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Новости Политика Украины
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Украине необходима реформа системы охраны труда: нужно имплементировать европейские стандарты, - координатор проекта ЕС МОТ Сантуш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине необходима реформа системы охраны труда: нужно имплементировать европейские стандарты, - координатор проекта ЕС МОТ Сантуш

Украина вплотную приблизилась к действенным реформам в системе охраны труда. В рамках проекта ЕС МОТ сейчас нарабатываются проекты законов, которые помогут защитить жизнь и здоровье работников в нашей стране.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, пишет OBOZREVATEL.

Сейчас, по словам корреспондента, Украина проходит этап имплементации уже принятых директив ЕС по охране труда в украинское законодательство.

"Мы делаем все, что можно: разъясняем международные стандарты, помогаем писать проекты законов, обучаем оценке рисков. И, конечно, теперь Украина должна сделать свою часть работы. Мы видим, что сейчас как раз подходящий момент, сформировалась критическая масса специалистов, которые понимают, что европейский стандарт имеет смысл. И он должен быть имплементирован", - пояснил Антониу Сантуш, национальный координатор проекта ЕС МОТ.

Главным следствием внедрения европейских стандартов охраны труда в Украине, по прогнозам экспертов, должно стать предупреждение проблем на производствах, а не устранение их последствий, как в основном происходит сейчас.

"Философия европейская показывает, что оценка рисков и опасностей должна быть нацелена на то, чтобы управлять этими процессами. То есть не принимать, на первом месте - не принимать риск, а это значит отказаться от работ и услуг, которые несут угрозы жизни и здоровью человека. Все. У нас есть и современные европейские компании, которые действительно могут служить для нас образцом, и они именно такими служат", - убежден Дмитрий Матвийчук, эксперт, главный редактор журнала "Охрана труда".

Сейчас ближе всего к европейским стандартам охраны труда приблизились крупные предприятия традиционно высокотравматичных горнорудной, нефтегазодобывающей отраслей и химической металлургии. В этих отраслях, как признают международные эксперты, меры по повышению безопасности труда начали внедрять, не дожидаясь утверждения новых стандартов на государственном уровне.

Как сообщалось, в октябре 2020 года украинская группа компаний "Метинвест" победила в ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда. "Метинвест" стал лучшим в номинации "Программа изменений года".

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Топ комментарии
+3
Начните с имплементации зарплат , суки .
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04.11.2020 15:44
+1
Ага, а оборудование древнее кто реформировать будет ?
Месные ОТ только видимость деятельности создают ...
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04.11.2020 15:32
+1
Какие работники,все работники в Европе,остались инвалиды и старики,нам нужна борьба с коррупцией,справедливые законы и честные судьи,инспекторов труда - взяточников у нас уже выше нормы.
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04.11.2020 15:50
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Ага, а оборудование древнее кто реформировать будет ?
Месные ОТ только видимость деятельности создают ...
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04.11.2020 15:32 Ответить
Оборудование может быть любое, но что делать с человеческим "ай, тут сокращу путь", "да ну нафиг использовать сизы" и т.д.? Ведь это сплошь и рядом.
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04.11.2020 19:22 Ответить
На ахметку, ровняйсь, смирно!
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04.11.2020 15:36 Ответить
Хорошая идея, давно пора!
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04.11.2020 15:39 Ответить
Начните с имплементации зарплат , суки .
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04.11.2020 15:44 Ответить
... нужно имплементировать европейские стандарты... А нахера имплементировать чужое если Украина победила в конкурсе Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда. https://censor.net/ru/news/3229025/ukrainskaya_kompaniya_metinvest_pobedila_v_mejdunarodnom_konkurse_po_effektivnosti_ohrany_truda
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04.11.2020 15:48 Ответить
Затем, что в Украине много разных компаний и много людей трудится на производствах.
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04.11.2020 19:23 Ответить
Ну и?...
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04.11.2020 20:24 Ответить
халявщики лезут со всех щелей, идите работать дармоеды
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04.11.2020 15:48 Ответить
Какие работники,все работники в Европе,остались инвалиды и старики,нам нужна борьба с коррупцией,справедливые законы и честные судьи,инспекторов труда - взяточников у нас уже выше нормы.
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04.11.2020 15:50 Ответить
"Охрану труда" - это типа меня уставшего сорока пятилетнего примут на не сложную роботу что бы я с голоду не помер и будут охранять? Ох уж эти популисты-брехуны.
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04.11.2020 15:52 Ответить
Объявление во дворе, Одесса.
"Требуется специалист без опыта работы"
Україні необхідна реформа системи охорони праці: потрібно імплементувати європейські стандарти, - координатор проєкту ЄС МОП Сантуш - Цензор.НЕТ 1810
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04.11.2020 15:55 Ответить
Подходы к работе советские,,давай,давай,,.
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04.11.2020 16:00 Ответить
Тут ещё вопрос в том, что у нас рабочие и сами нередко игнорируют технику безопасности. Так что тут бы ещё поменять отношение людей к собственной безопасности.
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04.11.2020 19:21 Ответить
Может хватит уже реформ Украине. Сперва научитесь выполнять то, что уже есть и прописано, а потом уже беритесь своими кривыми рученками что-то ломать. Совок пол мира кормил с "плохими" правилами, а вы засрались с реформами считай в один миг.
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04.11.2020 20:02 Ответить
 
 