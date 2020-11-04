Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эту пятницу, 6 ноября, Кабмин представит аудит за почти 30 лет независимости Украины.
Об этом в Facebook написал глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстоятельный и подробный анализ экономической деятельности за все эти годы уже показал, что Украина не реализовала свой потенциал. Этот документ наглядно продемонстрирует, за счет чего каждая из отраслей могла осуществить прорыв и почему недополучила значительные финансовые ресурсы.
Мы начали реализовывать курс на восстановление страны и использование всех имеющихся возможностей для развития государства. И один из шагов - принятие "бюджета возможностей". Возможностей для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса.", - уверяет Шмыгаль.
Среди ключевых приоритетов этого проекта бюджета премьер-министр называет:
- Медицина и образование. На медицинскую систему планируем выделить рекордную сумму в 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем в 2020 году. На образование также пойдет рекордное количество средств - 174 млрд грн. Это на 34 млрд больше, чем в 2020 году.
- Рост минимальной зарплаты с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн.
- Финансирование программы Президента "Большая стройка" возрастет на 16% и составит рекордные 150 млрд грн. Будет отремонтировано и построено рекордное количество дорог - 7000 км.
- Рост соцвыплат: рекордные 324 млрд грн.
- Рекордный уровень поддержки бизнеса через программы кредитования - 12 млрд грн.
"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться. И вместе с аудитом страны представим экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем очень нуждается Украина для экономического прорыва. У нас амбициозная цель, и у нас есть потенциал для ее достижения", - уверен Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен.
Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
Посмотрите на то фото. Вы видите офигенного оптимиста
Оце казочка буде .....
Публічний звіт про діяльність Державної аудиторської служби України за 2019 рік
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На этот бюджет я, возможно, куплю хату на Лазурном берегу... А вы, возможно, будете счастливо трудиться на клубнике в Польше
Мировые аудиторскте компании с репутацией за 200 лет плачут от завести!
Може хтось продублює і вони таки з'являться на сайті...
"Все уже урадено до нас" - http://voronz.in.ua/sites/default/files/styles/node_gallery_display/public/node_gallery/wisthumb-faf.jpg?itok=PhVeijjV
Гончарук: "Рост ВВП на 40% - абсолютно реальный результат." СУББОТА, 9 НОЯБРЯ 2019.
Аудит "Ротердам +" вже провели. Про "барижні" ціни папєрєдніков ніхто вже навіть і не мріє.
Перестаньте платити будь які дотації приватному бізнесу і особливо великому. Якщо хоч одному бізнесу платяться дотації - значить там кримінал деребанить наші податки. Для того Шмигаля і посадили в крісло прем'єра.
Я так розумію, відчитуватись за кожну копійку потрачену з б'юджету він навіть не збирається.
1. виноваты папередники
2. +40% ВВП
Шмыгаль даже может сына так назовет...