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Новости Политика Украины
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Трофимов (32) Офис Президента (1350) Подоляк Михаил (135)

Трофимова уволили за провал региональной политики. Это попытка перестроить "на марше" команду президента, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Трофимова уволили за провал региональной политики. Это попытка перестроить "на марше" команду президента, - Подоляк

Увольнение Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины стоит рассматривать не как недовольство или наказание, а больше как попытку перестроить "на марше" команду президента Владимира Зеленского накануне других, более серьезных вызовов

Так считает советник руководителя ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я бы сказал, что сейчас мы подошли к некому своеобразному водоразделу. Мы закончили один период и втягиваемся в другой. Период более жесткий и более конфликтный. Очевидно, что между государством как управленческими институтами и местными органами власти нет надлежащей конструктивной коммуникации. Нет внятного и перспективного диалога. А это неправильно. Понятно, что президент хочет иметь максимально эффективных операционных менеджеров по ключевым направлениям. Региональная политика – это ведь тоже важнейшая президентская вертикаль. Сергей Трофимов в какой-то степени недовыстроил эту вертикаль. Поэтому и случилось увольнение", - сказал Подоляк в комментарии агентству.

Он сообщил, что предварительно есть несколько кандидатов на региональное направление в Офисе президента, но приоритетным, по его мнению, все-таки является кандидатура нынешнего заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"Он точно в материале. У него уже выстроены связи с губернаторами и мэрами. Он постоянно в инспекционных поездках по регионам. И, конечно же, у первого заместителя ключевым функционалом все равно останется именно региональная тематика. Это крайне важно", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Читайте также: После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

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Топ комментарии
+13
Честно, в кои-то веки. Отодвинули за пролет зеленых на выборах.

Страстная любовь и приверженность Трофимова к гундяевской секте преЗеденту не мешала.
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04.11.2020 16:14
+8
Трофимова уволили за провал региональной политики. Это попытка перестроить "на марше" команду президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 8495
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04.11.2020 16:21
+5
Схоже на перемішування кописткою лайна в ночвах. )))
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04.11.2020 16:36
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«За́гнанных лошаде́й пристре́ливают, не пра́вда ли?» (англ. They Shoot Horses, Don't They?, 1969) - драма режиссёра Сидни Поллака
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04.11.2020 16:12 Ответить
Честно, в кои-то веки. Отодвинули за пролет зеленых на выборах.

Страстная любовь и приверженность Трофимова к гундяевской секте преЗеденту не мешала.
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04.11.2020 16:14 Ответить
Так призначив же радником. І продовжить квартальний трофімов бубАчці на вухо гундявить.
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04.11.2020 17:10 Ответить
Так, зовсім не вигнав, але значно понизив.
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04.11.2020 17:13 Ответить
Я уверен, что наконец сейчас после увольнения Трофимов прозреет и нчнёт рубить матку- -правду.
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04.11.2020 16:17 Ответить
Провалив регіональну політику, прямий шлях до позаштатного радника! Що ще пустити під ніж?
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04.11.2020 16:18 Ответить
Трофимова уволили за провал региональной политики. Это попытка перестроить "на марше" команду президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 8495
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04.11.2020 16:21 Ответить
Схоже на перемішування кописткою лайна в ночвах. )))
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04.11.2020 16:36 Ответить
сказочные треполохи несут какую-то дичь, рассчитанную только на дебильного избирателя.
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04.11.2020 16:21 Ответить
Мабудь Міша Подоляк ще не вийшов із запою і тому вказав вибраних громадянами на виборах мерів, як президентську вертикаль. Або ж ляпнув те, що думає - зробити їх такими, ліквідувавши децентралізацію.
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04.11.2020 16:34 Ответить
вертикаль, мать вашу...
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04.11.2020 16:37 Ответить
А куда вони "марширують"? Хтось знає?
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04.11.2020 16:51 Ответить
Провалил местные выборы...
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04.11.2020 17:22 Ответить
Де вони вчаться так формувати свої думки!?))) я би сказав простіше-«ми просрали місцеві вибори і тепер шукаємо «винуватих» і «переставляємо ліжка» по сеншую.
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04.11.2020 17:37 Ответить
Я думаю цю єресь зрозуміла б тільки Настя Кєрн з Германії.
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04.11.2020 17:38 Ответить
Если дела в борделе идут плохо, следует не переставлять кровати, а менять девочек.
Граждане, не пора ли нам поменять этих девочек?
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04.11.2020 17:39 Ответить
Щось мені думається, що звільнили його за інше. Пригадуєте злив операції по вагнерівцях? Дзвінок у Кремль був із ОПи. А зустріч голови британської розвідки МІ6? Він вимагав від Вави позбавитись від агентів кремля в ОПі. Не виключаю, що диякон московського сатанату Трофімов один із тих кротів кремля що є в оточенні преЗедента. Просто усіх разом він не може їх звільнити бо буде дуже очевидно, тому шукають якісь правдоподібні відмовки.
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04.11.2020 18:54 Ответить
А вы ..... как ни садитесь, а в управленцы - не годитесь!
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04.11.2020 19:21 Ответить
Провал местных выборов - вот истинная причина увольнения.
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05.11.2020 04:58 Ответить
 
 