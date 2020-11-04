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Новости Политика Украины
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Всемирный Банк (143) госбюджет (658) кредит (536) КС (1011) МВФ (963) Евросоюз (4650) Марченко Сергей (225)

Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

Решение Конституционного Суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.

Об этом в колонке заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

"Госбюджет будет выполнен полностью при условии получения $6.2 млрд заимствований от официальных кредиторов. То есть пока есть фискальный разрыв в $ 3.5 млрд, который должны профинансировать. Страна не может себе позволить потерять эти средства. Скажу лишь, что для государства это критическая необходимость", - заявил Марченко.

Он отметил, что по оценке руководящего звена Всемирного банка, решением КСУ Украина нарушает свои обязательства по программе о многосекторном займе на политику развития (DPL).

"Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 млрд долларов", - написал Марченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко

По словам министра, Украина рискует в 2020 году потерять два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов, а также 600 млн евро в рамках помощи Евросоюза и 350 млн долл. - от Всемирного банка. (в сумме $2,45 млрд. - Ред.)В 2021 году Украина может потерять еще 1,5 миллиарда долл. от МВФ, 600 млн евро от ЕС и 350 млн долл. от Всемирного банка.

"К примеру, уже почти готов к заключению проект с МБРР о противодействии в Украине COVID-19 объемом $300 млн в рамках программы "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Переговоры по подписанию запланированы на 16 ноября, а одобрение Бордом Всемирного Банка - на 11 декабря. Впрочем, из-за решения КСУ эти вопросы заблокированы", - рассказал министр.

"Развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры - ключевое условие всех международных финансовых программ, начиная с 2014-го. Поэтому сейчас существует риск требований досрочного возврата выделенных средств. Это - около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС", резюмировал Марченко.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

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Топ комментарии
+23
Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров

на самом деле это то, чего хочет вовка-шмаркля и 73% зебилов: помнится, в "слуге урода" вовка-шмаркля "гордо посылал" МВФ в *опу... под радостные истерики ватников. Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко - Цензор.НЕТ 2752
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04.11.2020 15:02
+21
Не надо ляля.
МВФ послал вас на хутор бабочек ловить уже после махинаций с руководством НБУ.

Это было задолго до демарша КСУ.
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04.11.2020 14:59
+19
І саме тому Слуґі, ОПЗЖ та Родіна проголосували проти оподаткування офшорів?
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04.11.2020 14:53
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Правила форума Совет форумчан
І саме тому Слуґі, ОПЗЖ та Родіна проголосували проти оподаткування офшорів?
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04.11.2020 14:53 Ответить
Ага) -Стояв такий МВФ, з мішком грошей, топтпвся. А тут хопа і рішення КС, - він і пішов)
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04.11.2020 14:55 Ответить
Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров

на самом деле это то, чего хочет вовка-шмаркля и 73% зебилов: помнится, в "слуге урода" вовка-шмаркля "гордо посылал" МВФ в *опу... под радостные истерики ватников. Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко - Цензор.НЕТ 2752
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04.11.2020 15:02 Ответить
та и нах те кредиты... каждый из 73% готов реализовать хотелки вовки голо-бродьки - из сериала))
Собственно, для того и подняли цены на газ и комуналку.. и это только начало Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 5116
Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 2968
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04.11.2020 15:06 Ответить
Ну може для початку 25% адептів мальдівсько-барижної камарильї погасять 1,4 трлн. грн. державних боргів, які за період з 2014 по 2019 набрав її очільник?
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04.11.2020 17:10 Ответить
Тебе Халабаротькин тоже пистон по самое вставит. Не оценит по заслугам твои выс..ры.
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04.11.2020 19:40 Ответить
И ссылка будет?
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05.11.2020 01:12 Ответить
Сайт Мінфіну в руки...
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05.11.2020 01:29 Ответить
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для сектантов " свидетелей чьоколядного глаза"
ваш папик
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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04.11.2020 15:23 Ответить
а-ха) Вот и крайний. Не маладая зеленая *******, не захват НБУ коломойшей, не собачий рот с мамой))) - решение КС помешало.
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04.11.2020 14:54 Ответить
Нет законности и судов - нету денежек.
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04.11.2020 14:55 Ответить
Если есть бабло платить больше миллиона грн в месяц как зарплаты в наб. советах, то эти заимствования не выглядят как такая уж необходимость.
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04.11.2020 14:56 Ответить
Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость...

