Суд по делу МН17: Защита обвиняемого Пулатова хочет допросить "многих экспертов", делавших выводы о "Буке"

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит очередное судебное заседание по делу МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, информирует Цензор.НЕТ.

Слово взяла защита одного из четырех обвиняемых, подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова и отметила, что хочет допросить многих экспертов относительно проведенных ими исследований, в частности выявленных элементов, свидетельствующих о сбивании МН17 "Буком". А также экспертов, которые делали доклады и выводы относительно типа и места запуска ракеты. Адвокаты Пулатова заявили, что видят неточности, поэтому хотят допросить многих экспертов.

Также защита подчеркнула, что есть вопрос относительно экспертизы изъятых обломков. Адвокаты отметили, что было трудно получить фрагменты из зоны конфликта. Также на месте трагедии побывало много людей, поэтому все это могло привести к повреждению обломков. И именно поэтому защита хочет допросить многих экспертов. Нидерландская прокуратура будет иметь слово в суде уже завтра.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

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В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.