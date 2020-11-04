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30 ноября в седьмой раз вручат Волонтерскую премию Евромайдан SOS: номинировать волонтера или самого себя может каждый

Новости Цензор.НЕТ Общество

30 ноября в седьмой раз вручат Волонтерскую премию Евромайдан SOS: номинировать волонтера или самого себя может каждый

Оргкомитет Волонтерской премии Євромайдан SOS начинает формировать список номинантов. Жюри отметит всех и дополнительно выберет трех лауреатов.

Об этом сообщает организационный комитет премии, информирует Цензор.НЕТ.

"30 ноября в седьмой раз вручат Волонтерскую премию Евромайдан SOS. Номинировать волонтера или самого себя может каждый. Это всеукраинская негосударственная награда, которая вручается за особый вклад в развитие волонтерского движения в Украине "обычным людям, которые делают удивительные вещи"", - пояснили в оргкомитете.

Выдвинуть на премию можно любого человека, который на бесплатной основе занимается ежедневной волонтерской работой. Не вручают премии только руководству политических сил.

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Подать анкету номинанта можно до 15 ноября по ссылке.

Церемония награждения состоится 30 ноября, в этом году из-за пандемии коронавируса она пройдет в онлайн-формате.

Организаторы обещают отметить каждого волонтера и волонтерку. При этом жюри выберет трех лауреатов.

Волонтерская премия Євромайдан SOS была основана в 2014 году. Эта премия - неденежная, ее цель - поддержать волонтерское движение и поощрить других людей к общественно-полезному труду. Именно поэтому организаторы отмечают всех без исключения волонтеров, которые были номинированы на Премию, а жюри дополнительно выбирает трех лауреатов.

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)) парадокс волонтёра - "каждый может номинировать тех и только тех которые сами себя не номинируют. может ли каждый номинировать сам себя? ".
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04.11.2020 16:18 Ответить
 
 