Выборы в Чернигове: Атрошенко переизбран мэром, в горсовет проходят пять партий. ИНФОГРАФИКА

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко избран на второй срок. Его партия получила большинство мест в горсовете.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Атрошенко набрал 77,49% или 62 937 голосов избирателей на местных выборах. В 2015 году он также выиграл, баллотируясь от "БПП".

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Партия Атрошенко "Родной дом" получила большинство депутатских мандатов в городском совете. За политсилу городского главы проголосовали 58,05% избирателей и она заработала 26 мест в горсовете. Также в совет прошли "Слуга народа" (7,92%, 4 депутата), "Наш край" (7,49%, 4 депутата), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутата), "Евросолидарность" (6,16%, 4 депутата).