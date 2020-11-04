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Размер помощи на ремонт и обслуживание протезов участникам АТО/ООС увеличили более чем на 100 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Общество

Размер помощи на ремонт и обслуживание протезов участникам АТО/ООС увеличили более чем на 100 тыс.

Кабинет Министров Украины увеличил со 150 до 200 размеров прожиточного минимума размеры денежной помощи на ремонт и техническое обслуживание протезов участников АТО/ООС.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Сегодня на очередном заседании правительством урегулированы вопросы обеспечения протезно-ортопедическими изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, и специальными изделиями для занятий спортом участников АТО/ООС, которые потеряли функциональные возможности конечностей", - сказано в сообщении.

Также Кабмин определил сроки выдачи дорогостоящих изделий (протезы нижних конечностей - замена через 6 лет, протезы верхних конечностей - через 5 лет).

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Кроме того, можно будет вести техническое обслуживание в течение срока эксплуатации вышеупомянутых изделий, и увеличить предельные размеры денежной помощи на их ремонт и техническое обслуживание (со 150 до 200 размеров прожиточного минимума).

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Да депутаты и министры себе за эти деньги пару зубов меняют, а АТОшник хотят, чтоб за 100 тыс. бегать начал.
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04.11.2020 16:57 Ответить
Ну хоть где-то справедливость .
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04.11.2020 16:57 Ответить
Сумочка у тварей-депутаток и то стоят больше! ГАНЬБА!!!
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04.11.2020 17:07 Ответить
от придурки, як і з ковідом: не прибрать травмуючі умови, а розширити реабілітацію.
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04.11.2020 17:16 Ответить
На сколько чашечек кофе в ресторане "Велюр"?
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04.11.2020 18:28 Ответить
Да просто, сделать гарантийное обслуживание пожизненно за счёт, гостраховки и создать фонд для этого.
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04.11.2020 19:14 Ответить
 
 