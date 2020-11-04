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СБУ просит СНБО снять санкции с "Массандры", зарегистрированной на материковой части Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ просит СНБО снять санкции с "Массандры", зарегистрированной на материковой части Украины

В Службе безопасности Украины утверждают, что "подняли вопрос" о снятии санкций с предприятия "Массандра", которое после оккупации Крыма перерегистрировалось на материковой части Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на информационный запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Инициировано продление действия санкции в отношении российских предприятий, которые действуют в АР Крым, нарушая законодательство Украины. В то же время, подразделениями СБ Украины поднят вопрос по поводу отмены санкций с упомянутых украинских предприятий, которые фактически осуществляют деятельность на подконтрольной Украине территории, в частности ГК "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", - говорится в ответе СБУ.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины до этого в ответ на информационный запрос Крым.Реалии сообщили, что могут отменить санкции, если СБУ направит им такое предложение.

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Издание напоминает, что в мае 2017 года на предприятие "Массандра", которое находится в Крыму, были наложены санкции Украины. Однако под них попала и "Массандра", перерегистрировавшаяся на материковой части Украины.

Российский парламент Крыма 27 мая 2020 года внес винзавод "Массандра" в "объекты, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество". В подконтрольном Кремлю Министерстве имущественных и земельных отношений полуострова тут же указали на то, что "в настоящее время" не собираются приватизировать винзавод.

После оккупации Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединения "Массандра", собственником которого является Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина Украины.

В марте 2014 года в оккупированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Также читайте: Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда

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Топ комментарии
+12
Ну, а где виноградники? Где производственные мощности?
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04.11.2020 15:34
+9
Знак питання можна не ставити. Це вже запрацювала "кацапо- пліснява платформа по криму".
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04.11.2020 15:36
+7
"У цій новині прекрасне все" (с)

1. Головне завдання СБУ при Баканові - контроль за виноробством в Україні.
2. Не миттям так катанням кримські та донецько-луганські колаборанти намагаються впихати свій ширпотреб під виглядом українських товарів.
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04.11.2020 15:36
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Правила форума Совет форумчан
Ну, а где виноградники? Где производственные мощности?
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04.11.2020 15:34 Ответить
Знак питання можна не ставити. Це вже запрацювала "кацапо- пліснява платформа по криму".
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04.11.2020 15:36 Ответить
Якраз ні... Люди виїхали з Криму і почали бізнес з нуля!
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04.11.2020 15:38 Ответить
І за 6 років виростили виноградники та налагодили виробництво вина?
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04.11.2020 15:39 Ответить
Ні, викупили чиєсь підприємство...
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04.11.2020 15:42 Ответить
так а где растёт тот виноград ?

это главный вопрос.
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04.11.2020 15:45 Ответить
Де завгодно. Більше 90% вина зараз роблять із винного концентрату.
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04.11.2020 15:56 Ответить
Одесская область... Это есть в материалах Крым реалии... Директор Массандры в 14-м успел вывезти уставную документацию этого предприятия...
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04.11.2020 17:06 Ответить
Я бы в этом вопросе не рубил с плеча. Вполне может оказаться, что их виноградники и так где-то под Херсоном были.
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04.11.2020 15:50 Ответить
Увы, в Крыму, огромные площади
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04.11.2020 16:31 Ответить
СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України - Цензор.НЕТ 7998
Интересно как там они без пресной воды. Переключились на производство стекломоя?
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04.11.2020 17:22 Ответить
Так чому тоді піднялося питання про санкції?
Проти херсонської фірми не можливі були санкції.
А от проти кримської - навпаки.
Тут щось не чисте...
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04.11.2020 15:44 Ответить
В Херсонській обл. все - власників Масандри кацапи виперли з Криму, а їх завод націоналізували... Вони переїхали сюди і зареєструвалися у нас. Коктебель, між іншим, так само...
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04.11.2020 15:37 Ответить
А где оно ведет хозяйственную деятельность?
Из статьи не понять
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04.11.2020 15:35 Ответить
В Херсонській обл. - власники Масандри не підтримали анексію і тому кримський завод у них віджали!
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04.11.2020 15:37 Ответить
І СНБО ввів проти херсонської фірми санкції? - Не вірю...
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04.11.2020 15:45 Ответить
Вот крым реалии на эту тему... Рукожопов и у нас хватает... https://www.youtube.com/watch?v=nylTdLo73Ig&t=283s
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04.11.2020 17:11 Ответить
и где они берут виноград
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04.11.2020 15:51 Ответить
покупают. А где они должны брать?
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04.11.2020 16:25 Ответить
"У цій новині прекрасне все" (с)

