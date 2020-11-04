Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на заседании правительства.
По его словам, страны мира вводят полный локдаун, но Украина пока этого делать не будет.
"Все мы видим, что страны Европы закрываются на повторный жесткий локдаун Франция, Германия, Великобритания, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он.
Как сообщилось ранее, в Украине могут ввести карантин "выходного дня". В Минздраве допускают такую возможность.
Отметим также, что за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Вот как. жестокие, а вы не в курсе шо конституция запрещает вот просто так без ЧС ограничивать права(ахаха) и свободы(гы-гы) граждан(которые еще не плюнули и не свалили )?
Ибо никакое чмо, которое без ЧС мне не выдало намордник
с ошейникомне в праве меня штрафовать ибо "гав-гав - ты че без цепи ходишь - плати бабло, смерд"? м?
Дело в самой системе власти ...
Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
Це якийсь епічний *******!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
Я не думаю що десь ситуіція краща.
Готуємось до зорсткогт локдауну
Не болеют там пока, вот и пох на дурантин.
Failed state. 73% безнадійних ідіотів зробили це разом.
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
Например Франция: выходить из дома можно будет только, чтобы отправиться на работу, учебу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить покупки или прогуляться на воздухе.
у меня пцр плюс
Скорая вряд ли приедет.
Но 37,5 это не та температура чтобы отчаиваться.
Дома НЕ сидят, детей на дистанционку по заяве (5 минут дела) НЕ переводят, маску если и носят, то с нарушениями...