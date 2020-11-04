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Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду очередной санкционный пакет за фальсификацию результатов выборов в Беларуси и применение насилия к демонстрантам.
Об этом сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС в пятницу", - написал он в "Твиттер".
Дипломатический источник в институтах Евросоюза подтвердил "Интерфаксу", что 6 ноября ожидается постановление Совета ЕС, а также, вероятно, публикация юридических актов в "Официальном журнале" ЕС.
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+4 майкл бом 2c607f23
показать весь комментарий04.11.2020 17:28
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Правда, для чистоты его нужно было бы объявить конституционным монархом и отменить выборы. Это почти шутка
Демократія - це не коли кожен наступний веде в протилежну сторону, а коли воля народу змінює керівників. Навіть тоді, коли "аргумент слабоватый".
Інакше кажучи - демократія це можливість зміни як тактики, так і загальної стратегії розвитку країни по волі її населення.
Демократія - це стан суспільства з певним набором цінностей. Причому права змінювати керівників (читай визначати тактику й стратегію розвитку суспільства) - лише невеличка частина цього набору.
Що бажають біллруси і чим здатні ризикнути - невдовзі побачимо.
І до речі, щодо стабільності та порядка: вони різними бувають. Приклади Німеччина, СРСР, московія. Скрізь стабільність і порядок. Навіть в Україні стабільність (влада збагачується, населення нищавіє) і порядок (своїм все, ворогам - закон).
Пока не появится площадь Сгласия как во Франции,демократии не видать. Или ждать еще лет 200-300, учитывая засилье мировых религий в отсталых странах.