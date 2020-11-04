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Новости Политика Украины
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Шмыгаль Денис (1733) COVID-19 (17504) локдаун (294)

Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, страны мира вводят полный локдаун, но Украина пока этого делать не будет.

"Все мы видим, что страны Европы закрываются на повторный жесткий локдаун Франция, Германия, Великобритания, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он.

Как сообщилось ранее, в Украине могут ввести карантин "выходного дня". В Минздраве допускают такую возможность.

Отметим также, что за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19

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Топ комментарии
+8
Правильно. Еще рано. Вот когда с каждой квартиры будут труп выносить то тогда можно вводить локдаун. Дебилы
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04.11.2020 14:29
+5
Погіршеня ситуаціі буде 100%.
Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
Це якийсь епічний ПИЗДЕЦЬ!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
Я не думаю що десь ситуіція краща.
Готуємось до зорсткогт локдауну
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04.11.2020 14:42
+5
Вы - зеленые дегенераты. Когда по всей Украине было сотня больных Ковидом то запустили локдаун. Когда их сотни тысяч вы говорите о локдауне. Ляшко каждую неделю повышает лимит больных при которых ожесточат карантин. Начал кажись с шести тысяч в день, потом восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать... Тупее правительства в Украине еще не было.
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04.11.2020 14:44
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Что на земле обетованной-исторической родине правителей Украины/ Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов. Запахи очень неприятные. Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей./Но. Запахов очень неприятных в Украине будет меньше из-за более холодного климата.И, возможно, евреи правящие Украиной умнее евреев правящих Израилем.
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04.11.2020 14:23 Ответить
у тупых всегда виноват кто то но не они Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5035
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04.11.2020 14:27 Ответить
Закрывайте школы. Вопрос жизни и смерти
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04.11.2020 14:28 Ответить
Вам бы все виноватых найти...
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04.11.2020 15:47 Ответить
В середине декабря по 20 тыс в день будет. Может и раньше.
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04.11.2020 14:24 Ответить
20 тисяч будет к концу следующей недели
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04.11.2020 14:28 Ответить
Не, на 12 гдето закрепимся
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04.11.2020 14:34 Ответить
Гы, так это было давно и уже неправда Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8878
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04.11.2020 15:16 Ответить
"но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он." А что тут не ясного если мы идем к этому семимильными шагами
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04.11.2020 14:25 Ответить
Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям. Источник: https://censor.net/ru/n3229031\\\\\\\\

Вот как. жестокие, а вы не в курсе шо конституция запрещает вот просто так без ЧС ограничивать права(ахаха) и свободы(гы-гы) граждан(которые еще не плюнули и не свалили Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2150 )?
Ибо никакое чмо, которое без ЧС мне не выдало намордник с ошейником не в праве меня штрафовать ибо "гав-гав - ты че без цепи ходишь - плати бабло, смерд"? м?
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04.11.2020 14:27 Ответить
Дело не в национальности . Вот этот Шмыргаль - кто он по национальности ? Кацап , маланец или малагасиец ? Ну то , что он не украинец , это понятно всем .
Дело в самой системе власти ...
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04.11.2020 14:27 Ответить
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Локдаун неизбежен, к сожалению
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04.11.2020 14:28 Ответить
почему? Просто не вводить его и все. Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4135
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04.11.2020 14:30 Ответить
На кшлат «просто перестать стрелять» чи як не ввадить?
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04.11.2020 14:44 Ответить
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Правильно. Еще рано. Вот когда с каждой квартиры будут труп выносить то тогда можно вводить локдаун. Дебилы
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04.11.2020 14:29 Ответить
Не драматизируйте, не будет такого.
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04.11.2020 14:31 Ответить
А сфигали локдаун не ввели на стройке метро в Киеве? Они круглосуточно там пашут без масок с самого начала всего этого... и нету гор трупов...
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04.11.2020 15:48 Ответить
позакрывайте нафик школы на 2 месяца. проведите всеобщее тестирование (как в словакии), выявленных больных на карантин
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04.11.2020 14:32 Ответить
Мы не ищем легких путей
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04.11.2020 14:34 Ответить
Локдаун для даунов... -- Европа собирается и вводит локдаун... ... а Украина цэ Европа?
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04.11.2020 14:36 Ответить
Не нужно было с мая- июня уходить во все тяжкие ( все разрешили, все открыли , гуляй не хочу..). А что теперь .. теперь все. Это снежный ком, чем дальше тем больше. Уже сейчас можно приблизительно определить когда и что произойдет, думаю что там спецы уже это все знают.
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04.11.2020 14:39 Ответить
Погіршеня ситуаціі буде 100%.
Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
Це якийсь епічний *******!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
Я не думаю що десь ситуіція краща.
Готуємось до зорсткогт локдауну
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04.11.2020 14:42 Ответить
Приклад у вас тагсибе. Магазин этот сразу справа от кольца, а налева через полкилометра АТБ - вот и идите туда, там все в масках.