1. Головне завдання СБУ при Баканові - контроль за виноробством в Україні.
2. Не миттям так катанням кримські та донецько-луганські колаборанти намагаються впихати свій ширпотреб під виглядом українських товарів.
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04.11.2020 15:36 Ответить
но самое прекрасное - это комментаторы, которые "не в курсе но прокомментирую".
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04.11.2020 16:26 Ответить
Баканав -православний рускій чорт.
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04.11.2020 15:38 Ответить
СБУ просит СНБО снять санкции с "Массандры", зарегистрированной на материковой части Украины - Цензор.НЕТ 358
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04.11.2020 15:48 Ответить
Я бы понял, ЖКО местное попросило. Но СБУ - какое отношение к подобным вопросам?
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04.11.2020 15:50 Ответить
Создать Баканову Удобства
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04.11.2020 15:52 Ответить
а які інтереси в СБУ в данному виипадку? що так радісно підняли таку тему? занесли сумку?
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04.11.2020 15:53 Ответить
А чим ще має займатися СБУ?
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04.11.2020 16:06 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%C2%BB

одне з найбільших підприємств України та Європи

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)

одно из крупнейших предприятий..... снг .......... а шо ето такое снг ??? Украины там не было на

сколько я помню........
https://ru.krymr.com/a/28050994.html

На самом деле, многие вина, которые назывались крымскими, производились из одесского виноматериала.

ну если всё так как написоно то.... как бе да.... санкции не к предприятию работающему на кон
тролируемой территории а только к крымскому отжатому а что происходит на самом деле.....
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04.11.2020 16:07 Ответить
Де БАБЛО, там СБУ!
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04.11.2020 16:11 Ответить
а если тетя Неля Штепа поможет Аксенову с украинским гражданством. с него тоже санкции снимут?
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04.11.2020 16:14 Ответить
Якщо знімуть санкції з "Масандри", то автоматично знімуться санкції не тільки з тою Масандрою, котра перереєструвалась в Україні, а й з кацапської Масандри.
Хитрі, суки. Вони так думають, що хитрі.
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04.11.2020 16:17 Ответить
Ну воно начебто перереєструвалось, але вин як не було в гіпермаркетах так і нема. На поличках виключно сухі та напівсолодкі здебільшого імпортні, десертні та лікерні відсутні. До сих пір не зробили хоча б приблизний аналог Бастардо, Мускат Білий Червоного Каменю, Ай Серез, Південний Южнобережний, Кокур Сурож, та десятки інших. З імпортних найближчих за смаком один раз зустрічав французьске Піно де Шарант, але там досить сильний неприємний смак коньяку, (інша технологія) та й ціна кусача. Тобто жодного пристойного замінника відчизняному Піно Грі так і не з'явилось. Дивна річ, ринок є, попит є, але наповнення ринку відсутнє.

Ця перереєстрація окозамилювання, чисто росіянам нерви псувати по судах, а жодної лінії виробничої не побудували.
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04.11.2020 16:17 Ответить
Вино у них нормальное после перерегистрации. Даю добро!
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04.11.2020 16:24 Ответить
схуали???
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04.11.2020 17:07 Ответить
Это на суахили ? СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України - Цензор.НЕТ 9722
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04.11.2020 17:33 Ответить
Кто не понял о чем речь и пытается комментировать... Посмотрите материал Крым Реалии на эту тему... https://youtu.be/nylTdLo73Ig
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04.11.2020 17:16 Ответить
ФСБУ вже навіть лахудр по борделях не ловить - ніколи. Воно занялось вінодєлієм..
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04.11.2020 18:26 Ответить
ну должен же быканов бабло отбить, не зря же его по квоте назначили и сразу цельного лейтенанта дали...
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05.11.2020 04:43 Ответить
 
 