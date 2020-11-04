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Новости Политика Украины
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депутат (1133) украинский язык (646) чиновник (539) Креминь Тарас (97)

Со следующего года, чтобы стать депутатом или министром, придется сдать экзамен на знание украинского языка, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Со следующего года, чтобы стать депутатом или министром, придется сдать экзамен на знание украинского языка, - Креминь

Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка на экзамене.

Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - сказал Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

"Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей или - извините, как говорится", - подчеркнул языковой омбудсмен..

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Топ комментарии
+35
А що толку бути людиною і не знати мову країни, в якій ви депутат? Є випадки, коли депутат в США не знає англійської чи в німеччині німецької?
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04.11.2020 16:33
+33
А давайте сьогодні авакова перевіримо?
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04.11.2020 16:29
+29
Язык страны пребывания не знает или турист или оккупант (с)
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04.11.2020 16:49
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Ой горюшко-то какое для русскоязычных челюстей! Уж точно завалят КС обращениями, хотя уже "полетели первые ласточки".
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04.11.2020 17:26 Ответить
Хочу на цю новину подивитись в інтерпретації Скабєєвой)
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04.11.2020 17:30 Ответить
КС скасує...
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04.11.2020 18:03 Ответить
Со следующего года, чтобы стать депутатом или министром, придется сдать экзамен на знание украинского языка,

Головне чітко уявляти-аби гроші- гріха не буде! Насиров подтвердит.
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04.11.2020 18:31 Ответить
Фундаментом существования США является английский язык и английская культура во всем их многообразии. Это чувствуешь,как только вступаешь на американскую землю. Если будет по другому, то это уже не будет США, а какое-то другое гос. образование. И так почти во всех странах мира. Да в стране могут жить представители разных национальностей, но говорить все они должны на языке страны пребывания и воспринимать основы ее культуры. Если кому -то что-то не нравятся -скатертью дорога.
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04.11.2020 18:57 Ответить
ну не совсем так. Во-первых, английская культура чужда штатам, и вообще это больной вопрос для бывшей колонии, которая ныне позиционирует себя супердержавой. Во-вторых, в штатах очень сильны позиции испанского и, внезапно, китайского языков. За пределами штатов больше никто так всерьёз не воспринимает испанский.
Но не знать английский в штатах это да, это прямая дорога в обслуживающий персонал и второстепенные джоб позишонс, это бесспорно.
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04.11.2020 20:11 Ответить
Можно конечно английскую культуру назвать американской, но суть от этого не меняется. Культура отношений к работе, делу, к людям, к семье. к природе, к деньгам, богатству, собственности, во многом пришли из Англии, все это функционирует до сих пор. Другие нации в США вынуждены приспосабливаться и воспринимать эту культуру, хотя некоторые из них сопротивляются этому.
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04.11.2020 22:51 Ответить
Ну нарееееешті !) Через 30 років віддуплилися
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04.11.2020 18:57 Ответить
...наконец-то, давно пора. Плюс экзамен по истории Украины и справку от психиатра с наркологом, чтобы больше небыло всяких наркоманов у власти, для которых "та сторона" это "повстанцы".
Новина вагінь!
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04.11.2020 20:04 Ответить
Не смішіть, або краще не трендіть. А судді то кто ???????? Відповідно екзаменатори і коміссія, представники ой ЧЛЄНИ ОПЗЖ за житя.
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04.11.2020 20:06 Ответить
я думал этого не произойдет никогда)) ну молодцы
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04.11.2020 20:22 Ответить
Рішельє - у нас король один, у нас Франція одна, от і мова повинна бути одна.
(В часи Рішельє у Франції було декілька поширених мов які претендували на державну, за ********* мірками)
Україна відстає по цьому і по іншим показникам від цивілізованих країн на століття. У нас не тільки якісь там мовні питання, у нас країною керують феодали, а по ********* олігархи. Які за допомогою монополізованих ЗМІ визначають, як і за кого повинен голосувати population.
З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3281
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05.11.2020 13:11 Ответить
Классный законопроект! Очень классный! Хоть это ограничит доступ любителям российского мира таким как Бойкам, Мертверчукам, Рабиновичам, Спивакам, Кацманам, Лёвочкинам и пр.
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05.11.2020 16:11 Ответить
Ты думаешь они не знают З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4013 Евреи кацапоязычные жЫды пГекГасно усе знают...пГосто пГинципиально не хотят говорить....Это не кацапы тупоголовые...это барыги которые на рашке немножечко имеют свой гешефт и ради денег готовы отлизать ***** по полной
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05.11.2020 22:19 Ответить
Ківє прощє будєт защітіть діссєртацию по украінскої філологіі на тєму "х*й як фундаментальнм мовоутворююча катєгорія"
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28.04.2021 14:16 Ответить
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