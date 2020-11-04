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В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве правоохранители задержали группу, занимавшуюся продажей поддельных 100-долларовых банкнот.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР 01

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Киеве действует преступная группа, которая поставляет и продает поддельные денежные знаки, в частности стодолларовые банкноты нового и старого образцов.

3 ноября была проведена оперативная закупка указанной валюты, в результате которой задержали двух человек при попытке сбыта 50 тыс. поддельных долларов США. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных.

В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура. ФОТО

В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР 03

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. Санкция ч. 3 ст. 199 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР проверяют причастность к совершению преступления сотрудников правоохранительных органов.

Также читайте: На Закарпатье задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом фальшивых долларов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
Фальшивые доллары... Фальшивые митинги... Фальшивая власть...
В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 7015

Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".

https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
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04.11.2020 17:23
+1
"....задержаны двое мужчин,,,, Без женщины такие дела необходятся. Видимо женщина все это придумала и отпечатала на формате печати вафельной, сахарной и шоколадной бумаге. Изображения изготавливаются на профессиональном оборудовании, с использованием только пищевых расходных материалов компании Modecor. В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 3165
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04.11.2020 17:34
+1
Выборы в СШа, терракт в Вене и Франции, диверсия КСУ, акция чтобы не платить налоги, кому же это выгодно, что бы бюджет был пустой, и кризис, подрывается обороноспособность, а на фронте о планируется отвод в 4 точках, а Кравчук задвигает что с Россией можно договорится, а баксы левые с кудава завезли, какие предположения, америкосам их отдать они всё расскрутят
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04.11.2020 17:36
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Фальшивые доллары... Фальшивые митинги... Фальшивая власть...
В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 7015

Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".

https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
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04.11.2020 17:23 Ответить
"....задержаны двое мужчин,,,, Без женщины такие дела необходятся. Видимо женщина все это придумала и отпечатала на формате печати вафельной, сахарной и шоколадной бумаге. Изображения изготавливаются на профессиональном оборудовании, с использованием только пищевых расходных материалов компании Modecor. В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 3165
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04.11.2020 17:34 Ответить
Выборы в СШа, терракт в Вене и Франции, диверсия КСУ, акция чтобы не платить налоги, кому же это выгодно, что бы бюджет был пустой, и кризис, подрывается обороноспособность, а на фронте о планируется отвод в 4 точках, а Кравчук задвигает что с Россией можно договорится, а баксы левые с кудава завезли, какие предположения, америкосам их отдать они всё расскрутят
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04.11.2020 17:36 Ответить
Кацапии это очень нужно, пане Джони.
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04.11.2020 17:42 Ответить
дайте два В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 5440
Подорвем бакс!
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04.11.2020 17:42 Ответить
Бубочка с Лысым перед рывком на Ростов ?
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04.11.2020 17:45 Ответить
Влада нищить малий бізнес! У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР - Цензор.НЕТ 3717
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04.11.2020 17:49 Ответить
и лексус у них фальшивый не 570 а 470.
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04.11.2020 17:55 Ответить
фальшиві мабуть положать у віщдоки.
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04.11.2020 17:56 Ответить
Фальши в даркнете немеряно
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04.11.2020 19:24 Ответить
Даже интересно было бы глянуть на фальшивые 100 долларов нового образца, там такие степени защиты, даже не представляю как их умудряются подделать
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05.11.2020 10:59 Ответить
 
 