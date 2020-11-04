Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС

Российские вооруженные силы и их наемники трижды с начала суток нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками", - сказано в сообщении.



