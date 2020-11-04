Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договоры о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать с Бразилией ряд двусторонних договоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Одобряю намерения президента Бразилии Болонсару о том, что наша предстоящая встреча должна закончиться подписанием двусторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах.

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