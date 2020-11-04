РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
69263 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1883 63
аудит (151) Шмыгаль Денис (1749)

Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль

В эту пятницу, 6 ноября, Кабмин представит аудит за почти 30 лет независимости Украины.

Об этом в Facebook написал глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстоятельный и подробный анализ экономической деятельности за все эти годы уже показал, что Украина не реализовала свой потенциал. Этот документ наглядно продемонстрирует, за счет чего каждая из отраслей могла осуществить прорыв и почему недополучила значительные финансовые ресурсы.

Мы начали реализовывать курс на восстановление страны и использование всех имеющихся возможностей для развития государства. И один из шагов - принятие "бюджета возможностей". Возможностей для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса.", - уверяет Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект Бюджета-2021 нереалистичный, предварительно "Голос" не поддержит его в первом чтении, - Цабаль

Среди ключевых приоритетов этого проекта бюджета премьер-министр называет:

  • Медицина и образование. На медицинскую систему планируем выделить рекордную сумму в 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем в 2020 году. На образование также пойдет рекордное количество средств - 174 млрд грн. Это на 34 млрд больше, чем в 2020 году.
  • Рост минимальной зарплаты с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн.
  • Финансирование программы Президента "Большая стройка" возрастет на 16% и составит рекордные 150 млрд грн. Будет отремонтировано и построено рекордное количество дорог - 7000 км.
  • Рост соцвыплат: рекордные 324 млрд грн.
  • Рекордный уровень поддержки бизнеса через программы кредитования - 12 млрд грн.

"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться. И вместе с аудитом страны представим экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем очень нуждается Украина для экономического прорыва. У нас амбициозная цель, и у нас есть потенциал для ее достижения", - уверен Шмыгаль.

Также читайте: Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении

Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль 01

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+21
Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
04.11.2020 17:54
+15
Вы за себя-отвечайте.За всю независимость-с других спросят.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:55
+13
Можна ще зробити аудит Переяславської Ради, на хатинку в Італії вистачить.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
04.11.2020 17:54 Ответить
Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета.
В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен.
Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:29 Ответить
шмыгаль--ты экономический импотент !!!! ГДЕ ТЫ ВОЗЬМЕШЬ ДЕНЬГИ ???? все просрали,печатный станок включешь ???
показать весь комментарий
04.11.2020 22:01 Ответить
Вы за себя-отвечайте.За всю независимость-с других спросят.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:55 Ответить
у кто и кому спрашивать????????????????= ну дай хоть наколку на ориентир..............
показать весь комментарий
05.11.2020 00:36 Ответить
И нашли же, на чем попилить
показать весь комментарий
04.11.2020 17:55 Ответить
Можна ще зробити аудит Переяславської Ради, на хатинку в Італії вистачить.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:02 Ответить
Нью Васюки ?
показать весь комментарий
04.11.2020 17:56 Ответить
Нью Віслюки.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:04 Ответить
Нью ДАУНбасюки.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:15 Ответить
"видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль"

Посмотрите на то фото. Вы видите офигенного оптимиста
показать весь комментарий
04.11.2020 17:56 Ответить
З.Ы. или киздуна...
показать весь комментарий
04.11.2020 17:57 Ответить
Що PowerPoint навчилися юзати?
Оце казочка буде .....
показать весь комментарий
04.11.2020 17:58 Ответить
Цікаво, а після аудиту будуть визначенні винні ?
показать весь комментарий
04.11.2020 17:59 Ответить
Звичайно,ті самі миші,що з'їли зерно в Держрезерві.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:05 Ответить
Тобто, весь цей рік ціла команда проводила аудит держави за 30 років!? Вау!
показать весь комментарий
04.11.2020 18:06 Ответить
Тобто, 30 років не існувало жадної інформації про фінансову діяльність цілої держави!?
показать весь комментарий
04.11.2020 18:07 Ответить
Це буде ще більш цікавіше шоу ніж бунт професора Моріарті-Тупіцького в КС! Netflix і HBO просто відстій!
показать весь комментарий
04.11.2020 18:09 Ответить
це ж скільки роботи проробив шмугаль? Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4247 скопіювати 4 окремі звіти і звести в один Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4247
показать весь комментарий
04.11.2020 18:30 Ответить
Ну, что вы, "аудит" "проводился" всего 1 месяц.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:14 Ответить
И один из шагов - принятие "бюджета возможностей".Источник: https://censor.net/ru/n3229099

