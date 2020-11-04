РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3061 27
Беларусь (4248) Лукашенко (2117) санкции (3682) Евросоюз (4650) Йозвяк (65)

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду очередной санкционный пакет за фальсификацию результатов выборов в Беларуси и применение насилия к демонстрантам.

Об этом сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС в пятницу", - написал он в "Твиттер".

Дипломатический источник в институтах Евросоюза подтвердил "Интерфаксу", что 6 ноября ожидается постановление Совета ЕС, а также, вероятно, публикация юридических актов в "Официальном журнале" ЕС.

Читайте также: Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Лукашенко

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
Вы уже просрали Майдан в 2019,выбрав Зелю...и даже память Небесной Сотни просрали.73% подкуйловников исполнили просьбу куйло"россия будет вести диалог с любым президентом в Украине....кроме Порошенко".СЕБЕ НЕ ЛГИ....зебил=предатель Украины и брат лаптеногих.Вам уже зеля с ермаками-медведчуками свои болт на голову положил...где твой Майдан,где ваши патриоты.Одна Маруся Зверобой змагается.Понты вы ходячие.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:02
+4
Поэтому наверно и включили его в санкции за ту мелочь которой постоянно на росийе происходит. А )(уйло хоть и наворотил поболее, а ему всегда рады в ЕС, никаких санкций и даже по его Толи просьбе, толи указанию с его холопов санкции снимают.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:03
+4
C какого перепуга народу на Европу обижаться...на себя надо обижаться,что сами в гавно 26 лет наступили.Они и так делают,что могут.И вашего Зелю бы до кучи туда еще.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну они же ходят в туалет... Физиология!
показать весь комментарий
04.11.2020 16:40 Ответить
Интересно будет послушать предсмертные визги бульбофюрера
показать весь комментарий
04.11.2020 16:39 Ответить
Года через 2
показать весь комментарий
04.11.2020 19:24 Ответить
)) скоро и трамп, обьявивший себя "президентом штатов" попадёт в такой же список.
показать весь комментарий
04.11.2020 16:40 Ответить
А так ли страшны бульбашенку эти санкции? Его бабло не в Европе, кроме *****, он никуда не ездит. А в свете происходящего в Беларуси, тем более забздит ездить..
показать весь комментарий
04.11.2020 16:48 Ответить
Поэтому наверно и включили его в санкции за ту мелочь которой постоянно на росийе происходит. А )(уйло хоть и наворотил поболее, а ему всегда рады в ЕС, никаких санкций и даже по его Толи просьбе, толи указанию с его холопов санкции снимают.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:03 Ответить
Причина банальна - Проти )(уйоа не піднісається народ, а декілька особливобуйних не рахується. Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5259
показать весь комментарий
04.11.2020 18:06 Ответить
Те то что пишут в санкциях за нарушение каких то правовых норм это просто чушь. Если )(уйло со своим стадом творит что хочешь то и санкций нет. Так чего они хотят достичь своими санкциями? Просто деланье хорошей мины при плохой игре.
показать весь комментарий
05.11.2020 08:51 Ответить
Толку ? Народ пострадает и озлобится на ЕС . Император Беларуси и так не выездной , кроме орды .
показать весь комментарий
04.11.2020 16:49 Ответить
C какого перепуга народу на Европу обижаться...на себя надо обижаться,что сами в гавно 26 лет наступили.Они и так делают,что могут.И вашего Зелю бы до кучи туда еще.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:28 Ответить
Ничего у вас не выйдет , пока вы все будете ждать поддержки от орды .
показать весь комментарий
04.11.2020 17:35 Ответить
Какой поддержки от орды?(( Лапти у нас с молотком у головы стоят...у вас же вышло прсрать Пороха и подкуйловника выбрать...вам лапти придумали с помощью народа майдан с побегом овоща,чтобы Крым украсть,а у нас хотят Луку загнать в стойло и чтобв сдал всю Беларусь с потрохами.И тоже с помощью народа.6 лет прошло,а вы все в случайные совпадения вери е и думаете в конторе лаптей дураки сидят.Простые люди как трусы семейные.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:43 Ответить
Вот и я об этом . Вы уже определитесь как-нибудь . Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6015 А наш Майдан ты пока своими "лаптями" не трогай . Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6850
показать весь комментарий
04.11.2020 17:48 Ответить
Вы уже просрали Майдан в 2019,выбрав Зелю...и даже память Небесной Сотни просрали.73% подкуйловников исполнили просьбу куйло"россия будет вести диалог с любым президентом в Украине....кроме Порошенко".СЕБЕ НЕ ЛГИ....зебил=предатель Украины и брат лаптеногих.Вам уже зеля с ермаками-медведчуками свои болт на голову положил...где твой Майдан,где ваши патриоты.Одна Маруся Зверобой змагается.Понты вы ходячие.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:02 Ответить
Боритесь . Вам никто в вашей изоляции не мешает . Ни ЕС , ни США , ни Украина . Берегите своё дерьмо , оно вам ещё пригодится , чтобы метать в Бацьку .
показать весь комментарий
04.11.2020 18:14 Ответить
Всегда был сторонником демократии. Но, недавно довелось побывать в Минске. Не берусь судить как в глубинке, но город и ближайшие пригороды произвел очень приятное впечатление. Выглядит очень ухоженно. Нет хаотичной застройки, стихийных рынков, ларьков на каждом шагу. Прекрасные дороги, трава везде потрижена. По словам местных жителей, засилия корупции нет. А, т.к. опозиция, насколько можно видеть, принципиально новой политической линии не предлагает, единственным мотивом отстранения Лукашенко от власти является "надоел". Мне кажется, аргумент слабоватый.
Правда, для чистоты его нужно было бы объявить конституционным монархом и отменить выборы. Это почти шутка
показать весь комментарий
04.11.2020 17:56 Ответить
Не раз бывал и в Минске, и в Гомеле, правда давненько, и что бросается в глаза - сами белорусы. Они аккуратны ,трудолюбивы, законопослушны, на перекрестках на красный свет не перебегают, даже если на горизонте нет машин, но если что задумали на пол-пути не остановятся
показать весь комментарий
04.11.2020 18:18 Ответить
Гей прибічник. ти плутаєш квадратне з красним, а решта тобі взагалі фіолетово.
Демократія - це не коли кожен наступний веде в протилежну сторону, а коли воля народу змінює керівників. Навіть тоді, коли "аргумент слабоватый". Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 843
Інакше кажучи - демократія це можливість зміни як тактики, так і загальної стратегії розвитку країни по волі її населення.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:18 Ответить
ти хто таке, що дозволяеш говорити іншим що вони плутають і на що фіолетово? Демократія ніколи не буває заради демократії. Я не впевнений, що більшість білорусів бажає ризикнути стабільністю та порядком тільки заради права змінювати керівників.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:46 Ответить
Що на болючу мозолю наступив? Хто я? Я той, кому не видають методичок та не вимагають звітів.
Демократія - це стан суспільства з певним набором цінностей. Причому права змінювати керівників (читай визначати тактику й стратегію розвитку суспільства) - лише невеличка частина цього набору.

