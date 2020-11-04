Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца

На необходимости постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭНы настаивают и в Минэкономики.



Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гейца считает, что наиболее оптимальным вариантом для государственного бюджета Украины является постепенное, а не резкое повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Об этом говорится в исследовании Института экономики и прогнозирования НАН Украины, поданном в Европейскую бизнес ассоциацию, передает УНИАН.

- Результаты модельных расчетов дают основание сделать вывод, что постепенное повышение ставок акцизного налогообложения ТИЭНы на 35% ежегодно на протяжении 2021-2025 гг. (постепенный сценарий) является более эффективным для государственного бюджета с точки зрения обеспечения стабильных налоговых поступлений, чем разовое и резкое повышение ("шоковый" сценарий) – говорится в выводах исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

По подсчетам специалистов Института Гейца, "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТИЭНы в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем альтернативный "шоковый" сценарий".

Уже в 2021 г. разница в пользу сценария постепенного повышения акциза составит 1,1 млрд. грн. В дальнейшем она будет ежегодно расти, достигнув 7,4 млрд. грн. в 2025 г.

Эксперты Института уверены: весомых предпосылок для существенного повышения акцизного налога на ТИЭНы нет. Это повышение не предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Более того, эксперты Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины напоминают, что по состоянию на март 2020 г. в 24 странах ЕС ставки акцизов на ТИЭНы были ниже чем ставки налогообложения традиционных сигарет.

Например, в Германии ставки налогообложения ТИЭНы составляли лишь 34% от ставок акцизного налогообложения традиционных сигарет, в Словении – 38%, в Великобритании, что уже вышла из ЕС – 39%, в Испании – 46%.

- По своим масштабам повышение акцизного налога на ТИЭН является беспрецедентным и таким, что не соответствует отечественной и европейской практике акцизного налогообложения – уверены в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

Эксперты Института считают, что"в современных экономических условиях необходимо избегать резких повышений ставок акцизного налогообложения никотиносодержащих изделий".

- Наиболее рациональным является соблюдение достаточно напряженного для бизнеса и домохозяйств графика повышения акцизов до 2025 г., который был заложен в Налоговом кодексе законов №2245-VIII и № 2628-VIII, дополнив его ежегодным повышением ставок акцизного налогообложения ТИЭНы на 35% - делают вывод в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

Напомним, в январе 2020 г. был принят Закон №466-IX, который среди прочего предусматривает резкое (в 4,2 раза) повышение акцизов на ТИЭНы с 1 января 2021 г.

Впрочем, в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства также поддержали постепенный, а не резкий вариант повышения акцизов на ТИЭНы.









