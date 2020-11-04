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Бразилия (113) Зеленский (10418)

Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договоры о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договоры о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать с Бразилией ряд двусторонних договоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Одобряю намерения президента Бразилии Болонсару о том, что наша предстоящая встреча должна закончиться подписанием двусторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса

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Топ комментарии
+18
клоун.... ще з Венесуелою і Зімбабве підпиши Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договора о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах - Цензор.НЕТ 1280
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04.11.2020 18:46
+11
вАвка-коЗЕмонафт.. особенно после айкосов))

Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины.
После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
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04.11.2020 18:48
+10
Молодець президент! Економічні угоди з Оманом це був тільки початок!
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04.11.2020 18:49
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клоун.... ще з Венесуелою і Зімбабве підпиши Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договора о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах - Цензор.НЕТ 1280
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04.11.2020 18:46 Ответить
вАвка-коЗЕмонафт.. особенно после айкосов))

Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины.
После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
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04.11.2020 18:48 Ответить
Я не думаю, що це правда, адже багато українських можновладців зовсім недавно і неодноразово заявляли, що загрози безвізу не існує!
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04.11.2020 18:52 Ответить
типа "арах-мании" та іншіх зебілів?)) ну, так.. це дуже "чесні та професійні"... "можновладці".
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04.11.2020 18:54 Ответить
Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах - Цензор.НЕТ 9202
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04.11.2020 19:54 Ответить
Лапоть.Погугли про космічну програму Бразилії Та й загалом про розвиток цієї країни.
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05.11.2020 00:39 Ответить
мабуть, космічна програма Бразилії - це те, що нам найбільш необхідно у війні з кацами.... Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах - Цензор.НЕТ 9740
лапоть, в бюджеті грошей залишилося на 1-2 місяці
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05.11.2020 07:35 Ответить
Крім війни є й інші, не менш важливі справи, зокрема космос.
Грошей мало лишилось? Але ж ти картоплю в погребі тримаєш щоб навесні посадити вірно? Життя не зупиниться. А тобі слід трішки почитати розумних книжок, а не антипрезидентських методичок.
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05.11.2020 08:36 Ответить
звідки в нас антипрезиденські методички, якщо президента немає? про що ти, друже?
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05.11.2020 18:28 Ответить
Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договора о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах - Цензор.НЕТ 8252
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04.11.2020 18:46 Ответить



Inna Turenko

@i_turenko

·3 ****.

Україна була отруєна кварталом і сватами. Якби не обрали зелю, то від цієї корости не здихались би ще кілька десятиліть і мерзенна клоунада роз'їдала б мізки українцям далі. А так катарсис. Ще війна мала позбавити українців мишебратства і совковості. Але - ні. Тому війна ще триватиме.
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04.11.2020 19:16 Ответить
ну там и до Антарктиды не так далеко. Тоже можно подписать. А чё!
в стране полная ЖОППА , а там понимания 0
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04.11.2020 18:49 Ответить
Молодець президент! Економічні угоди з Оманом це був тільки початок!
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04.11.2020 18:49 Ответить
мне кажется, что задача Зеленского (от ГРУ РФ), это пересрать все отношения со всеми странами, с которыми у нас были военно-технические отношения и сотрудничество. .
Как остановить этого придурка???!!!
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04.11.2020 18:49 Ответить
Надо бы его "подлечить" в Форосе,как в свое время Горбачева.А для этого направить на повторные анализы в Шарите...
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04.11.2020 20:40 Ответить
Это , конечно , хорошо . Хотя и забавно .
Но меня интересуют другие вопросы .
Почему наша страна насквозь припитана коррупцией и никто не чешется ???
Почему цены , как в Европе , а доходы у населения , как в Судане ???
Вот что решать нужно !
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04.11.2020 18:50 Ответить
Почему цены , как в Европе , а доходы у населения , как в Судане ???
Вот что решать нужно!

