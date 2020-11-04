Со следующего года, чтобы стать депутатом или министром, придется сдать экзамен на знание украинского языка, - Креминь
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Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка на экзамене.
Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - сказал Креминь.
"Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей или - извините, как говорится", - подчеркнул языковой омбудсмен..
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Головне чітко уявляти-аби гроші- гріха не буде! Насиров подтвердит.
Но не знать английский в штатах это да, это прямая дорога в обслуживающий персонал и второстепенные джоб позишонс, это бесспорно.
Новина вагінь!
(В часи Рішельє у Франції було декілька поширених мов які претендували на державну, за ********* мірками)
Україна відстає по цьому і по іншим показникам від цивілізованих країн на століття. У нас не тільки якісь там мовні питання, у нас країною керують феодали, а по ********* олігархи. Які за допомогою монополізованих ЗМІ визначають, як і за кого повинен голосувати population.
Евреикацапоязычные жЫды пГекГасно усе знают...пГосто пГинципиально не хотят говорить....Это не кацапы тупоголовые...это барыги которые на рашке немножечко имеют свой гешефт и ради денег готовы отлизать ***** по полной