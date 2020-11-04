Украине необходима реформа системы охраны труда: нужно имплементировать европейские стандарты, - координатор проекта ЕС МОТ Сантуш

Украина вплотную приблизилась к действенным реформам в системе охраны труда. В рамках проекта ЕС МОТ сейчас нарабатываются проекты законов, которые помогут защитить жизнь и здоровье работников в нашей стране.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, пишет OBOZREVATEL.

Сейчас, по словам корреспондента, Украина проходит этап имплементации уже принятых директив ЕС по охране труда в украинское законодательство.

"Мы делаем все, что можно: разъясняем международные стандарты, помогаем писать проекты законов, обучаем оценке рисков. И, конечно, теперь Украина должна сделать свою часть работы. Мы видим, что сейчас как раз подходящий момент, сформировалась критическая масса специалистов, которые понимают, что европейский стандарт имеет смысл. И он должен быть имплементирован", - пояснил Антониу Сантуш, национальный координатор проекта ЕС МОТ.

Главным следствием внедрения европейских стандартов охраны труда в Украине, по прогнозам экспертов, должно стать предупреждение проблем на производствах, а не устранение их последствий, как в основном происходит сейчас.

"Философия европейская показывает, что оценка рисков и опасностей должна быть нацелена на то, чтобы управлять этими процессами. То есть не принимать, на первом месте - не принимать риск, а это значит отказаться от работ и услуг, которые несут угрозы жизни и здоровью человека. Все. У нас есть и современные европейские компании, которые действительно могут служить для нас образцом, и они именно такими служат", - убежден Дмитрий Матвийчук, эксперт, главный редактор журнала "Охрана труда".

Сейчас ближе всего к европейским стандартам охраны труда приблизились крупные предприятия традиционно высокотравматичных горнорудной, нефтегазодобывающей отраслей и химической металлургии. В этих отраслях, как признают международные эксперты, меры по повышению безопасности труда начали внедрять, не дожидаясь утверждения новых стандартов на государственном уровне.

Как сообщалось, в октябре 2020 года украинская группа компаний "Метинвест" победила в ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда. "Метинвест" стал лучшим в номинации "Программа изменений года".