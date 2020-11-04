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коррупция (3788) опрос (982)

47% украинцев не видят улучшений в борьбе с коррупцией, 34% говорят об ухудшении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

47% украинцев не видят улучшений в борьбе с коррупцией, 34% говорят об ухудшении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Почти половина украинцев не замечают положительных сдвигов в борьбе с коррупцией в государстве за последний год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-3 ноября социологической группой "Рейтинг".

Оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией на протяжении последнего года, 47% опрошенных не увидели сдвигов, 34% - считают, что ситуация ухудшилась, 14% - увидели позитивные изменения.

47% украинцев не видят улучшений в борьбе с коррупцией, 34% говорят об ухудшении, - опрос Рейтинга 01

Согласно исследованию, индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшился по сравнению с 2019 годом.

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Опрос был проведен 2-3 ноября 2020 года. В нем приняли участие граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2 000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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Топ комментарии
+22
Ну причём здесь Зеленский?
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04.11.2020 15:45
+17
При Петрі було погано, а зараз ще погіршало ?
Як же так, зелені ???
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04.11.2020 15:49
+15
Клятий Порошенко . . .
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04.11.2020 15:48
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А где те 53 (или, может, 73 47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4313 ) % , к-рые видят улучшение???
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04.11.2020 16:36 Ответить
графики указывают на улучшение с 2018 года.
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04.11.2020 16:37 Ответить
47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5698
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04.11.2020 16:43 Ответить
хуже не будет!
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04.11.2020 16:46 Ответить
Зеленский, как ручной президент Коломойского - это апогей коррупции.

Раньше такое только в африканских недостранах было возможно.
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04.11.2020 16:47 Ответить
Порох опять Зеле в штаны насрал, ну что за человек?
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04.11.2020 17:10 Ответить
Не видят потому что весной 19 го 73 % слепых,глухих,дурных,наивных,захотели тоже править.
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04.11.2020 17:17 Ответить
О какой борьбе с коррупцией вы говорите? Да никакой борьбы и в помине нету, если в ВР полно коррупционеров, то кто с ней будет бороться?
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04.11.2020 18:06 Ответить
Какой борьбе с коррупцией?
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04.11.2020 18:44 Ответить
Ну чим не досягнення Янелоха? 47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4499
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04.11.2020 18:59 Ответить
На 34% хуже чем при Порошенку.
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04.11.2020 21:28 Ответить
Навіщо такі дурниці у людей запитувати?
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05.11.2020 01:52 Ответить
Есть люди, которые не способны осознать то, что наказание является механизмом наставления человека на путь, ведущий на познания Истины. Такие люди, как правило, живут по принципу: "Рыбка ищет, где глубже, а человек - где лучше!" Поэтому, всякое притеснение со стороны гражданского общества, или же со стороны властей, такие люди воспринимают как посягательство на их "законные" человеческие права и свободы, которые Запад настойчиво навязывает всему миру. Являясь, по сути, злейшими врагами становления любого гражданского общества, такие люди должны жить за его пределами, то есть, с такими людьми необходимо разговаривать на понятном для их языке. Ибо язык разума для таких людей недоступен.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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05.11.2020 15:34 Ответить
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