Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Конституционного Суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.
Об этом в колонке заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.
"Госбюджет будет выполнен полностью при условии получения $6.2 млрд заимствований от официальных кредиторов. То есть пока есть фискальный разрыв в $ 3.5 млрд, который должны профинансировать. Страна не может себе позволить потерять эти средства. Скажу лишь, что для государства это критическая необходимость", - заявил Марченко.
Он отметил, что по оценке руководящего звена Всемирного банка, решением КСУ Украина нарушает свои обязательства по программе о многосекторном займе на политику развития (DPL).
"Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 млрд долларов", - написал Марченко.
По словам министра, Украина рискует в 2020 году потерять два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов, а также 600 млн евро в рамках помощи Евросоюза и 350 млн долл. - от Всемирного банка. (в сумме $2,45 млрд. - Ред.)В 2021 году Украина может потерять еще 1,5 миллиарда долл. от МВФ, 600 млн евро от ЕС и 350 млн долл. от Всемирного банка.
"К примеру, уже почти готов к заключению проект с МБРР о противодействии в Украине COVID-19 объемом $300 млн в рамках программы "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Переговоры по подписанию запланированы на 16 ноября, а одобрение Бордом Всемирного Банка - на 11 декабря. Впрочем, из-за решения КСУ эти вопросы заблокированы", - рассказал министр.
"Развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры - ключевое условие всех международных финансовых программ, начиная с 2014-го. Поэтому сейчас существует риск требований досрочного возврата выделенных средств. Это - около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС", резюмировал Марченко.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
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на самом деле это то, чего хочет вовка-шмаркля и 73% зебилов: помнится, в "слуге урода" вовка-шмаркля "гордо посылал" МВФ в *опу... под радостные истерики ватников.
Собственно, для того и подняли цены на газ и комуналку.. и это только начало
ваш папик
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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Меньше воровать нужно из бюджета, тогда займы и не нужны будут.
А если так оставить всё как сейчас, то и 2 млрд. долларов не помогут, и даже 10 млрд. не помогут.
Ибо все займы будут идти как в бездонную бочку, в карманы чиновников и олигархов. Простые граждане как ничего хорошего не видели от этих займов так и не увидят. Только лишь дети и внуки их будут расплачиваться по этим займам.
Опять врали.
Тільки вигрібають з кишень.
"прАстой" парень, ломясь во власть, обещал молочные реки, кисельные берега, бой коррупционерам, преодоление бедности.
А на деле только ухудшает положение бедных, стал выгребать из их карманов не 15% за комунуслуги, как было по субсидии при "мародерах", а 20% небольших зарплат и пенсий малоимщих граждан.
Цены на продукты и лекарства растут.
И вообще, прАстой парень передумал, 5 000 грн. это не бедность, но папане своему пожизненную стипендию подкинул долларовый миллионер.
МВФ послал вас на хутор бабочек ловить уже после махинаций с руководством НБУ.
Это было задолго до демарша КСУ.
А чому у вересні, жовтні не отримали???
Може з за рішень бубочки, стосовно нацбанку, опозиції???
и вам не страшно за будущее, ПАНОВЕ?
Звиздюлей от международных друзей вы получите -- бесплатных...
...вы там фирменные этикеточки на своё пойло клеите -- приятного вам отравления! ...*)
это Украине надо а не тупицкому..
У него таких лярдов -целый подвал на даче в Крыму
Это ж не Зеленскому в ЕС сказали "ЕС - не банкомат"?
Это не Зеленского уже полгода постоянно предупреждают, что он нарушает обязательства перед МВФ и ЕС?
Это оказывается КСУ все натворил, а не СН и Зеленский.
А в той же час газ для населення по 8.8 і плюс транспортування під цей шумок
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/