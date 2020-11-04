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Новости Общество
2004 14
НКРЭКУ (281) электроэнергия (535)

Производители электроэнергии просят Зеленского повлиять на НКРЭКУ в связи с манипуляциями на рынке

Новости Цензор.НЕТ Общество

Производители электроэнергии просят Зеленского повлиять на НКРЭКУ в связи с манипуляциями на рынке

Производители электрической энергии обратились к президенту Владимиру Зеленскому, также главе правительства и НКРЭКУ с просьбой устранить манипуляции на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в обращении генерирующих компаний "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Харьковская ТЭЦ-5", Фирма "Технова", "Евро-Реконструкция", Черкасская ТЭЦ к руководству государства, сообщает Интерфакс Украина.

"Недостатки регулирования разрушительне воздействуют на энергетическую отрасль, поскольку перечисленные факторы пока продолжают действовать, а порожденные ими задолженности и убытки членов рынка продолжают расти. Можно констатировать, что отрасль сейчас находится на грани финансового коллапса", - говорится в совместном обращении.


В частности, на рынке "на сутки вперед" системный характер приобрела тенденция спекулятивной перепродажи трейдерами больших объемов электрической энергии, приобретенной по двусторонним договорам по необоснованно низким ценовым заявкам ниже затрат на ее производство.


Некоторые участники рынка (преимущественно трейдеры и поставщики) в заявках на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" устанавливают минимальные необоснованные почасовые цены продажи, при этом не имея подтверждения указанных заявок реальными объемами электрической энергии ".
Эти манипуляции и спекуляции, по информации производителей, приобрели масштабный характер и вызвали стремительное ухудшение финансового состояния компаний государственного сектора экономики и других производителей, не обеспечивая справедливого ценообразования и распределения процентов участия в покрытии имеющегося спроса.
Также по мнению генерирующих компаний, искажение ценообразования на рынке электрической энергии происходит в результате несовершенной, а иногда и непонятной политики руководства ГП "НАЭК" Энергоатом "по продаже электрической энергии.
"НАЭК" Энергоатом "как бы нарочно генерирует собственные убытки, продавая значительный объем на рынке двусторонних договоров по заниженным ценам и также на балансирующем рынке, и лишь небольшие объемы - на достаточно прибыльном сегменте рынка" на сутки вперед ", - отмечается в обращении.


Для предотвращения дальнейших манипуляций на рынке электроэнергии, производители электроэнергии просят власть временно запретить продажу электроэнергии трейдерами на рынке "на сутки вперед" (РСВ), установить минимальную цену на внутрисуточном рынке на уровне не ниже цены рынка РСВ + 1% или временно приостановить торговлю электрической энергией на данном сегменте рынка.


Кроме того, производители просят ввести мониторинг заявок на РСВ для отслеживания заявок по цене на продажу ниже себестоимости производства электрической энергии. А также ввести процедуру проверки НЭК "Укрэнерго" двусторонних договоров на предмет отсутствия фиктивных сделок.


Напомним, что ранее, в июне 2020 НКРЭКУ анонсировала проведение проверки на предмет возможных манипуляций на рынке электроэнергии в декабре 2019 - феврале 2020. У регулятора была информация, что за указанный период 30 компаний заработали 100 млн грн за счет нарушения правил торговли на рынке. По результатам проверки НКРЭКУ отменила наложения запланированных штрафов по большинству участников рынка и к 15 компаниям применила минимальный штраф в сумме 85 тыс. грн.
В июле 2020 году в журналистском расследовании "Схемы: коррупция в деталях" была раскрыта одна из схем, которую используют ПАО "Центрэнерго" и компании из сферы влияния Игоря Коломойского

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Топ комментарии
+3
Коммунизм, есть Советская Власть, плюс электрификация всей страны!
Заметьте -- сперва Советская Власть, а уж токо потом все её плюсы...
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04.11.2020 14:52
+3
Ахметка и К все нажраться не могут, не весь Лондон скупили. Электроэнергия в нищей Украине одна из самых дорогих в Европе, а шакалам все мало. Это и есть рекет по крупному. Условия приватизации нужно проверить и национализировать за невыполнения, а не под дурачков молотить.
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04.11.2020 15:00
+1
если это мутят атомщики то они красаучики
не привык, неудобно вертеться пропеллером на )(ую у других
атомщики - молодцы
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04.11.2020 15:35
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Коммунизм, есть Советская Власть, плюс электрификация всей страны!
Заметьте -- сперва Советская Власть, а уж токо потом все её плюсы...
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04.11.2020 14:52 Ответить
А якщо від "комунізЬму" відняти "совецку_власть"? Виробники електроенергії просять Зеленського вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку - Цензор.НЕТ 7008
Чи, скажімо, від "комунізЬму" відняти світло? Виробники електроенергії просять Зеленського вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку - Цензор.НЕТ 7008
Політична арифметика
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04.11.2020 15:03 Ответить
Арифметика -- главное оружие пролетариата!
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04.11.2020 15:06 Ответить
Вы не любите пролетариат?(С)
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04.11.2020 15:25 Ответить
...у нас это взаимно...
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04.11.2020 15:27 Ответить
Bandera Rosa

Коммунизм, есть Советская Власть, плюс электрификация всей страны!Пропустили ще один відрізок, без якого неможливо це зробити.Спочатку радянська влада, потім голодомори українцвів, бо де голодранцям було взяти гроші на гідроелектростанції і інше обладнання для заводів? Забрали зерно, золото, срібло, картини, ікони і продали за кордон. А вже після цього електрофікація.
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05.11.2020 09:07 Ответить
Ахметка и К все нажраться не могут, не весь Лондон скупили. Электроэнергия в нищей Украине одна из самых дорогих в Европе, а шакалам все мало. Это и есть рекет по крупному. Условия приватизации нужно проверить и национализировать за невыполнения, а не под дурачков молотить.
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04.11.2020 15:00 Ответить
Всі йдуть до "баріна" Мабуть не з порожніми руками
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04.11.2020 15:04 Ответить
Епта нашли кого просить, напишите в Спортлото больше толку будет
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04.11.2020 15:15 Ответить
Я гаьа., що о всьо-Порошенко. Тому з такими заявами і проханнями логічніше було б іти до нього. Адже це він вводить другу платіжку на газ, підвищує ціну на електроенергію, сре в штани можноаладцям і взагалі керує країною. Нє, зебіли?
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04.11.2020 15:19 Ответить
Скільки ще буде шкодити проклятий Вальцман процвітанню держави?! Доколє?
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04.11.2020 15:27 Ответить
если это мутят атомщики то они красаучики
не привык, неудобно вертеться пропеллером на )(ую у других
атомщики - молодцы
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04.11.2020 15:35 Ответить
неудобно вертеться пропеллером рыжему гудку
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04.11.2020 15:36 Ответить
 
 