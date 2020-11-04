Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Из-за решения Конституционного Суда Украины, признавшего неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции", а также отменившего уголовную ответственность за декларирование неправдивой информации, тысячи нарушителей останутся безнаказанными за неправдивую информацию в своих электронных декларациях.
Об этом заявляют в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ.
"Требуя большей независимости судебной ветви власти, КСУ посягнул на полномочия ветви законодательной. Конечно, это осложняет ситуацию с поиском реально работающих решений. Я искренне надеюсь, что законодатели смогут найти мудрый подход, и работа НАПК будет восстановлена как можно скорее", - цитирует председателя НАПК Александр Новиков пресс-служба агентства в среду.
Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию.
По сообщению пресс-службы, сейчас НАПК не может принять для рассмотрения сообщения от граждан о фактах коррупции. А текущие дела, в которых фигурируют чиновники в коррупционных делах, уже стали закрываться. Например, суд "простил" экс-главе Запорожской ОГА не внесение им в декларацию 35 млн грн.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
-- это система антикоррупционного восстановления...
Шо за бред? КС говорит "Миша, всё х**ня, переписывай!". А НАПК говорит "нихрена слуги урода переписывать не будут, мозгов не хватит... И нам вообще-то нравится беззаконие".
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Т.е. никто не собирается взяться за доказывание предвзятости, корысных побуждений, скрытых личных мотивов судей КС при вынесении решения, что развалить это решение, да?
Половец Петков
@_Petko_777
·1 ч
Путин против Порошенко
Зеленский против Порошенко
Свобода против Порошенко
Шарий против Порошенко
Медведчук против Порошенко
Вакарчук против Порошенко
Тимошенко против Порошенко
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Тогда я-за.
Потому как сильно этот Новик мутит, то надо состав срочно менять, то решение...простой вопрос если все срочно....разогнать можно за день, а собрать новый сколько лет займет?!?