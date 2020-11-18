Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 один миллиард гривен на закупку 2 млн быстрых тестов, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство Украины планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще 1 миллиард гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК- Украина, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, быстрые тесты позволят получать результат уже спустя несколько часов.
"Еще 1 млрд грн был выделен из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить через несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Шмыгаль.
Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных коек кислородом.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине добавят новые методы диагностики коронавируса. Будут использовать метод ПЦР и быстрые тесты для выявления антигена. При этом с помощью быстрых тестов хотят проводить до 1 миллиона тестирований в месяц.
Пожалуйста, подождите...
Шмыгали-стебановы выпали бы в осадок.
Они издеваются - мну дохлого повезут на кладбище на еле проналоженной дооге - это круто же, не?
в пропорции, если как на них - то у нас с пол-млн. зараженных, а лысое чмо бе-бе-бе-кает о том шо в день будем тестировать к марту(или к кому его послали, к Февралю что ли?) 75000 чел.(холопов)
Мне бабка какая-то на дороге грит - газ, вот говорил Петрович(не запомнил кто) будет по 8грн., надо гнать зелю мол.... я на пару сек. завис и грю - каков народ = такая и власть, она не поняла и дальше свое - но они мол озверели. Я такой -
Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.
Тесты показывают результат уже через 15 минут.
Их общая стоимость составляет 57000000 евро.
Тестирование планируют повторить, чтобы выявить тех, у кого результат был отрицательным по ошибке.
Участие в тестировании обязательно.
Теперь считаем 57 млн./13 млн. =4,3 евро за тест. В три раза дешевле, шмырь алло
Лікарів тре тестувати раз, або два на тиждень...
Теж саме вчителів, поліціянтів...
Напередодні планової операції...
Перед випискою...
А вони витратили на асфальт... І сериальчики...
А де ділись ті безкоштовні мільйони тестів, про які так голосно розповідав Додік?