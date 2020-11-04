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Выборы в Чернигове: Атрошенко переизбран мэром, в горсовет проходят пять партий. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы в Чернигове: Атрошенко переизбран мэром, в горсовет проходят пять партий. ИНФОГРАФИКА

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко избран на второй срок. Его партия получила большинство мест в горсовете.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Атрошенко набрал 77,49% или 62 937 голосов избирателей на местных выборах. В 2015 году он также выиграл, баллотируясь от "БПП".

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Партия Атрошенко "Родной дом" получила большинство депутатских мандатов в городском совете. За политсилу городского главы проголосовали 58,05% избирателей и она заработала 26 мест в горсовете. Также в совет прошли "Слуга народа" (7,92%, 4 депутата), "Наш край" (7,49%, 4 депутата), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутата), "Евросолидарность" (6,16%, 4 депутата).

Выборы в Чернигове: Атрошенко переизбран мэром, в горсовет проходят пять партий 01

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Ватний Чернігів.
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04.11.2020 16:25 Ответить
мозги у тебя ватные))) атроха это тот же петя только в чернигове
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05.11.2020 10:29 Ответить
Ага, тільки чогось він не пішов з ЄС, а створив свою кишенькову партію.
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05.11.2020 12:31 Ответить
потому что это региональная партия, которая дальше черниговской области не лезет)))
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05.11.2020 12:56 Ответить
Так там і ЄС є, чому вони не об'єднались? Ватники вони і не заперечуй. Чернігів завжди був переважно ватний.
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05.11.2020 16:42 Ответить
а ты с питера строчишь?))) мы живем намного более качественно чем ты, а то что ты там пишешь то сытнее тебе не будет)))
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05.11.2020 18:05 Ответить
Тобі що, на голову шафа впала що ти вирішив що я кацап?
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06.11.2020 08:24 Ответить
Вообще не понимаю как человек с фамилией Атрошенко, шо лично для меня звучит как "atrocity" может быть мэром. Хотя конешно если взять Харьковского Гепу то шо уш тут и говорить...
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04.11.2020 18:26 Ответить
Придурок или дура, съездь и посмотри во что превратил за одну каденцию депресивный город мер с фамилией Атрошенко, а тогда и язви по поводу его фамилии.
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04.11.2020 19:36 Ответить
да это тролли из питера))
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05.11.2020 10:31 Ответить
Многие города в Европе могут позавидовать тому, что за одну каденцию сделал этот мер и в каком состоянии сейчас город.
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04.11.2020 21:12 Ответить
Да. Город он поднял из руин. Не в последнюю очередь потому что владеет строительным бизнесом и берет себе подряды. А вот жители как имели одни из самых низких зарплат по стране так и остались. С работой тоже полная ж..па. вообще чернигов не ватный- у нас просто местные власти каждый раз смотрят на киевскую власть, и тоже меняют флаг. Тот же атрошенко водил титушек против местного майдана, потом при порозе перекрасился в патриота. Сейчас просто зарывает деньги в асфальт и стройку, что тоже лучше чем было раньше при Соколове. Этот сорт говна немного лучше чем было всегда.
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05.11.2020 01:31 Ответить
нет работы?))) да я на подсобку человека не могу найти 12 тыс на подсобку. это вы так работать хотите. а насчет атрохи то поверь, мне важней ехать по хорошей дороге а не то у кого купили асфальт)) вы просто зависливые ушлепки, которым хоть делай дороги хоть не делай, вы все равно будете недовольны. такие как ты и голосовали за соколова, так как тот за 8 лет правления и лампочки не поменял
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05.11.2020 10:37 Ответить
 
 