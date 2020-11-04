Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС
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Российские вооруженные силы и их наемники трижды с начала суток нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.
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В штабе отметили, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками", - сказано в сообщении.
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Оперативная готовность ВС РФ для проведения по состоянию на 01 ноября 2020 г. войсковой операции на направлении "Юг".
1. Количество ВС РФ находящихся в зоне оперативной доступности остается неизменным 37-43 тысячи в\с.
2. Общая численность ВС РФ находящихся на территории Украины остается неизменным на данный момент составляет около 15 тысяч человек. Подразделения "ДНР\ЛНР" - около 30 тысяч. С момента 01.07.2020 г. проведена штатная ротация подразделений ВС РФ находящихся на территории Украины в количестве около 3 тысяч человек.
3. Продолжается накапливание техники и боезапаса на базе концентрации в районе Миллерово (Ростовская обл. РФ танки, ГСМ)
4. Продолжается перемещение и распределение техники и боезапаса в боевые части и подразделения на территории Украины.
- запас ГСМ доведен до уровня 2-х суточной потребности
- запас боекомплекта доведен до уровня трехсуточной потребности
- сформирована лояльная пророссийская администрация местного самоуправления в районе Мариупольского УР.
На момент 01.11.2020 г. готовность ВС РФ к проведения наступательной операции оценивается нами в 35%.
Главное - не стрелять, и от такой наглости укропов орки сами застрелятся.
Самая приятная часть сообщения!
Об этом на брифинге 4 ноября сообщил и.о. Командующего Операцией Объединенных сил Виктор Ганущак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua. Источник: https://censor.net/ru/p3229006
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·3 ч
В ТКГ нова здача. Відводять у Григорівці,Слоів'яносербськ, Петрівка, Нижньотепле. Нагадаю- розмежування вже було по всій лінії фронту. Це класична здача території, нашої української землі, ворогами в Офісі недопрезидента. Оце і була головна мета Конституційного шухеру.
4 ч. ·
Знову «розведення».
Під шумок конституційної та політичної кризи. Під шумок програних виборів, влада Зеленського узгодила нове «розведення» військ на ТКГ.
Це чотири ділянки: Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка та Нижньотепле.
Знову нас всіх розводять. Знову наші війська відводять від позицій які вони здобували в тяжких боях...
У когось дуже пригорає і хтось дуже хоче дивитися в очі Путіну. Хтось втрачає землю під ногами від програних виборів...і комусь дуже треба знову прогнутися під агресора.
"У штабі зазначили, що українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.", т. е. их убивали, а они согласно условиям "зе-пиар-перемирия", должны смирено принимать свою участь под контролем загранотрядов из паркетных генералов зеленского.