----------------------------
Меньше воровать нужно из бюджета, тогда займы и не нужны будут.
А если так оставить всё как сейчас, то и 2 млрд. долларов не помогут, и даже 10 млрд. не помогут.
Ибо все займы будут идти как в бездонную бочку, в карманы чиновников и олигархов. Простые граждане как ничего хорошего не видели от этих займов так и не увидят. Только лишь дети и внуки их будут расплачиваться по этим займам.
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04.11.2020 14:56 Ответить
ВСЕ ВЕРНО !! Сколько не дай все разворуют "ХАПУГИ"!!
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04.11.2020 15:40 Ответить
Принимайте закон, возобновляющий проверку деклараций, и получите деньги, которые вам, по вашим предыдущим заявлениям, не очень-то и нужны.

Опять врали.
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04.11.2020 14:57 Ответить
Їм гроші не потрібні -- вони собі ні в чому не відмовляють. Позичають вони для нас Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 660
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04.11.2020 15:10 Ответить
Щось не помітно, щоб при цій сарані що-небудь перепадало пересічним. Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 967
Тільки вигрібають з кишень.
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04.11.2020 15:16 Ответить
А что при других Вам что то перепало за 30 лет !!
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04.11.2020 15:42 Ответить
Абстрагируйтесь от своего личного кармана.
"прАстой" парень, ломясь во власть, обещал молочные реки, кисельные берега, бой коррупционерам, преодоление бедности.
А на деле только ухудшает положение бедных, стал выгребать из их карманов не 15% за комунуслуги, как было по субсидии при "мародерах", а 20% небольших зарплат и пенсий малоимщих граждан.
Цены на продукты и лекарства растут.
И вообще, прАстой парень передумал, 5 000 грн. это не бедность, но папане своему пожизненную стипендию подкинул долларовый миллионер.
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04.11.2020 15:54 Ответить
дорого обходится участок земли в Крыму Тупицкого.Придётся нагружать печатный станок.
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04.11.2020 14:58 Ответить
Не надо ляля.
МВФ послал вас на хутор бабочек ловить уже после махинаций с руководством НБУ.

Это было задолго до демарша КСУ.
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04.11.2020 14:59 Ответить
Демарш КСУ був потрібен лише як димова завіса для чергового відведення ВСУ.
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04.11.2020 15:00 Ответить
Думаю, судді КС спроможні без особливого напрягу для себе компенсувати цю суму.
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04.11.2020 14:59 Ответить
Не бреши 73 % видело как их Голобородько послал мвф , нах им деньги МВФ
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04.11.2020 14:59 Ответить
А навіщо ?
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04.11.2020 15:02 Ответить
что бы высокопоставленным чиновникам присвоить часть из этих миллиардов
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04.11.2020 15:03 Ответить
Правильно У параши и проценты меьше по кредитам 🙂
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04.11.2020 15:05 Ответить
лише з за рвшення КС???
А чому у вересні, жовтні не отримали???
Може з за рішень бубочки, стосовно нацбанку, опозиції???
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04.11.2020 15:03 Ответить
Бедный Ахметов. Как же он будет выбивать из пустого бюджета свою ежегодную дать с Украины в виде *зеленых тарифов*? Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко - Цензор.НЕТ 332
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04.11.2020 15:04 Ответить
Ему зелёными депутатами отдадут
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04.11.2020 15:11 Ответить
самое время для олимпиады
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04.11.2020 15:05 Ответить
да какие там миллиарды...чушь всё это.... вы посмотрите 112 -ый как эти кацапские гниды 24 часа в сутки умело манипулируя перемешивают украинский патриотический национализм, ориентированный на защиту своей страны с гитлеровским фашизмом и нацизмом, причём не упоминая о роSSии и её действиях НИ ОДНИМ СЛОВОМ...и где оно... наше славное СБУ?
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04.11.2020 15:05 Ответить
то есть, с одной стороны мы прилагаем гигантские усилия , чтобы спасти одного патриота Маркива, а с другой - кацапская пятая колонна, совершенно свободно , ничего не страшась готовит с помощью лживой кремлёвской пропаганды обстановку в Украине, когда появятся уже тысячи Маркивых и никто их спасать не будет, никакие миллиарды и никакие патриоты...потому что их или не будет или не хватит...
и вам не страшно за будущее, ПАНОВЕ?
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04.11.2020 15:21 Ответить
Нашим СБУ руководит друг детства Зюзи и его соратник Бакланов у которого жена имеет расейский паспорт
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04.11.2020 15:56 Ответить
Це якісь патологічні брехуни!
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04.11.2020 15:05 Ответить
Україна через рішення КС може не отримати в цьому році $ 2,2 млрд від міжнародних партнерів.А для Тупицьких це пофік, він свої питання вирішив. Боже, і коли вже чиновники почнуть ставити державні інтереси вище своїх власних ? Цікаво, що чим чиновник жирніший, чим більшу зарплату отримує (200 тис. грн. на місяць), тим більше паскудять цій державі. Ніяких висновків не зробили після 2014 року, коли державні чиновники колонами здавались москалям.
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04.11.2020 15:08 Ответить
$2,2 млрд от международных партнеров
Звиздюлей от международных друзей вы получите -- бесплатных...
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04.11.2020 15:12 Ответить
Да вы на пиво больше тратите. Не жмитесь.
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04.11.2020 15:32 Ответить
Шариковым пива не подаём!

