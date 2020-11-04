Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль

В эту пятницу, 6 ноября, Кабмин представит аудит за почти 30 лет независимости Украины.

Об этом в Facebook написал глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстоятельный и подробный анализ экономической деятельности за все эти годы уже показал, что Украина не реализовала свой потенциал. Этот документ наглядно продемонстрирует, за счет чего каждая из отраслей могла осуществить прорыв и почему недополучила значительные финансовые ресурсы.

Мы начали реализовывать курс на восстановление страны и использование всех имеющихся возможностей для развития государства. И один из шагов - принятие "бюджета возможностей". Возможностей для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса.", - уверяет Шмыгаль.

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Среди ключевых приоритетов этого проекта бюджета премьер-министр называет:

Медицина и образование. На медицинскую систему планируем выделить рекордную сумму в 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем в 2020 году. На образование также пойдет рекордное количество средств - 174 млрд грн. Это на 34 млрд больше, чем в 2020 году.

Рост минимальной зарплаты с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн.

Финансирование программы Президента "Большая стройка" возрастет на 16% и составит рекордные 150 млрд грн. Будет отремонтировано и построено рекордное количество дорог - 7000 км.

Рост соцвыплат: рекордные 324 млрд грн.

Рекордный уровень поддержки бизнеса через программы кредитования - 12 млрд грн.

"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться. И вместе с аудитом страны представим экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем очень нуждается Украина для экономического прорыва. У нас амбициозная цель, и у нас есть потенциал для ее достижения", - уверен Шмыгаль.

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