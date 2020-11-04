Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба

КСУ опровергает информацию СМИ о якобы готовности признать неконституционной земельную реформу и подчеркивает, что решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

В КС сообщили, что дело о конституционности земельной реформы должны были рассматривать 29 сентября, но по ходатайству представителя президента Украины в КС перенесли рассмотрение.

"В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний суда", - сказано в сообщении.

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Суд обращается к политикам, общественным активистам и СМИ с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации. Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована на официальном веб-сайте КС.

Ранее судья Конституционного Суда Сас обнародовал проект постановления, который земельная реформа признается не соответствующей Конституции Украины.

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