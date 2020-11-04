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Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС

Российские вооруженные силы и их наемники трижды с начала суток нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром". ФОТО

В штабе отметили, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками", - сказано в сообщении.

Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС 01
Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС 02

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Топ комментарии
+14
Опять огонь не прицельный Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9576 . "Перемирие" Зеленского продолжается
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04.11.2020 18:07
+12
Ну вот, еще на один день ближе к победе над оккупантом.
Главное - не стрелять, и от такой наглости укропов орки сами застрелятся.
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04.11.2020 18:13
+8
Та ось ще чотири населених пункти подаруємо, вони зрозуміють який Вовік хороший і буде мир, дружба, жвачка.
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04.11.2020 18:16
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Опять огонь не прицельный Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9576 . "Перемирие" Зеленского продолжается
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04.11.2020 18:07 Ответить
По информационным сводкам сводкам внешнего мониторинга и военной комиссии tZE inform

Оперативная готовность ВС РФ для проведения по состоянию на 01 ноября 2020 г. войсковой операции на направлении "Юг".
1. Количество ВС РФ находящихся в зоне оперативной доступности остается неизменным 37-43 тысячи в\с.
2. Общая численность ВС РФ находящихся на территории Украины остается неизменным на данный момент составляет около 15 тысяч человек. Подразделения "ДНР\ЛНР" - около 30 тысяч. С момента 01.07.2020 г. проведена штатная ротация подразделений ВС РФ находящихся на территории Украины в количестве около 3 тысяч человек.
3. Продолжается накапливание техники и боезапаса на базе концентрации в районе Миллерово (Ростовская обл. РФ танки, ГСМ)
4. Продолжается перемещение и распределение техники и боезапаса в боевые части и подразделения на территории Украины.
- запас ГСМ доведен до уровня 2-х суточной потребности
- запас боекомплекта доведен до уровня трехсуточной потребности
- сформирована лояльная пророссийская администрация местного самоуправления в районе Мариупольского УР.
На момент 01.11.2020 г. готовность ВС РФ к проведения наступательной операции оценивается нами в 35%.
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04.11.2020 18:22 Ответить
А в остальном, прєкрасная маркіза...
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04.11.2020 18:08 Ответить
Ну вот, еще на один день ближе к победе над оккупантом.
Главное - не стрелять, и от такой наглости укропов орки сами застрелятся.
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04.11.2020 18:13 Ответить
Та ось ще чотири населених пункти подаруємо, вони зрозуміють який Вовік хороший і буде мир, дружба, жвачка.
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04.11.2020 18:16 Ответить
" Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, ...."
Самая приятная часть сообщения!
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04.11.2020 18:13 Ответить
Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, где вскоре может произойти разведения войск. На этот раз их четыре: три в Луганской и один в Донецкой области.
Об этом на брифинге 4 ноября сообщил и.о. Командующего Операцией Объединенных сил Виктор Ганущак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua. Источник: https://censor.net/ru/p3229006
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04.11.2020 18:13 Ответить
Треба поспішити, щоб не провокувати "повстанцев" на нові неприцільні обстріли, під які умисно підставляються хунтовські військові.
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04.11.2020 18:25 Ответить
Молитва за российских православных братьев.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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04.11.2020 18:18 Ответить
Тебе лечиться надо Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7982
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04.11.2020 19:49 Ответить
Хорошо, что наши хлопчики обескрылили вражескую разведку на одну единицу и хорошо, что с нашей стороны без потерь. Но это если верить штабным речникам, а они частенько "ошибаются" по приказу начальства.
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04.11.2020 18:21 Ответить
почему не подавили а сбили? Зачем ********* ихтамнетов?
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04.11.2020 18:27 Ответить
ваще обнаглели - теперь премию какой-то паркетный не получит )))))
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04.11.2020 18:33 Ответить
в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, ...лучше бы сбили вражеский вертолёт с кремлёвского военторга.
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04.11.2020 18:29 Ответить



Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·3 ч

В ТКГ нова здача. Відводять у Григорівці,Слоів'яносербськ, Петрівка, Нижньотепле. Нагадаю- розмежування вже було по всій лінії фронту. Це класична здача території, нашої української землі, ворогами в Офісі недопрезидента. Оце і була головна мета Конституційного шухеру.
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04.11.2020 21:42 Ответить
Андрій Смолій

4 ч. ·

Знову «розведення».

Під шумок конституційної та політичної кризи. Під шумок програних виборів, влада Зеленського узгодила нове «розведення» військ на ТКГ.

Це чотири ділянки: Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка та Нижньотепле.

Знову нас всіх розводять. Знову наші війська відводять від позицій які вони здобували в тяжких боях...

У когось дуже пригорає і хтось дуже хоче дивитися в очі Путіну. Хтось втрачає землю під ногами від програних виборів...і комусь дуже треба знову прогнутися під агресора.
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04.11.2020 21:50 Ответить
Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1371



"У штабі зазначили, що українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.", т. е. их убивали, а они согласно условиям "зе-пиар-перемирия", должны смирено принимать свою участь под контролем загранотрядов из паркетных генералов зеленского.
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04.11.2020 23:17 Ответить
 
 