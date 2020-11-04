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Новости Политика Украины
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КС (1011) земельная реформа (179)

Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба

КСУ опровергает информацию СМИ о якобы готовности признать неконституционной земельную реформу и подчеркивает, что решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

В КС сообщили, что дело о конституционности земельной реформы должны были рассматривать 29 сентября, но по ходатайству представителя президента Украины в КС перенесли рассмотрение.

"В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний суда", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: КС собирается признать земельную реформу неконституционной, - проект решения

Суд обращается к политикам, общественным активистам и СМИ с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации. Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована на официальном веб-сайте КС.

Ранее судья Конституционного Суда Сас обнародовал проект постановления, который земельная реформа признается не соответствующей Конституции Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

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Топ комментарии
+7
Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6647
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04.11.2020 17:40
+7
В этом я поддерживаю КСУ . Пусть не принимают земельную реформу . Это всё последнее , что ещё имеет ценность .
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04.11.2020 17:43
+7
Украинская земля это достояние всего народа Украины ,торговать ей КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО и НЕДОПУСТИМО !
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04.11.2020 17:43
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Мочи зелень! Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3943
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04.11.2020 17:40 Ответить
Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.

Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
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04.11.2020 18:26 Ответить
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели. Интересный факт: на друидише название этого вида состоит из слов, не содержащих гласных букв вообще - «CtrlCCtrlV @&***$#!!!». В связи с затруднительным его произношением в современном языке, благодаря пагубному влиянию широко распространённого мабританского языка, оно преобразовалось в обыкновенное Copypastus Vulgaris.
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04.11.2020 19:21 Ответить
Вище КС тільки сонце мать євоіті.Стидаюсь запитать а хто самий главний над цією шоблою
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04.11.2020 17:40 Ответить
Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6647
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04.11.2020 17:40 Ответить
В этом я поддерживаю КСУ . Пусть не принимают земельную реформу . Это всё последнее , что ещё имеет ценность .
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04.11.2020 17:43 Ответить
я хочу продать СВОЮ землю..- ты, НИКтО, мне запретишь...???!!!
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05.11.2020 00:22 Ответить
Украинская земля это достояние всего народа Украины ,торговать ей КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО и НЕДОПУСТИМО !
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04.11.2020 17:43 Ответить
А хто ж буде працювати?
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04.11.2020 18:00 Ответить
Как кто ? Конечно же колхозный трактор ,он железный ... Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 864
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04.11.2020 18:01 Ответить
Так не ти ж та тобі подібні. Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2897
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04.11.2020 19:30 Ответить
у меня есть именно моя земля)- так я имею право ей распорядиться, или мне такие долбо..дятлы будут палки ставить...???!!!
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05.11.2020 00:25 Ответить
Твоя земля ,это 2на2 яма,куда тебя закопают ,да и то под вопросом а ВСЯ остальная земля принадлежит ВСЕМУ народу Украины .
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05.11.2020 07:53 Ответить
Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 7204
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04.11.2020 17:51 Ответить
Странно как еще живут страны где НЕТ конституционного суда , а в некоторых - страшно сказать и самой конституции- Великобритании , Швеции, Канаде, Новой Зеландии, Сан-Марино, Израиле и Ливии - бедненькие ....
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04.11.2020 17:58 Ответить
І в Швейцарії багато мов і немає закона про мову!
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04.11.2020 18:02 Ответить
Мабуть в Швейцарії окупанти безліч разів забороняли рідну мову? Так кацапчику?
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04.11.2020 18:46 Ответить
В Швейцарії живуть німці, французи, італійці та трохи рето-романців. Але народу грабовських дубоголових там нема. В Україні ж живуть українці і вони не повинні підлаштовуватись під нащадків окупантів та малоросів.
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04.11.2020 19:33 Ответить
В место, чтобы наезжать на КС, может стоит поправить Закон? И внести "Финансовая виновность" понятие, как во всех странах! А если они Земельный забанят, то и народ защищать их КС выйдет от Зеленоной саранчи.
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04.11.2020 18:00 Ответить
Не уверен, что народ заинтересован в том, чтобы украинскую землю за бесценок скупили польские латифундисты, чтобы потом продавать выращенную на ней продукцию украинцам же по двойной цене. А то, что эту землю разом скупят иностранцы -- это факт.
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04.11.2020 18:04 Ответить
Ти, що, не місцевий, номерний? Хто сюди пустить польских і взагалі іноземних латифундистів? Дуже багато іноземців володіє нашими крупними підприємствами? - Один індус володіє "Криворіжсталью", а решта все в Ахметова, Коломойського, Пінчука, Фірташа, Порошенка. Отак і з землею буде. Земля вже й так поділена між нашими латифундистами.
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04.11.2020 18:32 Ответить
Кацапи купили всех зебилов на корню.
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04.11.2020 18:08 Ответить
Вы ошибаетесь. Суды при правильном решении о том что распродажа украинской земли неконституционна, хорошее подспорье. Чего команда КО+ЗЕ очень боятся. Поэтому не помогайте им. До того как распускать КС необходимо распустить президента и парламент.
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04.11.2020 20:42 Ответить
Как я и говорил ранее что весь этот сыр-бор зелени с КС из-за земли !!! а мне тут куями тыкали всякие неучи зеленые.. Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 7302 .. Ну и кто оказался прав !?.
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04.11.2020 18:33 Ответить
Продажа земли это преступление перед еще не родившимися украинцами на поколения вперед!
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04.11.2020 19:29 Ответить
Так оказывается , Слуги не дали КС заняться этим вопросом до выборов в сентябре по причине "невозможности личного участия представителя президента в КС" ! Подсуетились!
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04.11.2020 20:28 Ответить
ЗЕ остановил рассмотрение КС аферу тысячелетия - дерибана земли, чтобы рейдерски распустить КС до того, как он примет решение о неконституционности дерибана земли. И чтобы сделать вид что этот вопрос ни при чем в роспуске КС и занялся шантажом судей КС по принципу декларирования. КС необходимо незамедлительно рассмотреть этот вопрос и объявить дерибан земли неконституционным.
Судьи КС конечно далеко не святые, но необходимо защитить КС от роспуска. Так как после роспуска КС, ЗЕ назначит КС в составе юристов Коломойскогою. А они благословят аферу тысячелетия - дерибан земли и многие другие проделки КО+ЗЕ.
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04.11.2020 20:34 Ответить
Захистіть українську землю від кагала і якщо не *******, то наступні покоління вас назвуть героями
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04.11.2020 21:50 Ответить
ты кто??- оля или люда..- у тя земли в латвии нет, и никогда не будет..- а у меня есть в украине, и Я, сам хочу ей распоряжаться, а???- усвоила..???
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05.11.2020 00:28 Ответить
Та тебе, бидло, навіть в землі не закопають.
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05.11.2020 09:22 Ответить
 
 