологически чистую коноплю?
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04.11.2020 15:00 Ответить
Автомобили ещё более вредны. Их тоже запретить?
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04.11.2020 15:21 Ответить
Не курите автомобиль взатяжку и всё будет ОК
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04.11.2020 15:58 Ответить
Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца - Цензор.НЕТ 2822
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04.11.2020 14:24 Ответить
считает, что наиболее оптимальным вариантом для государственного бюджета Украины является постепенное, а не резкое повышение акцизов
----------------------
Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца - Цензор.НЕТ 9586 всегда знал, что в народе очень популярен мазохизм, вечный мозахизм и во всём!
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04.11.2020 14:25 Ответить
Повышение налогов - это единственное что умеют делать идиотские власти,который раз меняют идиотов,но они снова возвращаются под другими цветами и флагами,Стадо баранов - что бы иметь в бюджете достаточно денег нужно нормально заняться экономикой - создание рабочих мест,свобода ведения бизнеса,возможность защиты инвестиций,разгон взяточников в гфс и держпраци,нормальные налоги и нормальные суды.
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04.11.2020 14:26 Ответить
Курців треба змусити проходити техогляд на викиди шкідливих речовин і обкласти додатковими податками.
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04.11.2020 14:30 Ответить
И обязательно каждый год покупать страховку. Чтобы лечились не за бюджетный счет а за счет страховой.
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04.11.2020 15:01 Ответить
Не могут обложить даже авто за выбросы.
А идея здравая. Налог 1000 грн за каждый килограмм выбросов. Независимо от чего вредные выбросы.
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04.11.2020 15:22 Ответить
народ перестает курить сигареты и переходит на вейпы - и кто-то стал терять деньги ...
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04.11.2020 14:32 Ответить
предлагаю гос служащим внедрить налог на каждый украденный мильйон+каждый купленный дом+ на каждую новую любовницу, если корабельная сосна до 20 лет и с минимальным пробегом то двойной тариф, ах да налог на анал, барадач будет в ярости,но за всё надо платить.
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04.11.2020 14:33 Ответить
Подай петицію президенту нехай приймуть закон.
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04.11.2020 15:05 Ответить
Ну да, нужен целый институт экономики чтобы решить как грабить народ.
Это ж ***** ученую степень нужно иметь, чтобы поднимать акцизы...
А если на 350% поднимать в год, то можно и 187 лярдов в бюджет притянуть.
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04.11.2020 14:58 Ответить
Начнут курить что-попало.
От этого нация станет еще здоровее. Средняя продолжительность "увеличится" до 50 лет.
Чего и добиваются можновладцы.
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04.11.2020 15:20 Ответить
Да не начнут. Будут курить точно также, только больше платить за это. Я наблюдаю за перемещающимися в европы курильщиками. При достаточно большой разнице в ценах на сигареты ни один не бросил курить и на солому не перешёл.
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04.11.2020 16:01 Ответить
У нас довольно многие перешли на айкосы и вейпы.
С вейпами бороться будет трудно, будут "бодяжить" себе сами. Акциз на компоненты запарятся вводить.
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04.11.2020 17:28 Ответить
Вони, як заправські комуняки в школі вчили тільки дві арифметичні функції- віднімати та ділити. Коли вчили додавання та множення вони пили пиво за нужником.
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04.11.2020 16:41 Ответить
 
 