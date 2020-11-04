В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве правоохранители задержали группу, занимавшуюся продажей поддельных 100-долларовых банкнот.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Киеве действует преступная группа, которая поставляет и продает поддельные денежные знаки, в частности стодолларовые банкноты нового и старого образцов.
3 ноября была проведена оперативная закупка указанной валюты, в результате которой задержали двух человек при попытке сбыта 50 тыс. поддельных долларов США. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных.
Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. Санкция ч. 3 ст. 199 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Следователи ГБР проверяют причастность к совершению преступления сотрудников правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".
https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
Подорвем бакс!