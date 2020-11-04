На Львовском форуме по безопасности будут формировать стратегию поведения в Черном море

9 ноября начнется Львовский форум 2020 - ежегодное международное экспертное событие в сфере международной безопасности. Форум в этом году пройдет 9-14 ноября в формате онлайн марафона, на котором вместо привычного обмена мнениями эксперты попытаются выйти на общие решения.

Как найти утраченные ценности международного мирового порядка? Может ли новая модель сотрудничества между странами Черного моря стать защитой от дальнейшей агрессии России в регионе? Может ли защита человеческой информационной идентичности стать новой общей ценностью? На все эти вопросы будут искать ответ эксперты во время нынешнего Львовского форума безопасности.

"Львовский форум по безопасности остается уникальной площадкой, способной творить новые смыслы и знания. За три года работы форум сгенерировал целый ряд идей, которыми пользуются эксперты, журналисты и политики. В этом году говорим о безопасности сквозь призму ценностей. И я убеждена, что эта дискуссия порождает неожиданные, но практические решения", - отметила сопредседатель Львовского форума по безопаснсоти экс-вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.

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Коротко о программе нынешнего форума:

9 ноября - говорим о том, являются ли вызовы 2020 уникальными для человечества, и что из человеческого опыта нам понадобится для преодоления последствий.

10-11 ноября - говорим о модели безопасности для Черноморского региона. Будут представители всех стран региона (кроме России). Модераторы: генерал-лейтенант (в отставке), бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе и сопредседатель Львовского форума по безопасности Бен Ходжес и главный редактор издания UA: Ukraine Analytica Анна Шелест.

12 ноября - публичное интервью генерала Бена Ходжеса о результатах работы их группы. Своеобразный крэш-тест жизнеспособности наработанных рекомендаций.

13-14 ноября - моделирование инструментов для защиты от информационного беспредела.

Несмотря на то, что участники не смогут физически приехать во Львов для участия в форуме, организаторы приглашают всех желающих к участию, ведь темы, которые будут обсуждаться касаются не только экспертов и политиков, но и обычных граждан. В рамках онлайн-марафона можно послушать международных и украинских экспертов, задать вопросы и получить ответы по актуальным темам.

Ознакомиться подробнее с программой и спикерами Lviv Security Forum, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте форума: https://www.lvivsecurityforum.org/.