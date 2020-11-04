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Новости Политика Украины
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КС (1011) электронное декларирование (522) НАПК (624)

Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК

Из-за решения Конституционного Суда Украины, признавшего неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции", а также отменившего уголовную ответственность за декларирование неправдивой информации, тысячи нарушителей останутся безнаказанными за неправдивую информацию в своих электронных декларациях.

Об этом заявляют в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ.

"Требуя большей независимости судебной ветви власти, КСУ посягнул на полномочия ветви законодательной. Конечно, это осложняет ситуацию с поиском реально работающих решений. Я искренне надеюсь, что законодатели смогут найти мудрый подход, и работа НАПК будет восстановлена как можно скорее", - цитирует председателя НАПК Александр Новиков пресс-служба агентства в среду.

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Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию.

По сообщению пресс-службы, сейчас НАПК не может принять для рассмотрения сообщения от граждан о фактах коррупции. А текущие дела, в которых фигурируют чиновники в коррупционных делах, уже стали закрываться. Например, суд "простил" экс-главе Запорожской ОГА не внесение им в декларацию 35 млн грн.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

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Топ комментарии
+5
Притягнути суддів к.с за зраду. Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК - Цензор.НЕТ 4177
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04.11.2020 15:18
+4
значит, нужно менять Конституцию. И убирать вообще КС. Хватит ВС.
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04.11.2020 15:30
+2
Между прочим, благодаря решению КС, начали закрывать дела по недостоверному декларированию. Вот, например, дело Брыля "Брыль не внёс в электронные декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права". И вот, чем все закончилось, 2 дня назад: Закрыто первое дело о недостоверном декларировании, в связи с решением КСУ об отмене такой ответственности Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3794
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04.11.2020 15:35
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восстановление антикоррупционной системы
-- это система антикоррупционного восстановления...
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04.11.2020 15:15 Ответить
Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию. (c)

Шо за бред? КС говорит "Миша, всё х**ня, переписывай!". А НАПК говорит "нихрена слуги урода переписывать не будут, мозгов не хватит... И нам вообще-то нравится беззаконие".
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04.11.2020 15:16 Ответить
в законі не ''неправдивої'' а ''завідомо неправдивої''------он і гравець на піаніно сказав,що він не завідомо (ЗАВІДОМО, присл., рідко. Наперед, заздалегідь)------не оприлюднив інформацію про свої статки,а просто забув,що вони в нього є.І що сказало наше доблесне населення------всі мають право на помилку-----куролесь і далі вова.
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04.11.2020 16:49 Ответить
Притягнути суддів к.с за зраду. Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК - Цензор.НЕТ 4177
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04.11.2020 15:18 Ответить
Конституция четко говорит, что решения КСУ окончательны и не подлежат изменению.
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04.11.2020 15:22 Ответить
значит, нужно менять Конституцию. И убирать вообще КС. Хватит ВС.
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04.11.2020 15:30 Ответить
Для этого за поправки должно голосовать конституционное большинство, чего тоже сейчас нет.
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04.11.2020 16:07 Ответить
Зробили з кінченого і купленого з потрохами алкаша професора Моріарті!))) Ату його!!! Агов палити шини під його хатою!!! Країною керує циркова трупа клоунів.
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04.11.2020 15:22 Ответить
Между прочим, благодаря решению КС, начали закрывать дела по недостоверному декларированию. Вот, например, дело Брыля "Брыль не внёс в электронные декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права". И вот, чем все закончилось, 2 дня назад: Закрыто первое дело о недостоверном декларировании, в связи с решением КСУ об отмене такой ответственности Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3794
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04.11.2020 15:35 Ответить
кстати - трохи напомню- брыль есть генерал сбу... инфа к розмыслам....(((
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04.11.2020 23:42 Ответить
Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию.
------------------
Т.е. никто не собирается взяться за доказывание предвзятости, корысных побуждений, скрытых личных мотивов судей КС при вынесении решения, что развалить это решение, да?
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04.11.2020 15:42 Ответить
є пропозиція наухй і НАПК! державна зрада, там всі ж свої чорти сидять, нагадати?
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04.11.2020 15:47 Ответить



Половец Петков

@_Petko_777

·1 ч

Путин против Порошенко
Зеленский против Порошенко
Свобода против Порошенко
Шарий против Порошенко
Медведчук против Порошенко
Вакарчук против Порошенко
Тимошенко против Порошенко
----------------------------------------------
Тогда я-за.
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04.11.2020 16:00 Ответить
Стесняюсь спросить а скольких уже наказали кого и на сколько?
Потому как сильно этот Новик мутит, то надо состав срочно менять, то решение...простой вопрос если все срочно....разогнать можно за день, а собрать новый сколько лет займет?!?
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04.11.2020 16:28 Ответить
по цьому закону було за 5 чи 6 років засуджено чотирьох.Намагалися 1000.Але закон написано так,що вони відмазалися.Докладніше можна почути тіт-----''''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''-----шукайте в гуглі.
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04.11.2020 16:53 Ответить
Та воно *правове* для них самих.
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04.11.2020 20:50 Ответить
многие головатые знали что КС - кодло сепарское и тем не менее не сдали официально никого в сбу, потому что ворон ворону...тем более на таком хлебном месте
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04.11.2020 17:05 Ответить
 
 