На этот бюджет я, возможно, куплю хату на Лазурном берегу... А вы, возможно, будете счастливо трудиться на клубнике в Польше Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8071
показать весь комментарий
04.11.2020 18:07 Ответить
І хто ж той СЧітовод, який "аудит" проводив? Хось із пліснявих, чи коломойських , може з ригів- кацапів? Як з приводу аудиту правління зеленського? Такі "цікаві" півтора роки проср.них державних статків.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:09 Ответить
Ну, что вы, у Ахметова хорошая команда, они точно знают, что нужно их боссу. Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7898
показать весь комментарий
04.11.2020 18:13 Ответить
ПрХфесионализ и скорость с какой менеджер Ахметова "провёл" этот "аудит" поражает воображение! Да еще и ЗА 30 ЛЕТ! КАРЛ, ТЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙСЯ, КАРЛ ВСЕГО ЗА 1 МЕСЯЦ И ТАКИ ЗА ВСЕ 30 ЛЕТ, КАРЛ!
Мировые аудиторскте компании с репутацией за 200 лет плачут от завести!
показать весь комментарий
04.11.2020 18:12 Ответить
Какое у вам может быть развитие,у идиотов будет только развал и деградация.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:14 Ответить
звичайний дегенеративний розвиток Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 318
показать весь комментарий
04.11.2020 18:34 Ответить
Такие аудитчики хуже бандитов. Лисая слуга ахмета.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:18 Ответить
Итоги "аудита" можно выразить вообще-то одним нецензурным словом. А насчет "стратегии" - ну какую стратегию могут предложить малообразованные люди из зеленой братии? В том,что они малобразованны, а где-то вообще необразованны, мы убеждаемся каждый день. Во время выборов все время повторяли -"да они научатся". Лучше бы они учились на кошках, а не на нас ,украинцах.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:20 Ответить
Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5397
показать весь комментарий
04.11.2020 18:22 Ответить
Не знаю, що таке сталося - адмін стверджує, що проблеми саме у мене - не вставляються класні фотожаби на цю тему... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9368
Може хтось продублює і вони таки з'являться на сайті...
"Все уже урадено до нас" - http://voronz.in.ua/sites/default/files/styles/node_gallery_display/public/node_gallery/wisthumb-faf.jpg?itok=PhVeijjV
показать весь комментарий
04.11.2020 18:21 Ответить
Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5574
показать весь комментарий
04.11.2020 18:35 Ответить
Кумедно виходить - фотожаба з особистого сайту автора не вставляється, а його ж фотожаба з сайту Цензора - без проблем... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2286
показать весь комментарий
04.11.2020 18:40 Ответить
останнім часом, в країні, відбувається багато кумедних речей Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6598
показать весь комментарий
04.11.2020 18:44 Ответить
done Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2583
показать весь комментарий
04.11.2020 18:36 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
04.11.2020 18:41 Ответить
Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9881
показать весь комментарий
04.11.2020 18:48 Ответить
Цікаво - що ж таке з моїм компом... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2944
показать весь комментарий
04.11.2020 18:53 Ответить
То не з Вашим компом. То таке посилання на тому сайті. Я просто правою кнопкою миші зробив знайти зображення у гуглі. Гугл дав мале зображення з посиланням на той самий сайт, але коли я клацнув лівою по малому зображенню, то з правої сторони браузера відкрилося повне зображення. Потім стандартно - права кнопка миші, скопіювати посилання на зображення, ну а далі тут так само стандартно вставити. Ось і все. Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6828 Так шо не переймайтеся.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:19 Ответить
шмигаль, чорт лисий..з себе брехливого починай аудіти
показать весь комментарий
04.11.2020 18:23 Ответить
Шмыгаль: "В эту пятницу, 6 ноября, вместе с аудитом страны представим экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем очень нуждается Украина для экономического прорыва."
Гончарук: "Рост ВВП на 40% - абсолютно реальный результат." СУББОТА, 9 НОЯБРЯ 2019.

Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3893
показать весь комментарий
04.11.2020 18:24 Ответить
Яке йшло - таке ж здибало... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7372
показать весь комментарий
04.11.2020 18:41 Ответить
Так когда Коломойский вернёт ворованные через Приватбанк 5.5 млрд.дол?
показать весь комментарий
04.11.2020 18:24 Ответить
И что после этого будет, экспроприация или нулевая декларация ?
показать весь комментарий
04.11.2020 18:28 Ответить
Для начала будет выяснение кто и почему именно эти люди проводили аудит.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:37 Ответить
хм.. человек у которого нет программы правительства на ГОД , подготавливает аудит государства за 30 лет и программу экономического развития до 2030 года !!! ПЗДЦ дауны мля Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8308
показать весь комментарий
04.11.2020 18:28 Ответить
Людина Ахмєтова буде проводити аудит і навіть не говорить конкретно чого?
Аудит "Ротердам +" вже провели. Про "барижні" ціни папєрєдніков ніхто вже навіть і не мріє.

Перестаньте платити будь які дотації приватному бізнесу і особливо великому. Якщо хоч одному бізнесу платяться дотації - значить там кримінал деребанить наші податки. Для того Шмигаля і посадили в крісло прем'єра.
Я так розумію, відчитуватись за кожну копійку потрачену з б'юджету він навіть не збирається.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:28 Ответить
Ахметовская шавка, представит аудит за 30 лет... достаточно за 1 год, с обоснованием дыры в бюджете в 200 лярдов.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:30 Ответить
Тема спижженых зебилами 300 млрд гривен - будет раскрыта в этом аудите?
показать весь комментарий
04.11.2020 18:31 Ответить
Вот, блин, мечтатели! Сведите концы с концами этого года, хотя бы! А-то размахнулись до 2030 года! Вас уже в следующем году может не быть по вполне объективным причинам. А с аудитом вообще рассмешил. Разберитесь с медициной за свою каденцию, если осилите. А фантазии в стиле 95 квартала перестали быть смешными, а остроумными они не были отродясь.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:40 Ответить
Не мечтатели, а мошенники.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:50 Ответить
"Кабмин представит аудит Украины за годы независимости" - Из Украины за годы независимости вывели в офшоры $167 миллиардов. Это было в 2012 году, а сейчас наверное больше $ 200 миллиардов.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:51 Ответить
Т.е. вместо реального аудита будут опять укуренные воздушные замки, оторванные от реалий чуть менее, чем совсем.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:55 Ответить
Викладіть Осю Бендера з проектом Нью-Васюків, щоби наглядно було))
показать весь комментарий
04.11.2020 18:59 Ответить
Истинная причина зеленого аудита-выяснить что еще можно скомуниздить в Украине .
показать весь комментарий
04.11.2020 19:03 Ответить
Перевожу на человеческий: "папередныки 3,14дарасы, а мы дартаньяны"
показать весь комментарий
04.11.2020 20:16 Ответить
Оспидя, Шмыгаль не может составить и утвердить в ВР план работы своего Кабмина на год, все у него, как говорили депутаты, какие-то рефераты школьные получались, а тут до 2030 года взялся составить. Не смешил бы людей.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:18 Ответить
Вы уже там фломастеры посчитали? А то, говорят, есть проблема с подсчетом этих простых предметов обихода.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:51 Ответить
да я вам щас результаты выложу
1. виноваты папередники
2. +40% ВВП
показать весь комментарий
04.11.2020 21:08 Ответить
Эти деятели, неспособны посчитать количество людей, в стране. Куда им до аудита.
показать весь комментарий
04.11.2020 21:23 Ответить
Начните представители зеленого офисного планктона с аудита Укроборонпрома,железной дороги и Укравтодора для начала.. Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8281
показать весь комментарий
04.11.2020 22:08 Ответить
Я так понимаю, зелёным просто понравилось диковинное слово "аудит".
Шмыгаль даже может сына так назовет...
показать весь комментарий
05.11.2020 06:21 Ответить
 
 