Кабмин согласовал увольнение глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины согласует смену глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы глав облгосадминистраций. Сегодня состоится согласование ряда кадровых решений в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Президент Владимир Зеленский не один раз подчеркивал, что нет касты неприкасаемых, и если чиновник показывает некачественную и неэффективную работу, не дотягивает - будут кадровые изменения. И сегодня они будут", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, правительство согласовало указы президента об увольнении Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА, Виталия Федорива – с должности главы Ивано-Франковской ОГА и Романа Грищенко - с должности главы Сумской ОГА.