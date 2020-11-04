Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК

Из-за решения Конституционного Суда Украины, признавшего неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции", а также отменившего уголовную ответственность за декларирование неправдивой информации, тысячи нарушителей останутся безнаказанными за неправдивую информацию в своих электронных декларациях.

Об этом заявляют в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ.

"Требуя большей независимости судебной ветви власти, КСУ посягнул на полномочия ветви законодательной. Конечно, это осложняет ситуацию с поиском реально работающих решений. Я искренне надеюсь, что законодатели смогут найти мудрый подход, и работа НАПК будет восстановлена как можно скорее", - цитирует председателя НАПК Александр Новиков пресс-служба агентства в среду.

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Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию.

По сообщению пресс-службы, сейчас НАПК не может принять для рассмотрения сообщения от граждан о фактах коррупции. А текущие дела, в которых фигурируют чиновники в коррупционных делах, уже стали закрываться. Например, суд "простил" экс-главе Запорожской ОГА не внесение им в декларацию 35 млн грн.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.