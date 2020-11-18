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Новости Политика Украины
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Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 один миллиард гривен на закупку 2 млн быстрых тестов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 один миллиард гривен на закупку 2 млн быстрых тестов, - Шмыгаль

Правительство Украины планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще 1 миллиард гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК- Украина, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, быстрые тесты позволят получать результат уже спустя несколько часов.

"Еще 1 млрд грн был выделен из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить через несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных коек кислородом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине добавят новые методы диагностики коронавируса. Будут использовать метод ПЦР и быстрые тесты для выявления антигена. При этом с помощью быстрых тестов хотят проводить до 1 миллиона тестирований в месяц.

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Топ комментарии
+3
500 грн. за один тест? Это что, означает что какая-то зелёная сволочь купит виллу где-нибудь в Италии???
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04.11.2020 15:01
+2
По самым скромным расчётам.
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04.11.2020 15:07
+2
Я представляю какой дербан идет денег с етого ковид-фонда. Никто же и никогда не проверит какие, сколько и куда ети все *тесты* ушли. Бери сколько хочешь и списывай любые цифры
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04.11.2020 15:08
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500 грн. за один тест? Это что, означает что какая-то зелёная сволочь купит виллу где-нибудь в Италии???
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04.11.2020 15:01 Ответить
По самым скромным расчётам.
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04.11.2020 15:07 Ответить
Треба і в нас закривати школи як у Польші: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 17:01 Ответить
...виллы в Италии за гривни не продаются... ...кстати...
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04.11.2020 15:09 Ответить
Фил, почитай шо в Словакии тестанули половину почти населения за 1 день и получили из 2.3млн. народу - 25к. зараженных = если бы тут так?
Шмыгали-стебановы выпали бы в осадок.
Они издеваются - мну дохлого повезут на кладбище на еле проналоженной дооге - это круто же, не? Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 один миллиард гривен на закупку 2 млн быстрых тестов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2253
в пропорции, если как на них - то у нас с пол-млн. зараженных, а лысое чмо бе-бе-бе-кает о том шо в день будем тестировать к марту(или к кому его послали, к Февралю что ли?) 75000 чел.(холопов)
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04.11.2020 15:11 Ответить
Погуглите iChroma II сколько можно закупить на эти деньги
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04.11.2020 15:14 Ответить
Щоб прийняти це рішення ЗЕбілам треба було дочекатись майже 10 000 захворілих за добу?!? Коли ви вже нажретесь, кРадуцькі?!?
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04.11.2020 15:08 Ответить
Кстати, тот, о ком писали, зам как там.... ГУР - угробил 200 рабов, но призначили, то есть назначили, пофиг шо смешно показывал паспорт жены.... ну, это видеть было надо если видел вы. дануна.
Мне бабка какая-то на дороге грит - газ, вот говорил Петрович(не запомнил кто) будет по 8грн., надо гнать зелю мол.... я на пару сек. завис и грю - каков народ = такая и власть, она не поняла и дальше свое - но они мол озверели. Я такой - Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5537
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04.11.2020 15:15 Ответить
Я представляю какой дербан идет денег с етого ковид-фонда. Никто же и никогда не проверит какие, сколько и куда ети все *тесты* ушли. Бери сколько хочешь и списывай любые цифры
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04.11.2020 15:08 Ответить
а я скажу; продадуть і не заплачуть, бо і так все хйово. тут впершу чергу потрібно ******* зеленого клоуна, може дійде, хоча маю сумніви
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04.11.2020 15:34 Ответить
Где планируете, что и когда. Маск на Марс планирует. Йельский университет тестирует по 2 бакса за тест. Может у вас круче тесты. Название напишите, заботливые наши
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04.11.2020 15:26 Ответить
Из интервью Богданаhttps://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/4/7272283/

Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.
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04.11.2020 15:35 Ответить
закупит 13000000 быстрых тестов на коронавирус. В то же время население Словакии составляет 5,5 миллиона человек.
Тесты показывают результат уже через 15 минут.
Их общая стоимость составляет 57000000 евро.
Тестирование планируют повторить, чтобы выявить тех, у кого результат был отрицательным по ошибке.
Участие в тестировании обязательно.
Теперь считаем 57 млн./13 млн. =4,3 евро за тест. В три раза дешевле, шмырь алло
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04.11.2020 15:36 Ответить
Що таке 2 мильйони тестів, якщо нас 40 мільйонів???
Лікарів тре тестувати раз, або два на тиждень...
Теж саме вчителів, поліціянтів...
Напередодні планової операції...
Перед випискою...
А вони витратили на асфальт... І сериальчики...
Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9291
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04.11.2020 17:17 Ответить
Вакцину против вируса не выгодно делать. Производители тестов обеспечили себя стабильным потоком денег.
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04.11.2020 17:30 Ответить
шо, неужто из ковидного фонда что-то перепадет и медицине?
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04.11.2020 18:12 Ответить
Во размах.! Я могу взять частями , но мне надо все и сразу!...
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04.11.2020 18:25 Ответить
Шо, Апять???

А де ділись ті безкоштовні мільйони тестів, про які так голосно розповідав Додік?
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04.11.2020 18:51 Ответить
Для АТОшників 100 тсяч, для реабілітації. Путівка на 21 день-15 тисяч. Порахуйте. Тести як водичка , бістро 0.
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04.11.2020 20:11 Ответить
 
 