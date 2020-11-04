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Новости За рубежом
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Суд по делу МН17: Защита обвиняемого Пулатова хочет допросить "многих экспертов", делавших выводы о "Буке"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд по делу МН17: Защита обвиняемого Пулатова хочет допросить "многих экспертов", делавших выводы о "Буке"

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит очередное судебное заседание по делу МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, информирует Цензор.НЕТ.

Слово взяла защита одного из четырех обвиняемых, подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова и отметила, что хочет допросить многих экспертов относительно проведенных ими исследований, в частности выявленных элементов, свидетельствующих о сбивании МН17 "Буком". А также экспертов, которые делали доклады и выводы относительно типа и места запуска ракеты. Адвокаты Пулатова заявили, что видят неточности, поэтому хотят допросить многих экспертов.

Также защита подчеркнула, что есть вопрос относительно экспертизы изъятых обломков. Адвокаты отметили, что было трудно получить фрагменты из зоны конфликта. Также на месте трагедии побывало много людей, поэтому все это могло привести к повреждению обломков. И именно поэтому защита хочет допросить многих экспертов. Нидерландская прокуратура будет иметь слово в суде уже завтра.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

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В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

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Топ комментарии
+8
Нєужелі сам діспєтчєр Карлос будєт давать покозанія?
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04.11.2020 16:15
+7
Я так понимаю, что они хотят допросить "экспертов"которые видели как километровый истребитель Су25, управляемый биндеровским карателем, и замеченный диспетчером Карлосом, стрелял ракетами для зенитной установки " Бук" по заранее напичканому трупами Боингу МН17.
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04.11.2020 16:13
+6
Лаптеногие просто хотят знать,как из вычислили, какая техника - спутники - технологии использовались и тд
Скорее всего они лососнут тунца
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04.11.2020 16:19
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Отак поступово і до справжнього розслідування дійде......
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04.11.2020 16:01 Ответить
Нєужелі сам діспєтчєр Карлос будєт давать покозанія?
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04.11.2020 16:15 Ответить
Они еще спиритический сеанс с Захарченко сделают, чтобы он потвердил как летчик Волошин на Сушке вез БУК...
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04.11.2020 16:24 Ответить
Вообщето он их уже дал, но лаптеногим они совершенно не понравились Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук" - Цензор.НЕТ 2996
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04.11.2020 16:47 Ответить
Санта-Барбара
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04.11.2020 16:02 Ответить
Все формальности будут соблюдены.Это не революционный суд.Доказательства до сих пор собирают.Каддафи тоже многие годы дурака включал за сбитый Боинг в Британии.
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04.11.2020 16:10 Ответить
Я так понимаю, что они хотят допросить "экспертов"которые видели как километровый истребитель Су25, управляемый биндеровским карателем, и замеченный диспетчером Карлосом, стрелял ракетами для зенитной установки " Бук" по заранее напичканому трупами Боингу МН17.
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04.11.2020 16:13 Ответить
Трупы были несвежие!
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04.11.2020 16:19 Ответить
Лаптеногие просто хотят знать,как из вычислили, какая техника - спутники - технологии использовались и тд
Скорее всего они лососнут тунца
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04.11.2020 16:19 Ответить
и только дауніто хромосому еще что то непонятно - жесть просто, какие же ви ущербние - подонки, на горе людей свои интереси приследуете, и какого черта єто защита такие вопроси задает-не подумал? он же там єто .идор по хоз делам бил, понятное дело грушнику дали задание запутат, замедлить процесс
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04.11.2020 18:32 Ответить
Цікаво, а хто ж це міг призвести до пошкодження уламків?

Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук" - Цензор.НЕТ 4150
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04.11.2020 17:02 Ответить
у раSSії горить земля під ногами...пробують потягнути час і заплутати сліди...

поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та інш. будуть "відбілювати" руSSкій мір...
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04.11.2020 17:28 Ответить
Петушарий тоже знатно там засветился как "эксперт" Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук" - Цензор.НЕТ 5304
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04.11.2020 17:57 Ответить
он же там по хоз делам бил, какого фіга защита имеет права задавать подобние вопроси?
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04.11.2020 18:48 Ответить
не так смішно як тошнить.
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04.11.2020 20:08 Ответить
я вот, например, помню, кто сдал Цемаха россии, не дождавшись суда в Гааге. А вы помните?
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04.11.2020 20:22 Ответить
 
 