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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) Маркив (151)

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сразу по прилете на родину нацгвардеец Виталий Маркив поехал на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча состоялась в Офисе Главы государства в очень теплой атмосфере. Президент поинтересовался самочувствием Виталия Маркива и подробностями пребывания в тюрьме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего - победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", - сказал Владимир Зеленский.

"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив.

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие 01

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Нацгвардеец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Виталий Маркив добавил, что в заключении он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение - победа всей команды, а прежде всего - правды и справедливости", - отметил Виталий Маркив.

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие 02

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Виталий Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел.

Глава МВД отметил, что нацгвардеец должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие 03

Президент также оценил силу духа Виталия Маркива.

"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы - пример для многих", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Топ комментарии
+72
С Антоненко когда встретится и покается?
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04.11.2020 16:40
+62
"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив."

Источник: https://censor.net/ru/p3229075

Про оставленного умирать солдата Журавля Маркиву еще не рассказали, похоже.
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04.11.2020 16:41
+50
Попиарился мудель ватный...

Итальянский суд Маркива оправдал, а украинский суд по указке Зеленского держит в тюрьме Дугарь, Кузьменко и Антоненко.

С Сариком хай встречается ублюдок криворожский.
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04.11.2020 16:44
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Обратите внимание на этого вЯликораиса ермака ..смотрит не на Маркива , а в камеру.
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04.11.2020 19:10 Ответить
На біса він, Марків, туди пішов? Таки в нього не все добре з головою: спочатку до Італії на 3 роки до буцегарні, а зараз до блаЗЄнського.
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04.11.2020 19:38 Ответить
Редкий случай когда из робы з/к в мундир конвойного а не наоборот
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04.11.2020 19:46 Ответить
відпускай, блдь, Антоненка і переставай кошмарити патріотів.. твої слова - пустишка, Вошь дь ти зелена..
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04.11.2020 20:19 Ответить
Зеля показал Маркиву свою коллекцию повесток? А что ж так?
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04.11.2020 20:23 Ответить
Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці - Цензор.НЕТ 6824
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04.11.2020 20:37 Ответить
Задоволений істерією порохоботів та москалів.
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04.11.2020 20:55 Ответить
и тут пропиарился маленький еврейчик
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04.11.2020 21:20 Ответить
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