...вы там фирменные этикеточки на своё пойло клеите -- приятного вам отравления! ...*)
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04.11.2020 15:35 Ответить
Якщо оприлюднити засікрєчені "законом" статки цих рил, може вийти і більша сума.
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04.11.2020 15:16 Ответить
"Давайте поговоримо про вчорашній законопроект, де ви зняли оподаткування офшорних коштів, і держава недоотримає понад 10 млрд дол Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 4927 завдяки вам і вами вчора прийнятими рішеннями. Це цинізм і за цей цинізм ви будете відповідати не тільки по закону, але й перед Богом», - наголосила Федина."
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04.11.2020 15:17 Ответить
А що партєйному керівництву Федини завадило прийняти цей законопроект протягом 2014-2019 років коли воно було при владі і мало більшість в ВР? Чи тоді панамські офшори декого оподатковувати не було потрібно?
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04.11.2020 17:18 Ответить
Что такое 2 млрд. баксов для Украины, по сравнению с "домиком" в оккупированном Крыму для судьи КС Тупицина. Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 4677? В крайнем случае в Крым и поедет
Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 9716
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04.11.2020 15:18 Ответить
Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 9274
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04.11.2020 15:19 Ответить
Когда подаёшь милостыню голодному алкашу, знай -- ты убиваешь его голодом!
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04.11.2020 15:25 Ответить
чудаки..
это Украине надо а не тупицкому..
У него таких лярдов -целый подвал на даче в Крыму
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04.11.2020 15:31 Ответить
А я то думаю, кто это расхерачил экономику, похерил все отношения с инвесторами и кредиторами за 1,5 года...
Это ж не Зеленскому в ЕС сказали "ЕС - не банкомат"?
Это не Зеленского уже полгода постоянно предупреждают, что он нарушает обязательства перед МВФ и ЕС?

Это оказывается КСУ все натворил, а не СН и Зеленский. Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 6861
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04.11.2020 15:34 Ответить
Обойдетесь без взятия долгов,нужны средства - конфискуйте имущество у таких воров как потрох,ахметка и кола,будут у вас средства.
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04.11.2020 15:43 Ответить
Такой большой, а в сказки веришь
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04.11.2020 15:52 Ответить
Марченко щас дотрындится, что та жаба Тупицкий ещё процент от тех двух лярдов потребует
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04.11.2020 15:52 Ответить
Брешет, падла. Никакого отношения к неполучению кредита от МВФ у КС нет. Суть вопроса совсем другая.
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04.11.2020 16:17 Ответить
Чого ви так злякалися? Ви ж вибирали і знали, що якщо що, то Беня "за ценой не постоит" - він дасть. Новінський підкине, а ще може Ахметов не тільки в Донецьк буде все з центра перти, а трішки і тут залишить безкоштовно.Медведчук завжди радий щось дати наріду, якого обдирає і баламутить. Він зразу зробить знижки на газ. І сам Вова зробить знижки на продукти харчування, бачите вже все здешевшало і пройшла епоха бідності. Ви ж не чули від Мосейсучки за пів вареника? А це виходить, що все окей!
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04.11.2020 16:20 Ответить
СН вернули в Украину беню, портнова, бондаренчиху.... пусть еще яника и захарчека вернут, жить станет веселей
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04.11.2020 16:20 Ответить
Я думаю що рішення КС це була розвідка боєм доки можна зайти з МВФ не прокатило тепер йдуть назад але хитро, лишають лазейки для судів
А в той же час газ для населення по 8.8 і плюс транспортування під цей шумок
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04.11.2020 16:49 Ответить
Зачем Украине деньги?

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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04.11.2020 16:50 Ответить
Отакої, як кажуть, хто в***вся... не ті, хто кладучи на Конституцію понаприймали хто зна що, а ті хто на це вказав...
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04.11.2020 17:14 Ответить
Відсутність допомоги від МВФ українці мають подякувати Мертвейчуку і ОПЗЖ, а також підстилкам Коломойші "За майбах", а також "найчеснейшим" суддям КС!!! А також тим,хто голосує за закони проти виводу грошей в оффшори, тобто і БЮТ і що дивно, навіть "Голос" оце так кодло!!!
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04.11.2020 17:23 Ответить
и это правильно....на $2.2 млрд. долг будет меньше
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04.11.2020 19:07 Ответить
 
 