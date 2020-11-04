Кабмин согласовал увольнение глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, - Шмыгаль
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Кабинет Министров Украины согласует смену глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы глав облгосадминистраций. Сегодня состоится согласование ряда кадровых решений в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Президент Владимир Зеленский не один раз подчеркивал, что нет касты неприкасаемых, и если чиновник показывает некачественную и неэффективную работу, не дотягивает - будут кадровые изменения. И сегодня они будут", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, правительство согласовало указы президента об увольнении Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА, Виталия Федорива – с должности главы Ивано-Франковской ОГА и Романа Грищенко - с должности главы Сумской ОГА.
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Вот только одного не хотят понять слуги урода, что нечего на зеркало пенять. Дело не в недоработках губернаторов на выборах, а в самом Зеленском.
Хоть миллион губернаторов поменяй а это не поможет Зеленскому. Люди просто не голосуют за его провластных кандидатов, потому, что не верят власти и лично Зеленскому, который полтора года ничего хорошего не делал и не собирается делать для простых нраждан