Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду очередной санкционный пакет за фальсификацию результатов выборов в Беларуси и применение насилия к демонстрантам.

Об этом сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС в пятницу", - написал он в "Твиттер".

Дипломатический источник в институтах Евросоюза подтвердил "Интерфаксу", что 6 ноября ожидается постановление Совета ЕС, а также, вероятно, публикация юридических актов в "Официальном журнале" ЕС.

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