Что скажет ПЄС?
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04.11.2020 19:01 Ответить
А почему доходы населения падают?По статистике наоборот,растут.
Невозможно за 7 лет достичь уровня Германии.
Они 300 лет свою промышленность строили,со времен Фридриха II Великого
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04.11.2020 19:43 Ответить
Не выдал ничего вменяемого по вопросу конституционного и парламентского кризиса в стране.
Никак не отреагировал на нарушение кацапами перемирия и гибель наших солдат.
Зато пиариться готов с утра до вечера.
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04.11.2020 18:50 Ответить
О артист!
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04.11.2020 18:51 Ответить
Будем всех бамбить?
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04.11.2020 18:51 Ответить
Не знаю как там в космической сфере, но по бразильскому ТВ начнут крутить голобородька и 95-ый анал.
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04.11.2020 18:55 Ответить
Я дуже здивувався, коли у себе на Netflix побачив «Servant of the people"! Але знову ж-Netflix у нас б'є кількістю, а не якістью.
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04.11.2020 19:05 Ответить
Уже "сотрудничали", в итоге Украина полиняла на кучу денег, когда бразильцы нас кинули.
Если некуда девать очередные миллиарды из ковидного фонда, то можете ими котельные отапливать, будет рациональней. Но лох не мамонт, лох не вымрет.
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04.11.2020 18:56 Ответить
Тут уже не до шуток, просто наблюдать такое нельзя, диагноз на лице, без присмотра этого шута оставлять нельзя, и для надежности нужна смирительная рубашка.
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04.11.2020 19:01 Ответить
С этими ватниками? Они же входят в БРИКС.
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04.11.2020 19:06 Ответить
Индия тоже ватники?
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05.11.2020 00:34 Ответить
А я надеюсь, что его украдут дикие бразильские абизьяны.
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04.11.2020 19:12 Ответить
Зачем бразильским обезьянам Зеля бедоносец?
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04.11.2020 19:20 Ответить
Он им на пианино сыграет,все ж какой то концерт
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04.11.2020 19:25 Ответить
о, в бразилии много диких двусторонних договоров. и потом они все кааааааааак прыгнут!!
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04.11.2020 19:14 Ответить
Бразилия страна член БРИКС Вряд ли Зеленский надумал тягаться в БРИСК с Путлером. Тогда зачем от туда лезет?
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04.11.2020 19:18 Ответить
Вы по-прежнему ищите логику в его словах? )))
это ж только красивые слова по сценарию, написанному не здесь
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04.11.2020 19:32 Ответить
А где ему с Патрушевым встречаться? Оман ведь "спалили", а новые инструкции получать надо...
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04.11.2020 20:46 Ответить
Я наверно выкажу общее мнение - Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах - Цензор.НЕТ 5064
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04.11.2020 19:22 Ответить
В военно-оборонной сферах и космических? Что Бразилия в космос летает или у нее какие то передовые технологии в военной сфере? Так не лучше напрямую с США или Канадой?
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04.11.2020 19:23 Ответить
Канада и Америка могут же и засмеяться...и опровергнуть )))
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04.11.2020 19:32 Ответить
Думаю это как то связано с легкими штурмовиками эмбраер, которые как раз Бразилия и делает
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04.11.2020 20:44 Ответить
Да кто сейчас на винтовых воюет?
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04.11.2020 20:54 Ответить
Это нужно спрашивать у зеленского, особенно на предмет того, куда он дел деньги, на что-то лучшее. Потому что, очевидно, его цена это основная причина.
Впрочем, он не так уж и плох, потому что, как не странно, он современный, современнее наших Су-25, с современной авионикой и может оснащаться высокоточным вооружением ( в частности корректируемыми авиабомбами, как у того турецкого беспилотника ).
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04.11.2020 21:22 Ответить
Если вы имеете в виду Embraer EMB 314 Super Tucano, он уступает Модернизированному Су 25 - во всём

Начать с того - что это за штурмовик с одним не бронированным двигателем? У Су 25, больше скорость, больше дальность, больше максимальная перегрузка, больше боевая нагрузка. Один пилот, против двух. Разве что практический потолок - ниже (но что ты наштурмуешь с 10 670 м?)

Правда бразильский очень дешёв. Может быть что купить его, и дешевле чем модернизировать Су 25.
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04.11.2020 22:06 Ответить
Бразилия близко к экватору, и у неё есть обширные слабо заселённые территории. Там было бы неплохо построить космодром. А главная проблема Украинского космоса (помимо зависимости от РФ) - отсутствие собственного космодрома для запусков. В принципе, Украина довольно близко к самостоятельному производству ракет. Но даже если его освоить - откуда их запускать? Почему бы не из Бразилии?
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04.11.2020 21:47 Ответить
Никто никуда не полетит.
Просто через Бразилию продавать кое кому ракетные движки,а у кое кого закупать запчасти для самолетов.
Ну такое Рио де Жанейро +
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04.11.2020 19:32 Ответить
Таким образом Бразилия займет солидное место в сфере ракетных движков среди космических держав,а также производителей военной электроники,скажем,для СУ 27🙂
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04.11.2020 19:35 Ответить
и там все поголовно в белых штанах! Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах - Цензор.НЕТ 7484
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04.11.2020 21:28 Ответить
Вот это "прорыв"! Офигеть! Не мешало бы по космосу заключить сделку и с Тегусигальпа Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах - Цензор.НЕТ 1371
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04.11.2020 20:23 Ответить
Космос,то таке...Дай бог,чтобы хотя бы кофе привез...
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04.11.2020 20:49 Ответить
Обещал, что будет весело и смешно. Да, смешно, но, как то - нервически.
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05.11.2020 08:56 Ответить
 
 