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Проект Бюджета-2021 нереалистичный, предварительно "Голос" не поддержит его в первом чтении, - Цабаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проект Бюджета-2021 нереалистичный, предварительно "Голос" не поддержит его в первом чтении, - Цабаль

"Голос" не планирует поддерживать в первом чтении проект бюджета на 2021 из-за его нереалистичности.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", секретарь бюджетного комитета ВР Владимир Цабаль.

"Финальное решение (о поддержке. - Ред.) оставили до завтра. Предварительная позиция – из-за нереалистичности бюджета и потому что он неоправданно загоняет страну в такую долговую яму, содержит инфляционный риск, и значительная часть расходов раздута, мы, как правоцентристская, праволиберальная партия - не можем такой бюджета поддержать", - сказал нардеп.

В то же время Цабаль прогнозирует, что завтра в парламенте найдется поддержка документа.

"Изучив те правки, которые были согласованы в понедельник, выглядит так, что все из тех, кто планирует голосовать, довольны. Поэтому шанс, что завтра будет проголосовано, достаточно велик. Единственное, что может быть, как сегодня, когда довольно мало людей в зале", - рассказал нардеп.

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вот мы и вернулись на 10 лет назад когда бюджет принимался в новогоднюю ночь)))) напомню что при гройсмане бюджет уже принимали на 3 года вперед и люди четко знали как они будут жить через 2 года
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04.11.2020 15:01 Ответить
Единственное, что может быть, как сегодня, когда довольно мало людей в зале

Это нормально -- сперва надо согласовать с домашними и родственниками сопряжённость личного бюджета с государственным.
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04.11.2020 15:19 Ответить
Конечно, бюджет на 20 21 нереалистичный. Кира александровна голос о своей зарплате голосила, что мало. Не проживёт. Расходы с доходами сойдутся? Да, кира? Ну так премии и статейку для пышного благодействия, поддержите мои каникулы и выпишите приз, еще не отменили? Советский союз. Это тогда, когда депутаты были совсем бедными, как мыши в церкви. А сейчас? Напомнить все ваши, кира, кроме официальной зарплаты, удивительные и незаслуженные разные для вас депутатские вкусняшки? И это не буфет в раде.
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04.11.2020 15:42 Ответить
Не бойтесь, Трускавцовые специалисты знают что делают. Они целую неделю учились!
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04.11.2020 16:24 Ответить
 
 