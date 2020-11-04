ВР разрешила депутатам отправлять обращения не только в бумажном, но и в электронном виде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом как закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины"(относительно депутатских обращений)".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Отмечается, что закон направлен на расширение возможности реализации права народного депутата на обращение в том числе в электронной форме, а также имеет целью обеспечить более быстрое, качественное и объективное рассмотрение депутатских обращений.
Законом установлено, что депутатское обращение может быть направлено как в бумажном, так и в электронном виде способом, предусмотренным действующим законодательством.
Согласно закону, сообщение о результате рассмотрения депутатского запроса направляется в бумажной или электронной форме (согласно форме, в которой внесен депутатский запрос) с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".
Законом установлено, что "орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций, объединений граждан, которым адресовано депутатское обращение, обязаны в течение 10 дней со дня его получения рассмотреть и предоставить народному депутату ответ по вопросам, поднимаемых в депутатском обращении. В случае невозможности рассмотрения обращения народного депутата в определенный срок ему сообщают об этом официальным письмом с изложением причин продления срока рассмотрения. Срок рассмотрения депутатского обращения, с учетом продления, не может превышать 30 дней со дня его получения".
Согласно Закону, "Ответ на депутатский запрос или письмо о продлении срока рассмотрения депутатского обращения направляется народному депутату в бумажной или электронной форме (согласно форме, в которой направлено депутатское обращение) с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".
Соответствующие изменения внесены в ст. 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".
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Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа у штаті Мічиган за результатами обробки 94% відсотків бюлетенів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Politico.
У Байдена наразі 49,3% голосів (2 502 185), у Дональда Трампа - 49,1% (2 492 118) голосів виборців. Раніше Трамп трохи випереджав Байдена.
Про лідерство Байдена повідомляє і видання The New York Times. За підсумком обробки 89% голосів у Байдена 49,2% голосів, у Трампа - 49,1%.
Мічиган - один із ключових штатів, де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати до остаточного підрахунку голосів.
Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. Загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів.
И вообще -- США мне не понравились -- какое-то давящее впечатление -- смесь Имперского антуража с образцовым общежитием.