Що бажають біллруси і чим здатні ризикнути - невдовзі побачимо.
І до речі, щодо стабільності та порядка: вони різними бувають. Приклади Німеччина, СРСР, московія. Скрізь стабільність і порядок. Навіть в Україні стабільність (влада збагачується, населення нищавіє) і порядок (своїм все, ворогам - закон).
показать весь комментарий
04.11.2020 19:48 Ответить
Демократія - це

Пока не появится площадь Сгласия как во Франции,демократии не видать. Или ждать еще лет 200-300, учитывая засилье мировых религий в отсталых странах.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:48 Ответить
Так никто и не скрывал, что хотят просто больше гражданских свобод, другие реальности других стран здесь никто не требует. вот возможно ли одно без другого - другой вопрос.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:44 Ответить
Tak vi stravnite ix uspexi s sosedemi s Polsoj ili Litvoj ?Nado stob byli cesnyje vibori,kak mozet sam sebia vybyrat,kak mozno sozat v tiurmu liudej kotoryje dumajet po drugomu,tolko za eto, ili bit za mirnyje mitingi.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:03 Ответить
З почином, тарган Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7359 )(уйлу готуватися Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2377
показать весь комментарий
04.11.2020 18:04 Ответить
Бацька-бульба в спискi ада такОЖ - чорти його там вже зачекалися. Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9762
показать весь комментарий
04.11.2020 18:19 Ответить
Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9691 Щас відберуть вілу у Іспанії, апартаменти у Великобританії...Головний удар - заборона торгувати бульбою со свого городу поряд з Бранденбурською брамою..
показать весь комментарий
04.11.2020 20:12 Ответить
 
 