Не болеют там пока, вот и пох на дурантин.
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04.11.2020 14:51 Ответить
Кстате скажите спасибо зебилам - теперь это Херсонский район, так шта полно в нём этих 33 метра + даже епицентр имеется.
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04.11.2020 14:53 Ответить
Ша самое прикольное, в Киеве обычно не пускают без масок в ТЦ... при этом статистика заболеваемости похуже
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04.11.2020 15:49 Ответить
Як діти пішли в школи, так і понeсли ковід по домівках. Нeвжe важко, починаючи із сeрeднього віку, читати урлки по скайпу чи зуму? Зараз в нас пeрeповнeніткласи по 35 учнів бо забудували новими районами, а шкіл нових нeма. Як ризикують вчитeлі, працюючи з дітьми, особливо, коли холодно, а вікна зачинeні. Звідки ви потім набeрeтe пeдагогів, які захочуть піти на 7-8 К зряплати працювати до буйно-помішаних?
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04.11.2020 14:43 Ответить
Вы - зеленые дегенераты. Когда по всей Украине было сотня больных Ковидом то запустили локдаун. Когда их сотни тысяч вы говорите о локдауне. Ляшко каждую неделю повышает лимит больных при которых ожесточат карантин. Начал кажись с шести тысяч в день, потом восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать... Тупее правительства в Украине еще не было.
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04.11.2020 14:44 Ответить
Одне прохання, не називайте цей бродячий цирк урядом. Нема в Украіні ні уряду ні президента.
Failed state. 73% безнадійних ідіотів зробили це разом.
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04.11.2020 14:48 Ответить
у меня счас темп 37.5..2 кап внутривенно и 2 ант перорально
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
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04.11.2020 15:10 Ответить
Зачем при простуде скорую вызывать?
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04.11.2020 15:55 Ответить
у меня счас темп 37.5..2 кап внутривенно и 2 ант перорально
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
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04.11.2020 15:12 Ответить
страны мира вводят полный локдаун
Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5480
Например Франция: выходить из дома можно будет только, чтобы отправиться на работу, учебу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить покупки или прогуляться на воздухе.
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04.11.2020 15:14 Ответить
вы читать умеете
у меня пцр плюс
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04.11.2020 16:11 Ответить
У Вас не было написано.
Скорая вряд ли приедет.
Но 37,5 это не та температура чтобы отчаиваться.
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04.11.2020 16:52 Ответить
у меня ковид!!!!!!!!!
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04.11.2020 16:12 Ответить
Какая жалость. Нам вас так будет не хватать... Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6660
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04.11.2020 17:38 Ответить
Дома сидеть нужно и в масках ходить тогда и локдауна небудет
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04.11.2020 16:24 Ответить
Шо самое смешное... в 99,9% случаев те кто ратует за масочки, закрытие школ и сидение дома...
Дома НЕ сидят, детей на дистанционку по заяве (5 минут дела) НЕ переводят, маску если и носят, то с нарушениями...
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04.11.2020 16:53 Ответить
 
 